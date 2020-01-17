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Камион е блъснал велосипедист, мъжът е починал в болница

Инцидентът е станал на на изхода на Самоков
17 яну 2020 14:15, Анисия Иванова
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Камион е блъснал велосипедист, мъжът е починал в болница
Архив: Булфото

69-годишен велосипедист е починал, след като е блъснат от товарен автомобил на изхода на Самоков. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в София.

Инцидентът е станал около 9.45 часа вчера в РУ- Самоков.

При огледа на местопроизшествието е установено, че товарен автомобил "Скания" е блъснал велосипедиста, движещ се вдясно по пътното платно. Мъжът е починал в болнично заведение.

Водачът на автомобила е тестван с дрегер, отчел отрицателен резултат. По случая е образувано досъдебно производство.

По публикацията работи: Анисия Иванова

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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 3 месеца
Аман от всички тия селяни, бе! Нямам предвид човекът с колелото! Ужасно!
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анонимен преди 3 месеца
не пиеше и не пушеше.прибирал се е от 4ервената земя,кадето е имал стока и я е нахранил .да си помага на семеиството
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Анонимен преди 3 месеца
Водача на велосипеда защо нее карал срещу движението за да вижда насрещно идващите автомобили а и него да го виждат. Ако е имало мъгла какво е правил на пътя. Как да го видят водачите като нее имал светлини. Сега водача ще го отнесе заради един слерозирал Умник.
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1929 преди 3 месеца
"Инцидентът е станал на на изхода на Самоков"
"Инцидентът е станал около 9.45 часа вчера в РУ- Самоков."
В статия от 7 реда две фрапантни грешки! Засрамете се! Редакторите, спите ли?
P.S. Това е ПОРЕДНАТА неадекватщина.
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Анонимен преди 3 месеца
Водачът на велосипеда на колко спирт е бил?
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