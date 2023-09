Обичам крем торти: Екоактивистки хвърлиха десерт по шефа на Ryanair

Върху шефът на Ryanair Майкъл О'Лиъри бяха хвърлени торти от протестиращи, защитаващи околната среда.

Шефът на авиокомпанията се засмя - и саркастично отбеляза "браво" - след като две жени го атакуваха пред централата на Европейската комисия в Брюксел в четвъртък по обяд.

Видеозаписи показват, че първата жена се приближи до О'Лиъри и казва "добре дошли в Белгия", преди да размаже десерта в лицето му.

След това тя извиква: "Спрете замърсяването на шибаните самолети". Тогава се появява втората жена, която хвърля друг пай в лицето му.

Накрая двете жени си трътват спокойно.

Това се случи, когато О'Лиъри се готвеше да проведе пресконференция и да предаде петиция на президента на комисията Урсула фон дер Лайен.

Той се опита да се присмее на инцидента, като каза на репортери: "Обичам крем торти, те са ми любими".

По-късно шефът на авиокомпанията добави: "Вкусна торта, има ли още?"

О'Лиъри каза, че повече от 1,5 милиона души са подписали петицията му, която призовава полетите над Европа да бъдат по-добре защитени от стачки от контрола на въздушното движение. Това идва след прекъсване на полетите по-рано това лято поради индустриални действия във Франция, което принуди авиокомпанията да отмени 900 пътувания през юни.

По-късно Ryanair качи снимка на инцидента в X, известен преди като Twitter, и каза: "Жалко, че беше крем на основата на соя, определено не толкова вкусен, колкото истинският продукт".

Ryanair CEO Got Piefaced By Climate Activists 🥧✈️

