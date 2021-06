Огромен пожар избухна на гара Elephant and Castle в Лондон

Десетки пожарникари се справят с голям пожар в близост до гара Elephant and Castle в Лондон, съобщават от The Independent.

Видеоклиповете в социалните медии показват големи струи дим, издигащи се към небето, като на един от клиповете се вижда избухването на огромна огнена топка отвътре.

Сигналът към Лондонската пожарна бригада е подаден в 13.43 ч. в понеделник. На мястото са изпратени 10 пожарни и 70 пожарникари.

Ten fire engines and around 70 firefighters are attending a fire at railway arches near to #ElephantCastle railway station. Please avoid the area and close all doors and windows https://t.co/L7YXgTDzE0

Полицията обяви, че инцидентът не е свързан с терористичен акт.

Officers are supporting @LondonFire in Elephant and Castle.

There are significant road closures in place and the public are advised to avoid the area.

The incident is not believed to be terror related.