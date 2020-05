US-доклад: Заедно с Полша трябва да завземем Калининград

Американска неправителствена организация The Jamestown Foundation публикува доклад под названието How To Defend The Baltic States. В него се описва план за защитата на прибалтийските държави от евентуална война на НАТО с Русия.

Автор на изследването е старши-научният сътрудник Ричард Хукър, който е уверен, че НАТО трябва да разгледа перспективата по завземането на Калининградска област, която е част от Руската федерация, граничеща с Полша.

Експертът е отчел непрекъснатото нарастване на войските на САЩ и Полша в региона около Русия, което със сигурност ще доведе до бърза загуба на територия при евнтуални военни действия, предава Газета.ру.

Предполага се, че войната ще бъде изключително с регионален характер, защото ескалацията на конфликта може да доведе до „масово разрушение на сгради и милиони жертви сред мирните жители“.

Хукър не назовава конкретна причина, която може да доведе до конфликта между Русия и НАТО в Прибалтика. Но според него Русия има планове в този регион, завършва доклада си американският експерт.