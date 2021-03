Нещастие: Мълния уби олимпийска надежда в сърфа

Мълния уби една от големите олимпийски надежди в сърфа, който очаква своя дебют на игрите в Токио през лятото.

Това е 22-годишната Катерин Диас от Ел Салвадор, която е сред популярните дами в този спорт.

Инцидентът се е случил по време на тренировка, в ден като всички останали за Диас, която се готвеше да представлява родината си на Олимпиадата.

В рамките на минути обаче времето над тихоокеанския бряг рязко се е влошило, като се е разразила гръмотевична буря.

За съжаление една от гръмотевиците удря точно Катерин Диас, докато сърфистката се опитва да се върне на брега.

Хората от нейния екип, които по това време са на брега веднага са се опитали да помогнат на Диас. Те са я издъпали до сушата и са направили сърдечен масаж, но без успех.

It is with a heavy heart that the ISA has learned about the passing of El Salvador’s Katherine Diaz. pic.twitter.com/7SQCEHPpu3