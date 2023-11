Грета Тунберг бе атакувана от активист

Мъж грабна микрофона на Грета Тунберг след пропалестински възгласи по време на митинг за климата в Амстердам.

Речта на Грета Тунберг на голям протест за климата в Амстердам беше прекъсната от нападател на сцената вчера. Мъжът заяви, че е "дошъл тук за демонстрация на климата, а не за политически възгледи", докато се опитваше да издърпа микрофона от ръцете на Грета Тунберг.

“No climate justice on occupied land”

Respect for Greta Thunberg’s vocal commitment to the cause of Palestine.

One struggle, one fight! 🇵🇸🌱🍉pic.twitter.com/Y8SJ2WuOJR