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31-годишен отвлече и преби момиче в Козлодуй

Мъжът е задържан за срок до 24 часа
2 май 2024 11:55, Красимир Ангелов
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31-годишен отвлече и преби момиче в Козлодуй
Снимка: БГНЕС

31-годишен мъж от Козлодуй отвлече и преби 19-годишно момиче в града, съобщава БГНЕС.

От полицията потвърдиха за престъплението и уточниха, че в "Районното управление жителка на Козлодуй е съобщила, че 19-годишната й дъщеря е отвлечена".

Полицейското разследване установило, че престъплението е извършено от 31-годишен мъж , който пред заведение в Козлодуй, нанесъл побой на момичето, качил го в лек автомобил и потеглил в неизвестна посока.

След издирвателни мероприятия двете лица са открити в частен дом в Козлодуй. Установени са видими следи от насилие върху момичето.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

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По публикацията работи: Красимир Ангелов

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Сър Джеймс преди 9 минути
Евроатлантици сър! Забавляват се!!!
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