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Пиян ловец простреля друг в пресечена местност

Инцидентът е станал по време на ловен излет край Баните
30 окт 2023 14:31, Камелия Цветанова
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Пиян ловец простреля друг в пресечена местност
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Пиян ловец простреля мъж по време на ловен излет край Баните.

Инцидентът е станал в пресечена местност с ограничена видимост на около 50 метра от река Малка Арда, съобщиха от полицията.

60-годишният ловец от село Вишнево е прострелял с ловна карабина 39-годишен мъж.

Той е ранен в лявото бедро. След извършено тестване с техническо средство е установено, че 60-годишният мъж е употребил алкохол като дрегерът е отчел 1,39 промила алкохол в кръвта и е задържан за срок до 24 часа.

Тестът за алкохол на 39-годишния мъж е отрицателен.

Пострадалият е транспортиран за лечение в УМБАЛ „Свети Георги“ Пловдив, без опасност за живота.



 

По публикацията работи: Камелия Цветанова

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456 преди 9 часа
Нищо чудно-от години е модерно"бедните лекари" да си уреждат разрешителни " и да се перчат колко е престижно да ходят на лов,хаха...Хем пият,хем са с огромно самочувствие,хем се стрелят!Ами...нека!
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Анонимен преди 11 часа
Никой не разяснява на хората, че по закон, в ловния сезон, местата определени за лов не са позволени за разходки в светлата част на деня.С алкохол или не, като има непросветени безотговорници да ходят по терена, винаги има риск.
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чудо големо преди 11 часа
ще му мине като на пале . всеки ден има Глупост с ненормалник с психотест - ловец, рейсаджия, а от така живеят . Не знам шенген за такива хора за какво е .
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кубанская столица преди 11 часа
Пияхя заедно!
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Индекс чов. развитие преди 11 часа
хайде и тук с голи гърди на амбразурата поредните обидени. чакам да ви видя в САЩ, Германия, Финландия да протестирате срещу лова - ама не с анонимни коментари в "новинарски" сайтове.
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Анонимен преди 12 часа
За Простреляните животни няма медицински грижи. Уббийци пиянки, стрелящи срещу беззащитни животни с оптичен мерник за удоволствие
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Анонимен преди 12 часа
Много станаха убийците в горите.
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Анонимен преди 12 часа
Милиционерски бунаци се забавляват по малко необичаен и неприемлив за нормалните хора начин,но щом си им харесва,нека се трепят.
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овчикон преди 12 часа
Чудесно!
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Анонимен преди 12 часа
Тия тапири са изпотрепаха.
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Анонимен преди 12 часа
Най-после дъртия може да каже без да лъже, че нещо е уцелил на лова.
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