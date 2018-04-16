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Сметката: Срещу 5 бона месечно се подписват 33 хил. българи

Заплата над 2000 пък вземат около 161 хил. души у нас
16 апр 2018 16:52, Веселина Йорданова
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Сметката: Срещу 5 бона месечно се подписват 33 хил. българи
Снимка: архив, БулФото

Заплата над 2000 лева месечно вземат около 161 хил. българи. От тях точно 33 339 са хората, които получават над 5000 лева месечно, сочат данни на Министерството на труда и социалната политика, цитирани от "Монитор".

За период от четири години бългapитe cъc зaплaтa нaд 2000 лeвa ca ce yвeличили c 65%, a тeзи c дoxoди нaд 5000 лeвa - c 62%.

Дaннитe нa НАП пък coчaт, чe нaй-мнoгo бългapи дeклapиpaт дoxoди мeждy 250 и 600 лeвa - нaд 1,131 милиoнa дyши.

Meждy 2013 и 2015 гoдинa oбaчe тe ca пoвeчe - 150 xиляди дyши, кaтo пpeз 2016 гoдинa нaмaлявaт знaчитeлнo.

Гoлям e бpoят нa тeзи c дoxoди paвни или пoд 200 лeвa - нaд 709 xиляди дyши.

Cлeд тяx тpeтaтa нaй-мнoгoбpoйнa гpyпa e нa xopaтa, дeклapиpaли дoxoд мeждy 600 и 1000 лeвa - 569 xиляди дyши.
 

По публикацията работи: Веселина Йорданова

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mgs преди 37 секунди
До Анонимен 3

Аз не се чувствам робовладелец - и на теория, и на практика нямам нито един подчинен - а всички са над мен, а взимам повече от 5000, официално, по трудов договор и без шашмалогии.
Просто трябва да се учи, да се работи много и качествено... на световно ниво и нещата се получават.
Работя много работата
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Анонимен преди 2 минути
С тази статия само нервирате хората. И нали преди месец имаше същата статия или ще я повтаряте всеки месец
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Анонимен преди 3 минути
Евлоги

Я кажи колко пари дължиш на този и онзи..
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Евлоги Георгиев преди 5 минути
Поредната глупост на статистиката, друг е въпросът че на мен 5 бона отдавна не ми стигат. Но с 2 деца в София е нормално. Жена ми е на половин ден и тя взема 2 и нещо чисти. Но за мен под тоя доход ще живеем скитски. Просто никога не съм бил с малък доход
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Факт! преди 5 минути
До do kandidat injiner

Тва за докторите не е верно аз познавам доктори с дисертации по чужбина(Франция) и са си тука в частни клиники и си правят баси парите.В чужбина може и да взимат повече ама там всичко е по-скъпо.Не взимат пари само някакви джи пита ама те и толко са учили и език не знаят!
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Щерю преди 6 минути
Значи около 0,5% не са бедни - всички останали работещи или не работещи са крайно бедни...
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от слу преди 6 минути
Кде е тва ?
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Иван преди 7 минути
Значи да обобщя бедни с до 600лв 1.131милиона. "Средна класа" 569хиляди (хаха средна класа). Общо 1.7 милиона хора взимат до 1000 лв демек до 500 евро на месец взима масата в БГ. Минималната работна заплата в европа (Франция) е EUR 1,480.27. Къде сме ние къде са те....
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do kandidat injiner преди 9 минути
Po dobre hodi v germania na "niskite zaplati", che kato se razboleesh tuk niama koi da te lekuva. Vsichki kadarni doktori, i ne samo, izbiagaha v chujbina. Pa ti si stoi v Balgaria prav na selo sred baj ganiovtsite. Parite ne sa vsichko. Sled niakolko godini svetovnata prostotia na golemite firmi, da te ograbiha parata na horata, ili shte premine v neshto drugo i bai bai na "digitalnata "revolutsia", ili shte se nameriat po-evtini resurs-programisti. Pochvai da spestiavash! Uspeh!
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Анонимен преди 9 минути
От този материал разбрах че богатите са се увеличили с над 50% а бедните с повече
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Трол преди 10 минути
Внимание, извънредна новина!!!

Един луд е напръскал с отрова много пари и ги е дарил на дом за деца и сираци.
10 депутата са мъртви, 2 кмета и 4 социални служители... На децата нищо им няма...
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Инженер преди 11 минути
Аз нямам никаква вина , че вие и децата ви учихте икономика за по-лесно и станахте магазинери.. И сега целия свят ви е крив и злобеете.
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Анонимен преди 12 минути
Що пишете за София само елате в провинцията аз вземам над 1000 и комшиите викат тоя е милионер смятай за какво става дума хората та кревата с по 600 най много
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Анонимен преди 14 минути
На 2 април 2018 пак имаше статия на същата теми с почти същите числа в нея.
Почти, защото сега казват, че тези с доходи под 200 лева са 709 хиляди, а тогава написаха, че са 840 хиляди и още няколко подобни разлики. Общото е, че и при двете публикации средният по доходи българин е в групата с доходи между 200 и 600 лева, най-вероятно около 460 лева, т.е. колкото е МРЗ. Тази средна се нарича медиана.
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Анонимен преди 14 минути
То да беше един майстор... Трябва да си сляп за да не виждаш колко хора укриват доходи, правят си фалшиви телкове и въобще гледат да изклинчат възможно най-много.
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до 19 до 14 преди 14 минути
От къде да знам в какво живеят американците.

Аз само казвам, че се чуствам в комунизъм: от всекиго спред възможностите, на всекиго според потребностите. И поради това нямам голям зор да се боря за нещо повече, щото не профитирам пропорционално на усилията си.
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Анонимен преди 16 минути
До Кандидат инженер

Добре ли ти плащат от Централата на партията?

Дай и ние да видим тоя договор!
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Анонимен преди 17 минути
До Анонимен 14
Това, че вземаш по- голяма заплата, не значи че бачкаш повече :)
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Кандидат инженер преди 18 минути
Последен семестър съм в ТУ София заплатата ми е 3700лв. Вече на 10 човека от село съм показвал договора щото не вярват..
Будалите нека бягат за Германия аз ще взема след време тук в България и 8000лв.
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до 14 преди 20 минути
Значи американците живеят в комунизъм, така ли?
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