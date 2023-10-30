Пиян ловец простреля друг в пресечена местност

Пиян ловец простреля мъж по време на ловен излет край Баните.



Инцидентът е станал в пресечена местност с ограничена видимост на около 50 метра от река Малка Арда, съобщиха от полицията.



60-годишният ловец от село Вишнево е прострелял с ловна карабина 39-годишен мъж.



Той е ранен в лявото бедро. След извършено тестване с техническо средство е установено, че 60-годишният мъж е употребил алкохол като дрегерът е отчел 1,39 промила алкохол в кръвта и е задържан за срок до 24 часа.



Тестът за алкохол на 39-годишния мъж е отрицателен.



Пострадалият е транспортиран за лечение в УМБАЛ „Свети Георги“ Пловдив, без опасност за живота.







