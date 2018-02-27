Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka

Заради снега и студа: 961 школа затвориха врати

Няма да се учи в 73 училища в област Кърджали
27 фев 2018 16:30, Василия Пейчева
9
Заради снега и студа: 961 школа затвориха врати
Снимка: БТА

Поради влошените метеорологични условия и затруднената пътна обстановка в страната, към 12.00 часа днес, няма учебни занятия в 961 училища, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Най-много - 73 училища, са затворени в област Кърджали. В област Плевен и в област Русе - по 71 училища, а в област Сливен - 68 училища.

В област Ловеч няма да има учебни занятия в 3 училища, а в област Ямбол - в 2. В община Ивайловград и Хасковска област няма да се учи в 4 училища.

По области, в област Благоевград, в община Петрич няма да се учи в 18 училища, в община Бургас - в 26 училища, в област Варна - в 98 училища, в област Велико Търново - в 17 училища, в област Видин - във 12 училища.

В област Враца няма да има учебни занятия в 44 училища, в област Добрич - в 46 училища, в област Монтана - в 17 училища, в област Пловдив - в 29 училища, в област Разград - в 59 училища, в област Силистра - в 45 училища, в област Сливен - в 68 училища, в област Смолян - в 56 училища, в област Стара Загора - в 58 училища, в област Търговище - в 51 училище.

По публикацията работи: Василия Пейчева

9
Още по темата: училищаснягКърджалиметеорологични условия
Още от Образование
Сряда и четвъртък – дървена ваканция в Пернишко
Още от Образование
Напиши коментар Коментари
8
0
 
1
 
! Отговори
До 5 преди 2 часа
н. шко&#768;ли, ж.
1. Специализирано заведение за провеждане на курсове, за придобиване на допълнителна квалификация. Езикова школа. Музикална школа.
2. Военно заведение за подготовка на сержанти или офицери.
3. Прен. Само ед. Специализирана подготовка чрез опит; школовка. През войната преминаха школа по човеколюбие.
4. Прен. Привърженици на еднакви методи в изкуството, литературата, науката, обикн. групирани около един автор, когото следват.
5. Прен. Разг. Помагало с нотни упражнения. Школа по акордеон.
7
0
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 3 часа
Кърджали и Сливен затворили училища поради лошо време Циркаджии Когато времето е хубаво там училищата се посещават от 30% от учиниците
6
1
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 4 часа
ЛА БАЛА,ИКОНОМИЙ ПРАВЯТ,ДА ПОКРИЯТ ОТКРАДЕНОТО,ПРОДЪНИХТЕ МИ УШИТЕ С ВСШИЯ........., А КВО Д КААЖАТ РУСНАЦИТЕ С МИНУС 30 40 50
5
0
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 4 часа
До :):)

Че не сме в Русия не сме ама и ти не знаеш къде си : "школо" е остарял вариант на "училище". Това че имаме много думи са с еднакви значения на български и руски език говори за нещо друго, което явно не ти харесва. А ако се позамислиш "школо" може да идва от английската думичка.
4
1
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 4 часа
До :):)
bravoooooo
3
1
 
4
 
! Отговори
до2 преди 4 часа
другите две любими думички, забавачки и насъщния, сякаш ги учат в журн факултет...
2
4
 
5
 
! Отговори
:):) преди 4 часа
май думичката беше училища не школа....все пак сме Бг не не Рус
1
2
 
7
 
! Отговори
Анонимен преди 4 часа
Какъв студ, не е чак толкова студено. Навалял сняг 20 см и всички се затвориха вкъщи, луда работа...
Виж всички

Google е получила 2,4 млн. заявки за "правото да бъдеш забравен"
Над 60% от хората в света ще ползват мобилен интернет до 2025 г.
Виж всички новини

BGONAIR.BG

"Екзархията - българското сърце на Истанбул" - докосване до незабравените корени
Ключът за силна Европа е в евроинтеграцията на Балканите
Виж всички новини

Investor

Starbucks отваря първото си луксозно кафене Reserve в Сиатъл
Компанията планира да отвори още 1000 подобни заведения, за да се пребори с конкурентите в луксозния...
Вайдман: ЕЦБ може да спре изкупуването на облигации тази година

BGONAIR

"Екзархията - българското сърце на Истанбул" - докосване до незабравените корени
Името на филма е дадено от учениците на българското неделно училище в турския град, разказа режисьор...
Ключът за силна Европа е в евроинтеграцията на Балканите

BLOOMBERGTV

Тайната на успеха в сферата на земеделието
Иван Колибанеков, управител на Флора Юръп, Бизнес среща, 27.02.2018
Кога ще ги стигнем... нормалните доходи

GOL

Тежък удар за Насри, УЕФА го наказа за 6 месеца
Той е нарушил антидопинговите правила на централата
Замер: Ройс заслужава по-голямо уважение от Меси и Кристиано

AUTOMEDIA

Обновената Kia Optima получи два 1,6-литрови мотора
Корейският модел бе оборудван и със специален "умен" режим
Toyota се похвали с кемпер

TIALOTO

Ким Кардашян с първо селфи с малката Чикаго
Риалити звездата показа третото си дете
Мариана Попова се предаде, сгоди се за Плачков

PULS

Ларингит в детска възраст - лаеща кашлица и дрезгав глас
Ларингитът се проявява с лаеща кашлица и дрезгав глас. В някои случаи може да протече по-тежко с раз...
Специалисти искат нова система на здравно осигуряване у нас

AZ-JENATA

Топ 7 на едни от най-впечатляващите музеи в света
Задължителни за посещение
10 начина да предпазим очите от монитора

TEEN

Кой е най-подходящият коктейл според зодията? II част
Вижте коя напитка е най-подходяща за вашия знак
Най-добрите съвети за маникюр
Нюзлетър RSS Мобилна версия Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+
Инвестор.БГ АД © 2001-2018 Dnes.bg
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Кариери | Поверителност | Карта на сайта
Investor.BG AD © 2001-2018 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Yandex.Metrica
 