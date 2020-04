С "Bella Ciao" в Италия отбелязаха края на нацистката окупация

Ветерани от антифашисткото движение на Италия участват в маршове всяка година от 1945 година насам. 2020 година обаче марш нямаше, пише AP.

На този 25 април ветераните излязоха на прозорците си, за да отбележат годишнината от края на нацистката окупация.

Националната организация на италианските партизани призова днес италианците да излязат на прозорците си точно в 15 часа и да запеят Bella Ciao - химна на антифашистката съпротива в Италия.



People in Italy sing in celebration of Liberation Day while adhering to social distancing measures. pic.twitter.com/gSnxqUK6gx

Ветераните, и не само, веднага откликнаха на призива.

Днес Родолфо Лай е на 92 години, но едва 15-годишен е убил германски парашутист, използвайки ръчна граната. Той е трябвало да прикрие бягащ италиански войник.

"Никога не си представяхме, че 75 г. след съпротивата ни срещу видимия враг, днес ще се озовем срещу враг, който е невидим и неусетен", обяснява Родолфо.

Several of our neighbors just spontaneously broke into a rendition of 'Bella Ciao' from their balconies a few minutes ago.... Celebrating Italy's liberation day with rather lovely rendition of the anti-fascist hymn. pic.twitter.com/Cglua8LFFn