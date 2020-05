Падналият самолет в Афганистан – американски, свален от талибаните

По-рано днес бе обявено, че самолет се е разбил в Афганистан. Няколко часа след появата на информацията мистерия обгърна инцидента – не се знаеше нито колко са загиналите, нито на коя компания е разбилата се машина.

Изявление на талибаните обаче хвърля светлина върху случая. Техният говорител Забиула Моджахид обяви в Twitter, че именно групировката е отговорна за свалянето на самолета.

Според изявлението става дума за военен американски самолет, на чиито борд са били и "важни офицери от ЦРУ“.

Според местните медии жертвите на катастрофата са 6.

По първоначални данни катастрофиралата машина бе на компанията Ariana Afghan, но по-късно тя обяви, че не е губила самолет в пост във Facebook. Кадри от мястото на катастрофата показват, че наистина става дума за военна машина - Bombardier E-11A. Тя се използва за електронно наблюдение над Афганистан.

#AFG. These are said to be (unconfirmed) pictures of the plane crashed in #DehYak (#Taliban controlled area) district of #Ghazni province.

Local officials say the crashed aircraft is belonging to any foreign airlines, so far no word on the number of casualties.

Pix: SM pic.twitter.com/YsSsO5cN40