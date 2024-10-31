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Èçìåíåíèåòî íà êëèìàòà å ïîãóáèëî íàä 570 000 äóøè çà 20 ã.

Âëîøèëî å 10-òå íàé-ñìúðòîíîñíè åêñòðåìíè ìåòåîðîëîãè÷íè ÿâëåíèÿ
31 îêò 2024 19:20, Åëêà Âàñèëåâà
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Èçìåíåíèåòî íà êëèìàòà å ïîãóáèëî íàä 570 000 äóøè çà 20 ã.
Ñíèìêà: àðõèâ, ÁÃÍÅÑ

Ñïîðåä íàó÷íà ïóáëèêàöèÿ èçìåíåíèåòî íà êëèìàòà å âëîøèëî 10-òå íàé-ñìúðòîíîñíè åêñòðåìíè ìåòåîðîëîãè÷íè ÿâëåíèÿ ïðåç ïîñëåäíèòå äâå äåñåòèëåòèÿ, êàòî å äîïðèíåñëî çà ñìúðòòà íà ïîâå÷å îò 570 000 äóøè, ñúîáùàâà ÄÏÀ.

Îöåíêàòà å äåëî íà World Weather Attribution (WWA) - ãðóïà ó÷åíè, êîÿòî îò 2014 ã. íàñàì èçñëåäâà âðúçêàòà ìåæäó èçìåíåíèåòî íà êëèìàòà è åêñòðåìíèòå ìåòåîðîëîãè÷íè óñëîâèÿ.

Ïóáëèêàöèÿòà îòáåëÿçâà 20 ãîäèíè, îòêàêòî ïðåç 2004 ã. áðèòàíñêè ó÷åíè èçãîòâèõà ïúðâîòî „àòðèáóòèâíî ïðîó÷âàíå“ - ïðèïèñâàíå íà ðîëÿòà íà èçìåíåíèåòî íà êëèìàòà çà äàäåíî ìåòåîðîëîãè÷íî ñúáèòèå.

Ñïîðåä ïóáëèêàöèÿòà äåñåòòå íàé-ñìúðòîíîñíè ñúáèòèÿ, äîâåëè äî ñìúðòòà íà íàé-ìàëêî 576 042 äóøè, âêëþ÷âàò òðè òðîïè÷åñêè öèêëîíà, ÷åòèðè ãîðåùè âúëíè, ñóøà è äâå íàâîäíåíèÿ.

Ñðåä òÿõ å ãîðåùàòà âúëíà ïðåç 2022 ã., îáõâàíàëà ãîëÿìà ÷àñò îò Åâðîïà, âêëþ÷èòåëíî ðåêîðäíèòå 40 ãðàäóñà ïî Öåëçèé âúâ Âåëèêîáðèòàíèÿ, è äîâåëà äî ñìúðòòà íà äåñåòêè õèëÿäè õîðà íà êîíòèíåíòà.

Â îöåíêàòà ñå ïîä÷åðòàâà êàê èçìåíåíèåòî íà êëèìàòà å íàïðàâèëî ìíîãîêðàòíî ïî-âåðîÿòíè åêñòðåìíèòå òåìïåðàòóðè, íàáëþäàâàíè ïðåç òîâà ëÿòî, êàòî ñúùåâðåìåííî ãè å ïîâèøèëî ñ öåëè 4 ãðàäóñà.

Àíàëèçúò ðàçãëåæäà ñúùî òàêà åâðîïåéñêèòå ãîðåùè âúëíè ïðåç 2015 ã. è 2023 ã., êàòî ïðè âòîðàòà îò òÿõ òåìïåðàòóðèòå â çàïàäíàòà ÷àñò íà Ñðåäèçåìíîìîðèåòî áèõà áèëè „íåâúçìîæíè“ áåç èçìåíåíèåòî íà êëèìàòà.

Âúâ âñè÷êèòå 10 ñúáèòèÿ „âèæäàìå îòïå÷àòúöèòå íà èçìåíåíèåòî íà êëèìàòà“, êîåòî ãè å íàïðàâèëî ïî-èíòåíçèâíè è ïî-âåðîÿòíè, êàçâàò ó÷åíèòå.

Òå ïðåäóïðåæäàâàò, ÷å áðîÿò íà ñìúðòíèòå ñëó÷àè å „ñèëíî çàíèæåí“, òúé êàòî å âúçìîæíî äà å èìàëî îùå ìèëèîíè ñìúðòíè ñëó÷àè, ñâúðçàíè ñ ãîðåùèíèòå, êîèòî íå ñà îò÷åòåíè â îôèöèàëíàòà ñòàòèñòèêà.

Èçñëåäîâàòåëèòå òâúðäÿò, ÷å ìíîãî îò ñìúðòíèòå ñëó÷àè, ïðè÷èíåíè îò åêñòðåìíè ìåòåîðîëîãè÷íè óñëîâèÿ, ñà ìîãëè äà áúäàò èçáåãíàòè. Çà öåëòà òå ïðåïîðú÷âàò äúðæàâèòå äà âúâåäàò ñèñòåìè çà ðàííî ïðåäóïðåæäåíèå è äà ïîâèøàò óñòîé÷èâîñòòà íà ãðàäîâåòå ñ ìåðêè êàòî âëàæíè çîíè, çåëåíè ïîêðèâè, ãðàäñêè ãîðè è óáåæèùà çà ñïåøíè ñëó÷àè.

Ó÷åíèòå ïîä÷åðòàâàò ñúùî òàêà ñïåøíàòà íåîáõîäèìîñò îò íàìàëÿâàíå íà åìèñèèòå íà ïàðíèêîâè ãàçîâå, êîèòî âîäÿò äî ïîâèøàâàíå íà òåìïåðàòóðèòå è äî ïî-åêñòðåìíè ìåòåîðîëîãè÷íè óñëîâèÿ. Ñïîðåä ó÷åíèòå â ìîìåíòà ñâåòúò å íàïúò äà ñå çàòîïëè ñ 3 ãðàäóñà äî êðàÿ íà âåêà - íèâî, êîåòî íåîòäàâíà áå îïðåäåëåíî îò ðúêîâîäèòåëÿ íà ÎÎÍ Àíòîíèî Ãóòåðèø êàòî „êàòàñòðîôàëíî“.
(ÁÒÀ)
 

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Åëêà Âàñèëåâà

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Îùå ïî òåìàòà: èçìåíåíèå íà êëèìàòàñìúðòîíîñíè åêñòðåìíè ìåòåîðîëîãè÷íè ÿâëåíèÿ
Îùå îò Çà äà ñå ðàçáèðàìå
6 çîäèè, êîèòî äà äàâàò ïðèîðèòåò íà ñåáå ñè
Îùå îò ÍÎÒÈÔÈÊÀÖÈÈ
Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
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Àíîíèìåí ïðåäè 6 ìèíóòè
Ïðåäè êîâèäî íÿìàøå êëèìàòè÷íè ïðîìåíè è êàòàêëèçìè, äîéäå êîâèäî, îòèäå ñè è íà íåãîâî ìÿñòî äîéäå çàòîïëÿíåòî íà êëèìàòà. Å êàê òàêà êîâèäî îáúðíà âñè÷êî, ïî÷íà ñå ñ ãëîáàëíîòî çàòîïëÿíå, öèôðîâèçàöèÿ, ðîáîòèçàöèÿ, çåëåíè ïîëèòèêè, âðåäè îò ïðåæèâíè, îò ïðîèçâîäñòâà, îò ÄÂÃ, ÒÅÖ, ÀÅÖ è òí., âäèãàíå íà öåíè, ïðåíàñåëåíîñò è..,è... , å êàê òàêà âñè÷êî íàâåäíúæ.:))
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Àíîíèìåí ïðåäè 9 ìèíóòè
Ïðåçàñòðîÿâàíåòî è áåçìèëîñòíîòî îòñè÷àíå íà äúðâåòàòà. Äóáàéöèòå â ïóñòèíÿòà ñúäÿò ãîðè, à òóê àë÷íèòå êàïèòàëèñòè ùå ïðåâúðíàò âñè÷êî â ïóñòèíÿ. Â Ñîôèÿ íÿêîãà çàñòðîÿâàíåòî ñå èç÷èñëÿâàøå îò êúäå è êàê ìîæå âÿòúðà äà ìèíàâà çà äà èçäóõâà âîäàòà è ìúãëàòà, ñåãà ñòðîÿò åäíî âúðõó äðóãî áåç íèêàêâà ìèñúë. Òåçè äåòî ñè âëîæèõà ïàðèòå â æèëèùà ïðè åäèí òàêúâ êàòàêëèçúì ùå ñòðàäàò.
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Àíîíèìåí ïðåäè 12 ìèíóòè
ßæ ÷åñúí è ñå íåáîé îò êëèìàòè÷íèòå ïðîìåíè.
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Àíîíèìåí ïðåäè 12 ìèíóòè
Äà âèêíàò íàøèÿ Öèê äà èì ïîêàæå êàê ñå ïðàâÿò èçìåðâàíèÿ!
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Àíîíèìåí ïðåäè 19 ìèíóòè
Õàõàõà, ÷å òî åêñïåðèìåíòàëíàòà ãåííà òåðàïèÿ çà íÿìà è ãîäèíà óòðååïà òîëêîâà íàðîä... íî âàæíîòî å "êëèìàòè÷íèòå ïðîìåíè" äà íè ñòðàõóâàò..
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bb ïðåäè 22 ìèíóòè
À ÂÑÂ 83-85 ìèëèîíà çà 4! Ðàçëèêàòà íå å ìíîãî ãîëÿìà!
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Àíîíèìåí ïðåäè 22 ìèíóòè
Íèùî íå å, Áîéêî ïîãóáè ìèëèîí áúëãàðè çà 2 ìàíäàòà.
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Àíîíèìåí ïðåäè 30 ìèíóòè
Ïëîñêà ïðîïàãàíäà. ×å îò íàðêîòèöè óìèðàò øîâå÷å ãîäèøíî, ìíîãî ïîâå÷å ïî ñâåòà îò ëèïñà íà ìåäèöèíà èëè ãëàä..çà êîíôëèêòè è âîéíè äà íå ãîâîðèì...
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Ëîø ïðåäè 30 ìèíóòè
Èçìåíåíèåòî íà êëèìàòà èëè íàìåñàòà íà ÷îâåøêà ðúêà?!
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Àíîíèìåí ïðåäè 37 ìèíóòè
Âÿòúð âåé. *** ãðóâè÷è. ×èí, ÷èí áàëè íà êîé ïðúñò? È ñè ïîêàçâàø "Ñðåäíèÿ ïðúñò"!
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Àíîíèìåí ïðåäè 40 ìèíóòè
Õóáàâî. Æåãè ñà óáèëè 570 000 çà 20ã â öåëèÿ ñâÿò. Ñåãà íÿêîé äà êàæå ñ êîëêî ñà ïàäíàëè ñëó÷àèòå íà óáèòè îò ñòóä çà òåçè ñúùèòå ãîäèíè ÇÀÐÀÄÈ ÈÇÏÎËÇÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÔÎÑÈËÍÈ ÃÎÐÈÂÀ ÇÀ ÎÒÎÏÎËÅÍÈÅ È ÅÍÅÐÃÈß, êàêòî è óìðåëè îò ãëàä ïîêðàé ïðîìèøëåíîòî çåìåäåëèå(ïàê ìíîãî íåôò). Ùå å èíòåðåñíî, çàùîòî îò ñòóä è ãëàä âèíàãè â èñòîðèÿòà å èìàëî äåñåòêè äî ñòîòèöè ïîâå÷å ïúòè æåðòâè îò æåðòâèòå îò æåãà. È 29 000 ãîäèøíî ñà ïî 100-200 ÷îâåêà ñðåäíî íà äúðæàâà, 1000-2000 äà ñà â íàé-ãîëåìèãå.
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áàé Èâàí ïðåäè 41 ìèíóòè
Àìè ÷îâåê êàòòî âàíå ãðèï âäèãà òåìïåðàòóðà çà äà ñå çàùîòè îò âèðóñà! Òà òàêà è ñúñ çåìÿòà, èñêà äà ñå îòúðâå îò ***!
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Eeeeee ïðåäè 43 ìèíóòè
Åäèí î÷ÅÍ êúçà ÷å ñà ïîíå òðè ïúòè ïîâå÷å
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Àíîíèìåí ïðåäè 52 ìèíóòè
Âîéíèòå ñàìî çà òàÿ ãîäèíà ïîãóáèõà ïïâå÷å ïò ìèëèîí, è çàìúðñèõà ïðèðîäàòà óæàñíî ìíîãî....êâî ñå îïèòâàò äà íè èçëúæàò ïàê?
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Èñòîðèê ïðåäè 55 ìèíóòè
Ðàçáðàõòå ëè ïðè÷èíàòà çà âîéíèòå íÿêîëêî åïîõè ïðåäè òîâà...
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Àíîíèìåí ïðåäè 56 ìèíóòè
Êúñíî ïðî÷åòîõ, ÷å ñòàâà äóìà çà "áðèòàíñêè ó÷åíè".
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Àíîíèìåí ïðåäè 57 ìèíóòè
Áðåééé...
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Àíîíèìåí ïðåäè 58 ìèíóòè
ïîïèòàõìå 100 ÷óåêà
Âèæ âñè÷êè

Investor

Åâðîïåéñêèòå áîðñè ïðèêëþ÷âàò îêòîìâðè ñ íàé-ãîëåìèÿ ñè ìåñå÷åí ñïàä îò ãîäèíà
Ïå÷àëáàòà íà áàíêèòå â Áúëãàðèÿ çàáàâÿ ðúñòà ñè â êðàÿ íà ñåïòåìâðè

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ÑÀÙ ñúîáùèõà çà 8000 ñåâåðíîêîðåéñêè âîåííè â Êóðñêà îáëàñò

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