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Не, не е на шега, това са: Портокал Портокалов, Марулка Сланинкова...

ЕСГРАОН събира данните на всички, има и нетрадиционни имена
Обновена: 28 яну 2019 19:47 | 28 яну 2019 18:51, Камелия Цветанова
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Не, не е на шега, това са: Портокал Портокалов, Марулка Сланинкова...
Снимка: Pixabay

Според Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) в България съществуват най-различни лични имена, пише в. "Монитор".

Ето някои от нетрадиционните:

А
Автономка Торимацова
Автономка Шестакова
Анна Кокошкова
Африкан Симеонов
Б
Босилчо Кърков
Братухчо Въчев Братухчев
Брилянт Иванов
Букетка Градинарова
Буря Куртакова
В
Ваньоздрав Яназов
Великан Тодоров
Веселазасмяна Тодорова
Винету Келешев
Г
Генчо Бърборков
Георги Дришльов
Георги Макаронски
Гита Пътечкова
Графиня Скринска
Гуца Контопишева
Гъргурин Китов
Гьончо Горчев Гьоков
Д
Делчо Кукуряшков
Джанка Таралингова
Дойничка Многознаева
Е
Европ Европов Кирилов
Етко Хвърчилков
Ефремилия Сопаджиева
Жана-Дарк Илиева
Златохрист Месаров
И
Идеал Тухчиев
Изгрев Топков
Изографил Яков
Иконом Иликьов
Исперих Бурханларски
Испиридон Вражалски
К
Касиер Бранков
Кимирсен Зенгинов
Кинче Кривошапкова
Кокона Катърова
Куцар Фенеров
Л
Ласкар Възвъзов
Левент Кьоров
Лимонка Крушовска
Лука и Лушка Тъпанарови
М
Марулка Сланинкова
Менто Ментешев
Мечтати Андонов
Мочо Мочев
Мучачо Младенов
Н
Надежден Тошев
Нана Певецова
Нягул Тумангелов
Обретен Негрилов
Олимпия Първанова
П
Паганини Канчин
Партизан Миленков
Патко Патков
Патьо Пондьов Бътовски
Патьо Самоходов
Паун Четрафилски
Паца Пачаръзка
Пацка Куртажова
Пеперудка Йоткова
Перко Смърдански
Петилетка Пенджакова
Плутон Вакрилов
Портокал Портокалов
Пульо Пулев
Р
Рад Манавски
Райна Точева-Клопова
С
Салфетка Габровлиева
Самолетка Първанова
Семка Пройкова
Симфония Младенова
Славка Кочеткова
Солидар Кесьов
Спасител Златков
Стадион Колев
Станетко Пикянски
Стенограф Николов
Стихия Балканска
Столетник Стойков
Стоман Каракашев
Стоян-Клод Чуканов
Сърнела Докова
Т
Ташо Мераков
Телефонка Негритова Коритарова
Тинтява Мустакова
Титко Педалов
Тодор Тъпчилещов
Тонет Въртунински
Трендафил Кукуригов
Трендафил Юрганчев
Трифон Клатикрушев
Трошка Пръндачка
Трудолюб Монтянов
У
Унчо Топчийски
Утеха Яркова
Ф
Фото Костов
Франчешко Колипатков
Х
Хамомилия Васовa
Харалампи Чукчуков
Храбър Геройски
Храбър Кобиларов
Христо Лимонадов
Ц
Цоликофер Недялков
Ч
Черешка Червенкова
Ш
Шумейкър Йорданов
Шунка Сапунджиева
Щ
Щильон Щърбов
Щраус Занов
Я
Ягода Вампирска

По публикацията работи: Камелия Цветанова

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Напиши коментар Коментари
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полицая от сентро пе преди 6 минути
а, за Рушфет Рушфетчиев,не сте ли чували?
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Анонимен преди 26 минути
Не виждам

Курнишонка Сланинкова
Дебелян Мамин Корпулентков
Белозлатко Варадеров Копейкин
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Още преди 29 минути
Полиция Петрова
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KOKO преди 29 минути
TOVA SA PALNI GLUPOSTI.NE VJARVAM NA NITO EDNO OT TEZI IMENA.
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До kukla преди 35 минути
Това фамилно име идва от израза "гази бара (малко поточе)". Но повечето хора го възприемат така, както сте го възприели вие.
Бях дете, когато нашите ме заведоха на зъболекар в Медицинска академия. Още помня, че докато чакахме пред кабинета, аз прочетох и запомних имената на докторите, написани на вратата - Колимечков, Боримечков, Газибаров и Карабаджаков.
Като че ли нарочно съдбата ги беше събрала в един кабинет - ще те церят едни, които колят и дерат мечки. За другите двама не коментирам.
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Цонко преди 50 минути
В университета имах една колежка, която се казваше Любов Френска. Винаги се предснавяше с двете си имена.
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Рашко преди 55 минути
Времената се менят, а с тях и тенденциите в имената. Ако сте модерни, отворени към света хора - дайте израз на това и кръстете децата си Хомократ или Хомослав!
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Партиен лидер преди 56 минути
Аз пък съм Корнишонка Сланинова...
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ddd преди 1 час
Аз се казвам Фото Шопов. Проблем?
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Анонимен преди 1 час
Имаше и една Лимонка Хайверова. Синът й беше кинодеец, не знам той дали все още е жив, майка му почина отдавна.
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Анонимен преди 1 час
По-голямата част от тези хора са могли да сменят името си след навършване на пълнолетие. Не са го направили, което означава, че тях ги устройва да бъдат назовавани така.

Писалият статията ми е по-занимателен, като дойде моментът да се обяснява пред институциите.
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House M.D. преди 1 час
А защо е пропусната Вероника /много лесен, гризачески ориентиран списък от компютърни архиви/.
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Ванката преди 1 час
ха ха .. Трошка Пръндачка и Ташо Мераков! Уникални! Колко ли трябва да си мразиш детето, че да му дадеш грозно или смешно име!?
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GDPR преди 1 час
А глоба от комисията за защита на личните данни?
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Насакото Яката преди 1 час
Сталинка Георгиева що не сте я писали?
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Патко Патков преди 1 час
Ей що не споменавате, за GDPR не сте ли чували?
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Анонимен преди 1 час
Едва ли името влошава качеството на живот, ако човекът е качествен. Примерно, Цоликофер Недялков го познавам лично и е напълно свестен и професионално преуспял човек. За многото години, откакто за първи път съм чул името му, нито веднъж не съм забелязал да са се отнесли лошо към него.

Бригадир Аспарухов от политкоректност ли липсва от списъка?
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GDPR преди 1 час
Господа от ***, Вие за Закона за защита на личните данни и GDPR чували ли сте?
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123 преди 1 час
Гаврата си е гавра - напълно съгласен съм с първия коментирал, малкото дете не е виновно за семейната среда, в която се ражда. Но подберете което и да е име и проверете вероятни профили в социалните мрежи. Ще установите, че срещу някои женски имена лесно може да се добави ценоразпис. Просто такива са били родителите.
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ДртПрч преди 1 час
До Анонимен

Е какво пък! Как да се въздържи човек?
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