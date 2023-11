Германия и Нидерландия най-големите "спонсори" на Русия

От началото на пълномащабното нахлуване в Украйна Русия е спечелила около 550 милиарда евро от износа на нефт, природен газ и въглища. Това показват данни на Center for Research on Energy and Clean Air (CREA)r, цитирани от украинската агенция УНИАН.

Средно Русия получава почти 900 милиона евро на ден, за да финансира своята агресия.

Най-големият купувач за целия период от 24 февруари 2022 г. до 13 ноември 2023 г. е Европейският съюз. Общо страните от ЕС са платили на Русия 180 милиарда евро за всички изкопаеми горива, които закупиха през това време. От тях над 102 милиарда евро са платени за суров петрол, 74 милиарда за природен газ, а останалите за въглища.

В рамките на ЕС основните купувачи на руски енергийни ресурси са Германия (общо 28 милиарда евро), Холандия (18 милиарда) и Италия (17 милиарда).

Вторият най-голям купувач на руски въглеводороди след ЕС е Китай - над 143 млрд. евро. От тях за нефт 107 милиарда, за газ 17, за въглища 18 милиарда. Следват с голямо изоставане Индия (общо 64 милиарда), Турция (53 милиарда), Южна Корея (14 милиарда). Струва си да се отбележи, че динамиката на обществените поръчки се промени значително през последната година и половина.

Ако Европа значително намали своите покупки, азиатските страни, напротив, ги увеличиха, макар и като цяло не толкова радикално, коментира Центърът за изследване на енергията и чистия въздух.