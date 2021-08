Поне петима са убити на летището в Кабул

Хаос се възцари на летището в Кабул, след като хиляди афганистанци панически се втурнаха да напуснат страната, бягайки от талибаните. Свидетели казват, че са чували изстрели във въздуха през цялото време. Стрелба се чува и на видеа, заснети от очевидци.

Според The Wall Street Journal има поне петима убити цивилни на летището в Кабул след стрелба на пътническия терминал. Американският вестник цитира свидетели, които казват, че са видели окървавени тела, лежащи на земята. Появиха се и свидетелски видеа в социалните медии.

В статията не се посочва откъде е дошла стрелбата, но очевидци казват, че именно американските войници са стреляли. В свое изявление американските войски посочват, че са били принудени да изстрелят предупредителни изстрели във въздуха на летището в Кабул, за да контролират тълпите от отчаяни граждани, които се опитвали да се качат на самолетиге.

Един от служителите казва пред Ройтерс: "Тълпата беше извън контрол. Стрелбата беше предприета само за да разсее хаоса."

Изстрели могат да бъдаг чути в няколко видеоклипа в социалните медии. Отчаяните сцени включват тълпи, които се навъртат около самолети и се катерят по стълби.

Американските войски поеха контрола над летището. Те дават приоритет за евакуацията на служители на посолствата и на военни полети.

САЩ по-рано заявиха, че са евакуирали целия си персонал от посолството на летището.

Warning: Graphic Content

Now confirmed: At least 5 dead after US 🇺🇸 soldiers fired at them in #Kabul Airport as people stormed the tarmac while the Americans tried to evacuate their diplomats. pic.twitter.com/7il2GG8t7p