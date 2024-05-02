31-годишен отвлече и преби момиче в Козлодуй

31-годишен мъж от Козлодуй отвлече и преби 19-годишно момиче в града, съобщава БГНЕС.



От полицията потвърдиха за престъплението и уточниха, че в "Районното управление жителка на Козлодуй е съобщила, че 19-годишната й дъщеря е отвлечена".



Полицейското разследване установило, че престъплението е извършено от 31-годишен мъж , който пред заведение в Козлодуй, нанесъл побой на момичето, качил го в лек автомобил и потеглил в неизвестна посока.



След издирвателни мероприятия двете лица са открити в частен дом в Козлодуй. Установени са видими следи от насилие върху момичето.



Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

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