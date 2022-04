Мъск се пошегува: Ще купя Coca-Cola, за да върна кокаина в нея

Навярно окрилен от факта, че купи Twitter за 44 млрд. долара, Илон Мъск се пошегува, че може би ще купи и Coca-Cola. Но дори и за най-богатия мъж на света компанията може би ще се окаже прекалено скъпа, пишат от Bloomberg.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in