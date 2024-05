Защо университетите протестират – отговорът в „Бъдещето: Образование 2024“ на 3 юни по Bulgaria ON AIR

На фона на нажежената обстановка във висшето образование и протестите на 44 от общо 51 държавни и частни университети у нас, националната политематична телевизия Bulgaria ON AIR ще потърси детайлните причини и ще даде трибуна на сектора да представи своята позиция в специалния проект „Бъдещето: Образование 2024“. Защо ректори, ръководители и преподаватели са недоволни, какви са първопричините, за какви промени в Закона за висшето образование настояват и защо точно сега се стигна до протестните действия - не пропускайте отговорите директно от ректорите на едни от най-големите университети и висши учебни заведения в България на 3 юни от 19:15 часа. Модератор на разговора ще бъде Калина Донкова - журналист и продуцент на предаването „Директно" по телевизия Bulgaria ON AIR.

Допълнителни теми на фокус в специализираната телевизионна дискусия ще бъдат иновативните AI платформи, професионалната реализация и преходът след завършено образование. Експертите ще обсъдят ролята на ранното чуждоезиково обучение за бъдещия успех на децата, предприемаческата култура, критичното мислене, техническото образование у нас и промените, които внася образът на изкуствения интелект.

Лектори и специалисти в телевизионния проект „Бъдещето: Образование 2024“ са:

• Йорданка Костова - директор „Управление на таланти и работодателски бранд", Пощенска банка;

• Проф. д-р Миглена Темелкова - ректор, ВУТП;

• Проф. дн инж. Иван Кралов - ректор, ТУ-София;

• Проф. д-р Евгени Станимиров - ректор, ИУ-Варна;

• Пресиана Шишева - съосновател и директор, "Jolly Kids";

• Светослава Койнова - съосновател и управляващ партньор, "Jolly Kids";

• Д-р Валентина Иванова - съосновател, Академия „Никола Тесла".

Проектът на Bulgaria ON AIR „Бъдещето: Образование“ е посветен на българската образователна система, възможностите за кариерно развитие, стратегиите на бизнесите за привличане на кадри от университетите и посрещане потребностите на пазара на труда. В тазгодишното издание на 3-ти юни от 19:15 часа зрителите ще научат и какви са причините за недоволството на образователния сектор, предложенията за подобряването на образователната система в България и новите тенденции, които навлизат.

Проектът се осъществява със специалната подкрепа на Пощенска банка, Технически университет-София, Висше училище по телекомуникации и пощи, Икономически университет-Варна, Jolly Kids и Академия „Никола Тесла“.

