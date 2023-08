Усик нокаутира Дубоа пред 40 000 украинци

Над 40 000 украинци аплодираха Олександър Усик, който запази световните си титли в тежка категория, в интересен двубой срещу Даниел Дубоа на стадиона във Вроцлав, Полша.

Британецът изглежда се бе вслушал в съветите на част от своите сънародници, защото вложи целия си фокус върху тялото на украинеца без да се притеснява от рисковете, че ще наруши правилата с удари под пояса. Дори в петия рунд съдията трябваше да даде таймаут, за да може Усик да се възстанови от брутален ъпъркът под пояса. Той дори прекара половината от времето на земята без да има възможност да стъпи стабилно на краката си. За щастие не се стигна до дисквалификация и боят продължи.

В осмия рунд видяхме първия нокдаун в срещата, когато една от поредните комбинации на Олександър намери целта и Даниел се озова паднал на колене. Той изчака до последната секунда, за да се изправи, а миг по-късно гонгът удари за спасение.

Шампионът веднага се втурна, за да довърши работата и в деветия рунд всичко приключи с още един нокдаун, но този път претендентът не успя да се изправи навреме и двубоят бе прекратен.

