Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

ÑÇÎ: Îãíèùå íà COVID-19 íà Èãðèòå â Ïàðèæ

Íàä 40 ñïîðòèñòè ñà çàðàçåíè
8 àâã 2024 20:15, Èííà Àíãåëîâà
14
ÑÇÎ: Îãíèùå íà COVID-19 íà Èãðèòå â Ïàðèæ
Ñíèìêà: ÅÏÀ/ÁÃÍÅÑ

Íàä 40 ñïîðòèñòè ñà äàëè ïîëîæèòåëåí òåñò çà COVID-19 è äðóãè ðåñïèðàòîðíè çàáîëÿâàíèÿ, ñúîáùè Ñâåòîâíàòà çäðàâíà îðãàíèçàöèÿ.
 

Ñïîðåä ÑÇÎ îñíîâíàòà ïðè÷èíà çà íîâèòå ñëó÷àè å, ÷å âàêñèíàöèîííèÿ îáõâàò âå÷å íàìàëÿâà. Âèðóñúò çàä ïàíäåìèÿòà âñå îùå öèðêóëèðà, ïðåäóïðåäè ÑÇÎ, êàòî ïîñî÷è, ÷å ñòðàíèòå òðÿáâà äà çàòåãíàò ñâîèòå ñèñòåìè çà ðåàêöèÿ è äà âàêñèíèðàò íàé-óÿçâèìèòå, ïðåäàäå Ôðàíñ ïðåñ.

Íÿêîëêî èçâåñòíè ñïîðòèñòè ñå ðàçáîëÿõà íà Îëèìïèéñêèòå èãðè â Ïàðèæ, âêëþ÷èòåëíî áðèòàíñêèÿò ïëóâåö Àäàì Ïèéòè. Àâñòðàëèéêàòà Ëàíè Ïàëèñòúð ñå îòòåãëè îò áîðáàòà çà ìåäàë.

"COVID-19 âñå îùå å ñðåä íàñ. Âèðóñúò öèðêóëèðà âúâ âñè÷êè ñòðàíè", êàçà Ìàðèÿ Âàí Êåðõîâ, äèðåêòîð íà ÑÇÎ ïî ïîäãîòîâêà è ïðåâåíöèÿ íà åïèäåìèè è ïàíäåìèè, ñúîáùàâà ÁÍÒ.

Äàííèòå îò 84 äúðæàâè ïîêàçâàò, ÷å ïðîöåíòúò íà ïîëîæèòåëíèòå òåñòîâå çà âèðóñà, êîéòî ïðè÷èíÿâà çàáîëÿâàíåòî, ñå óâåëè÷àâà îò íÿêîëêî ñåäìèöè.

Ìàðèÿ Âàí Êåðõîâ ïîñî÷è, ÷å âèðóñúò ïðîäúëæàâà äà ñå ðàçâèâà è ïðîìåíÿ: "Òîâà íè èçëàãà âñè÷êè íà ðèñê îò ïîòåíöèàëíî ïî-ñåðèîçåí âèðóñ, êîéòî ìîæå äà óáåãíå îòêðèâàíåòî íè è/èëè íàøèòå ìåäèöèíñêè èíòåðâåíöèè, âêëþ÷èòåëíî âàêñèíàöèÿ".
 

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Èííà Àíãåëîâà

14
Îùå ïî òåìàòà: ÎëèìïèàäàÑÇÎâàêñèíàöèÿCOVID-19
Îùå îò Ñâîáîäíî âðåìå.
Áóõàë îòêðàäíà õàëêèòå íà ìëàäîæåíöè, âúðíà ãè ñëåä 7 ÷àñà
Îùå îò ÍÎÒÈÔÈÊÀÖÈÈ
Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
13
0
 
1
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 8 ìèíóòè
Íÿêîé ïðúñêà òàéíî êîíêóðåíöèÿ ìè ñòðóâà - ùî íÿêîè îòáîðè ñå ðàçáîëÿâàò, à äðóãè è÷
12
0
 
1
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 9 ìèíóòè
àðå ñòèãà ãëóïîñòè - çà åäíî àï÷èõóóó ëè íà çàíèìàâàòå
11
1
 
3
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 12 ìèíóòè
Òèÿ îò ÑÇÎ ñè ÷àêàò òîÿãèòå...
10
1
 
4
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 13 ìèíóòè
Íÿìà ïî-åôåêòèâíî ñðåäñòâî ñðåùó ôàëøèâè âèðóñè îò êúðòåíåòî íà ïåéêè! Òåñòâàíî è áåçîïàñíî.
9
0
 
5
 
! Îòãîâîðè
äåìîêðàò ïðåäè 14 ìèíóòè
Íå ïî÷íàò ëè äà ñå ïàëÿò ëàáîðàòîðèè è äà ñå åêçåêóòèðàò ëåêàðè íÿìà äà ñå îïðàâÿò íåùàòà
8
0
 
1
 
! Îòãîâîðè
Ôåðìåð ïðåäè 15 ìèíóòè
Âàêñèíèðàõ òàíçàíèéñêèòå êîçè è ïàïàÿòà è ñåãà íÿìàì ãðèæè. Âñè÷êè ñà â áóðêàíè.
7
0
 
3
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 16 ìèíóòè
Òîÿ öèðê âå÷å íÿìà çðèòåëè. Èçìèñëåòå ñè íîâ ôàëøèâ âèðóñ, èçèãðàéòå ïîñòàíîâêàòà ïî-äîáðå è òîãàâà ñå íàäÿâàéòå äà ñå âúðæå íÿêîÿ îâöà.
6
0
 
2
 
! Îòãîâîðè
ìàìàäó êàêàäó ïðåäè 19 ìèíóòè
Áîäåòå ãè ñ èíæåêöèè, ÈÍÆÅÊÖÈÓ ÀÊÁÀÐ
5
0
 
5
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 25 ìèíóòè
Íèêàêúâ êîâèä íå å. Ñïîðòèñòèòå ñå çàðàçèõà â Ñåíà è ïîíåæå å çàðàçíî, ðàçáîëÿõà ñå è îñòàíàëèòå.
4
0
 
8
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 26 ìèíóòè
Òàêà ëè ìó âèêàò íà Åøåðèõèÿ êîëè âå÷å. Òåÿ êàòî ãè ãëåäàì, òúêìî ñà ñå òîïíàëè â Ñåíà.
3
1
 
8
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 32 ìèíóòè
"Ñïîðåä ÑÇÎ îñíîâíàòà ïðè÷èíà çà íîâèòå ñëó÷àè å, ÷å âàêñèíàöèîííèÿ îáõâàò âå÷å íàìàëÿâà. ....... è äà âàêñèíèðàò íàé-óÿçâèìèòå" È îò êîãà ñïîðòèñòèòå ñà ñðåä íàé-óÿçâèìèòå ?
2
0
 
8
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 36 ìèíóòè
Ìîæå íÿêîé äà ãè ðàçáîëÿâà, çà äà îòïàäíàò îò áèòêàòà çà ìåäàëèòå. Íà òàçè ïðîâàëåíà îëèìïèàäà íèùî íå òðÿáâà äà íè ó÷óäâà.
1
0
 
10
 
! Îòãîâîðè
Íàíå ïðåäè 37 ìèíóòè
Àâå íà òèÿ, äîêàòî íå èì ñå ïîòðîøàò ãëàâèòå îò ñçî, êîâèäà íÿìà äà èì èçëåçå îò òÿõ.... ===))) èìà ñè õàñ è òå äà íå ñå èçÿâÿò íà æåíäúðèàäàòà...
Âèæ âñè÷êè

Investor

Ñúäúò íå ïðèå èñêàíåòî íà Àíäðåé Ãþðîâ çà îòâîä íà ïðåäñåäàòåëÿ Ãåîðãè ×îëàêîâ
Ãîòâè ëè ñå òóðñêàòà Botas çà àðáèòðàæ ñ "Áóëãàðãàç"?

BGONAIR

Ñòåôàíîñ Öèöèïàñ îòïàäíà îò òóðíèðà â Ìîíðåàë îò íîìåð 576 â ñâåòà
ÁÀÁÕ ñúñ ñúâåòè çà ÷óìàòà: Ñëåäåòå îâöå è êîçè çà äåïðåñèÿ, ñåêðåò îò î÷è è íîñ

BLOOMBERGTV

Âåëèêîáðèòàíèÿ âúâåæäà òåðàïèÿ çà ãåííî ìîäèôèöèðàíå, ñòðóâàùà 1,7 ìëí. ïàóíäà
S&P âèíàãè èçãëåæäà äîáðå íà ôîíà íà åâðîïåéñêèòå àêöèè

GOL

Äðàìà â ïîñëåäíèòå ñåêóíäè! Ìàãîìåä Ðàìàçàíîâ å íà ôèíàë!
Êàëåéí âëåçå ëåñíî íà ôèíàëà, íî Íèêîëîâà å àóò

AUTOMEDIA

Êèòàé èçïðåâàðè ßïîíèÿ ïî èçíîñ íà àâòîìîáèëè
Òîâà å íàé-ñêúïèÿ êåìïåð â ñâåòà

TIALOTO

Êàêâî ïðåäñòàâëÿâà ñèíäðîìúò íà Àíãåëìàí – ðÿäêîòî ãåíåòè÷íî çàáîëÿâàíå, îò êîåòî ñòðàäà ñèíúò íà Êîëèí Ôàðåë
Ùàñòèå íà 63 – Äæóëèàí Ìóð ñòÿãà ñâàòáà

PULS

Âëèÿíèå íà ñåêñà âúðõó ñúíÿ
Ñåêñúò ìîæå äà èìà çíà÷èòåëíî âëèÿíèå âúðõó êà÷åñòâîòî íà ñúíÿ
Ðåâìàòîèäíèÿò àðòðèò íîñè êîãíèòèâíè íàðóøåíèÿ

AZ-JENATA

Õîðìîíè, ñâúðçàíè ñ êîñîïàäà
Þëèàí Êîñòîâ è Ìèðåëà Èëèåâà èçáðàõà Ñîçîïîë çà âàêàíöèÿòà

TEEN

Îëèìïèéñêè ñïîðò ñïîðåä çîäèÿòà
Åòî êîå âè ïîäõîæäà
Íà ôîíà íà ðàçâîäà ñ Îôñåò: Êàðäè Áè å ñïîêîéíà
Íþçëåòúð RSS Ìîáèëíà âåðñèÿ Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+ Telegram
Èíâåñòîð.ÁÃ ÀÄ © 2001-2024 Dnes.bg
Óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå | Êîíòàêòè | Ðåêëàìà | Ïîðòôîëèî | Êàðèåðè | Ïîâåðèòåëíîñò | Êàðòà íà ñàéòà | Ëè÷íè äàííè
Investor.BG AD © 2001-2024 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |