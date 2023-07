Ким Чен Ун е декорирал резиденцията си с портрети на... Владимир Путин

Изображения, публикувани в петък от севернокорейските държавни медии, показват, че лидерът на страната Ким Чен Ун е поставил големи портрети на руския президент Владимир Путин в някои от кабинетите на държавна сграда.

Портретите могат да се видят на снимки на Ким с руския министър на отбраната Сергей Шойгу, който е на посещение в Пхенян тази седмица, за да отпразнува 70-ата годишнина от края на Корейската война, която се нарича "Ден на победата" в Северна Корея.

Макс Седън, шефът на московското бюро на Financial Times, отбеляза наличието на портретите - които се виждат в множество стаи на сградата - и създаде слайдшоу, което публикува в Twitter.

Kim Jong-Un appears to have decked out his residence with giant photos of Putin everywhere for Shoigu's visit pic.twitter.com/WAbaETz7ED