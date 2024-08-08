ÑÇÎ: Îãíèùå íà COVID-19 íà Èãðèòå â Ïàðèæ

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Ñíèìêà: ÅÏÀ/ÁÃÍÅÑ
Íàä 40 ñïîðòèñòè ñà äàëè ïîëîæèòåëåí òåñò çà COVID-19 è äðóãè ðåñïèðàòîðíè çàáîëÿâàíèÿ, ñúîáùè Ñâåòîâíàòà çäðàâíà îðãàíèçàöèÿ.
Ñïîðåä ÑÇÎ îñíîâíàòà ïðè÷èíà çà íîâèòå ñëó÷àè å, ÷å âàêñèíàöèîííèÿ îáõâàò âå÷å íàìàëÿâà. Âèðóñúò çàä ïàíäåìèÿòà âñå îùå öèðêóëèðà, ïðåäóïðåäè ÑÇÎ, êàòî ïîñî÷è, ÷å ñòðàíèòå òðÿáâà äà çàòåãíàò ñâîèòå ñèñòåìè çà ðåàêöèÿ è äà âàêñèíèðàò íàé-óÿçâèìèòå, ïðåäàäå Ôðàíñ ïðåñ.
Íÿêîëêî èçâåñòíè ñïîðòèñòè ñå ðàçáîëÿõà íà Îëèìïèéñêèòå èãðè â Ïàðèæ, âêëþ÷èòåëíî áðèòàíñêèÿò ïëóâåö Àäàì Ïèéòè. Àâñòðàëèéêàòà Ëàíè Ïàëèñòúð ñå îòòåãëè îò áîðáàòà çà ìåäàë.
"COVID-19 âñå îùå å ñðåä íàñ. Âèðóñúò öèðêóëèðà âúâ âñè÷êè ñòðàíè", êàçà Ìàðèÿ Âàí Êåðõîâ, äèðåêòîð íà ÑÇÎ ïî ïîäãîòîâêà è ïðåâåíöèÿ íà åïèäåìèè è ïàíäåìèè, ñúîáùàâà ÁÍÒ.
Äàííèòå îò 84 äúðæàâè ïîêàçâàò, ÷å ïðîöåíòúò íà ïîëîæèòåëíèòå òåñòîâå çà âèðóñà, êîéòî ïðè÷èíÿâà çàáîëÿâàíåòî, ñå óâåëè÷àâà îò íÿêîëêî ñåäìèöè.
Ìàðèÿ Âàí Êåðõîâ ïîñî÷è, ÷å âèðóñúò ïðîäúëæàâà äà ñå ðàçâèâà è ïðîìåíÿ: "Òîâà íè èçëàãà âñè÷êè íà ðèñê îò ïîòåíöèàëíî ïî-ñåðèîçåí âèðóñ, êîéòî ìîæå äà óáåãíå îòêðèâàíåòî íè è/èëè íàøèòå ìåäèöèíñêè èíòåðâåíöèè, âêëþ÷èòåëíî âàêñèíàöèÿ".
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase