Тирана срещу Лондон – няма да приема мигранти

Албания нарече „фалшива новина“ твърдението на британския вицепремиер Доминик Рааб, че британското правителство се опитва да постигне сделка с източноевропейската държава да изпраща там мигрантите, прекосили Ламанша, докато се разглеждат техните случаи, предаде БНР.

Вицепремиерът и министър на правосъдието Доминик Рааб потвърди тиражираната в „Таймс“ новина, че Албания е готова да приеме мигранти, пристигащи от Франция във Великобритания с малки лодки през Ламанша.

На въпрос тази сутрин по Скай нюз Рааб отговори, че Албания е една от страните, с които Лондон се опитва да постигне международно сътрудничество по въпроса.

Тирана обаче реагира гневно.

Външният министър Олта Джачка написа в Тwitter на фона на публикуваната статия в „Таймс“:

„Същата стара фалшива новина, този път на първа страница на уважаван вестник като „Таймс“! И между другото, когато става дума за мен, не съм той, а тя и винаги съм се възхищавала от качеството на британските медии. Колко тъжно!“.

Албанският посланик в Лондон Киряко Кирко пък посочи, че в сряда 10 пъти е заявил пред „Таймс“, че „Албания никога не би си позволила такъв подход по отношение на мигранти, идващи от Франция“. Той допълни, че между албански и британски официални лица не се водят преговори за центрове за обработване на случаите на нелегални мигранти, прекосили Ламанша.

Повече от 19 000 души са прекосили Ламанша с малки лодки от началото на годината.

Same old fake news this time in the front page of a respected paper as The Times!

And btw I am not a "he" but a "she" who has always admired the quality of British media. Sad. pic.twitter.com/UVcaiGt3N3