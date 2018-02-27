Заради снега и студа: 961 школа затвориха врати

Поради влошените метеорологични условия и затруднената пътна обстановка в страната, към 12.00 часа днес, няма учебни занятия в 961 училища, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Най-много - 73 училища, са затворени в област Кърджали. В област Плевен и в област Русе - по 71 училища, а в област Сливен - 68 училища.

В област Ловеч няма да има учебни занятия в 3 училища, а в област Ямбол - в 2. В община Ивайловград и Хасковска област няма да се учи в 4 училища.

По области, в област Благоевград, в община Петрич няма да се учи в 18 училища, в община Бургас - в 26 училища, в област Варна - в 98 училища, в област Велико Търново - в 17 училища, в област Видин - във 12 училища.

В област Враца няма да има учебни занятия в 44 училища, в област Добрич - в 46 училища, в област Монтана - в 17 училища, в област Пловдив - в 29 училища, в област Разград - в 59 училища, в област Силистра - в 45 училища, в област Сливен - в 68 училища, в област Смолян - в 56 училища, в област Стара Загора - в 58 училища, в област Търговище - в 51 училище.