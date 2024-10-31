Èçìåíåíèåòî íà êëèìàòà å ïîãóáèëî íàä 570 000 äóøè çà 20 ã.

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Ñíèìêà: àðõèâ, ÁÃÍÅÑ
Ñïîðåä íàó÷íà ïóáëèêàöèÿ èçìåíåíèåòî íà êëèìàòà å âëîøèëî 10-òå íàé-ñìúðòîíîñíè åêñòðåìíè ìåòåîðîëîãè÷íè ÿâëåíèÿ ïðåç ïîñëåäíèòå äâå äåñåòèëåòèÿ, êàòî å äîïðèíåñëî çà ñìúðòòà íà ïîâå÷å îò 570 000 äóøè, ñúîáùàâà ÄÏÀ.
Îöåíêàòà å äåëî íà World Weather Attribution (WWA) - ãðóïà ó÷åíè, êîÿòî îò 2014 ã. íàñàì èçñëåäâà âðúçêàòà ìåæäó èçìåíåíèåòî íà êëèìàòà è åêñòðåìíèòå ìåòåîðîëîãè÷íè óñëîâèÿ.
Ïóáëèêàöèÿòà îòáåëÿçâà 20 ãîäèíè, îòêàêòî ïðåç 2004 ã. áðèòàíñêè ó÷åíè èçãîòâèõà ïúðâîòî „àòðèáóòèâíî ïðîó÷âàíå“ - ïðèïèñâàíå íà ðîëÿòà íà èçìåíåíèåòî íà êëèìàòà çà äàäåíî ìåòåîðîëîãè÷íî ñúáèòèå.
Ñïîðåä ïóáëèêàöèÿòà äåñåòòå íàé-ñìúðòîíîñíè ñúáèòèÿ, äîâåëè äî ñìúðòòà íà íàé-ìàëêî 576 042 äóøè, âêëþ÷âàò òðè òðîïè÷åñêè öèêëîíà, ÷åòèðè ãîðåùè âúëíè, ñóøà è äâå íàâîäíåíèÿ.
Ñðåä òÿõ å ãîðåùàòà âúëíà ïðåç 2022 ã., îáõâàíàëà ãîëÿìà ÷àñò îò Åâðîïà, âêëþ÷èòåëíî ðåêîðäíèòå 40 ãðàäóñà ïî Öåëçèé âúâ Âåëèêîáðèòàíèÿ, è äîâåëà äî ñìúðòòà íà äåñåòêè õèëÿäè õîðà íà êîíòèíåíòà.
Â îöåíêàòà ñå ïîä÷åðòàâà êàê èçìåíåíèåòî íà êëèìàòà å íàïðàâèëî ìíîãîêðàòíî ïî-âåðîÿòíè åêñòðåìíèòå òåìïåðàòóðè, íàáëþäàâàíè ïðåç òîâà ëÿòî, êàòî ñúùåâðåìåííî ãè å ïîâèøèëî ñ öåëè 4 ãðàäóñà.
Àíàëèçúò ðàçãëåæäà ñúùî òàêà åâðîïåéñêèòå ãîðåùè âúëíè ïðåç 2015 ã. è 2023 ã., êàòî ïðè âòîðàòà îò òÿõ òåìïåðàòóðèòå â çàïàäíàòà ÷àñò íà Ñðåäèçåìíîìîðèåòî áèõà áèëè „íåâúçìîæíè“ áåç èçìåíåíèåòî íà êëèìàòà.
Âúâ âñè÷êèòå 10 ñúáèòèÿ „âèæäàìå îòïå÷àòúöèòå íà èçìåíåíèåòî íà êëèìàòà“, êîåòî ãè å íàïðàâèëî ïî-èíòåíçèâíè è ïî-âåðîÿòíè, êàçâàò ó÷åíèòå.
Òå ïðåäóïðåæäàâàò, ÷å áðîÿò íà ñìúðòíèòå ñëó÷àè å „ñèëíî çàíèæåí“, òúé êàòî å âúçìîæíî äà å èìàëî îùå ìèëèîíè ñìúðòíè ñëó÷àè, ñâúðçàíè ñ ãîðåùèíèòå, êîèòî íå ñà îò÷åòåíè â îôèöèàëíàòà ñòàòèñòèêà.
Èçñëåäîâàòåëèòå òâúðäÿò, ÷å ìíîãî îò ñìúðòíèòå ñëó÷àè, ïðè÷èíåíè îò åêñòðåìíè ìåòåîðîëîãè÷íè óñëîâèÿ, ñà ìîãëè äà áúäàò èçáåãíàòè. Çà öåëòà òå ïðåïîðú÷âàò äúðæàâèòå äà âúâåäàò ñèñòåìè çà ðàííî ïðåäóïðåæäåíèå è äà ïîâèøàò óñòîé÷èâîñòòà íà ãðàäîâåòå ñ ìåðêè êàòî âëàæíè çîíè, çåëåíè ïîêðèâè, ãðàäñêè ãîðè è óáåæèùà çà ñïåøíè ñëó÷àè.
Ó÷åíèòå ïîä÷åðòàâàò ñúùî òàêà ñïåøíàòà íåîáõîäèìîñò îò íàìàëÿâàíå íà åìèñèèòå íà ïàðíèêîâè ãàçîâå, êîèòî âîäÿò äî ïîâèøàâàíå íà òåìïåðàòóðèòå è äî ïî-åêñòðåìíè ìåòåîðîëîãè÷íè óñëîâèÿ. Ñïîðåä ó÷åíèòå â ìîìåíòà ñâåòúò å íàïúò äà ñå çàòîïëè ñ 3 ãðàäóñà äî êðàÿ íà âåêà - íèâî, êîåòî íåîòäàâíà áå îïðåäåëåíî îò ðúêîâîäèòåëÿ íà ÎÎÍ Àíòîíèî Ãóòåðèø êàòî „êàòàñòðîôàëíî“.
(ÁÒÀ)
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase