Не, не е на шега, това са: Портокал Портокалов, Марулка Сланинкова...

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Снимка: Pixabay
Според Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) в България съществуват най-различни лични имена, пише в. "Монитор".
Ето някои от нетрадиционните:
А
Автономка Торимацова
Автономка Шестакова
Анна Кокошкова
Африкан Симеонов
Б
Босилчо Кърков
Братухчо Въчев Братухчев
Брилянт Иванов
Букетка Градинарова
Буря Куртакова
В
Ваньоздрав Яназов
Великан Тодоров
Веселазасмяна Тодорова
Винету Келешев
Г
Генчо Бърборков
Георги Дришльов
Георги Макаронски
Гита Пътечкова
Графиня Скринска
Гуца Контопишева
Гъргурин Китов
Гьончо Горчев Гьоков
Д
Делчо Кукуряшков
Джанка Таралингова
Дойничка Многознаева
Е
Европ Европов Кирилов
Етко Хвърчилков
Ефремилия Сопаджиева
Жана-Дарк Илиева
Златохрист Месаров
И
Идеал Тухчиев
Изгрев Топков
Изографил Яков
Иконом Иликьов
Исперих Бурханларски
Испиридон Вражалски
К
Касиер Бранков
Кимирсен Зенгинов
Кинче Кривошапкова
Кокона Катърова
Куцар Фенеров
Л
Ласкар Възвъзов
Левент Кьоров
Лимонка Крушовска
Лука и Лушка Тъпанарови
М
Марулка Сланинкова
Менто Ментешев
Мечтати Андонов
Мочо Мочев
Мучачо Младенов
Н
Надежден Тошев
Нана Певецова
Нягул Тумангелов
Обретен Негрилов
Олимпия Първанова
П
Паганини Канчин
Партизан Миленков
Патко Патков
Патьо Пондьов Бътовски
Патьо Самоходов
Паун Четрафилски
Паца Пачаръзка
Пацка Куртажова
Пеперудка Йоткова
Перко Смърдански
Петилетка Пенджакова
Плутон Вакрилов
Портокал Портокалов
Пульо Пулев
Р
Рад Манавски
Райна Точева-Клопова
С
Салфетка Габровлиева
Самолетка Първанова
Семка Пройкова
Симфония Младенова
Славка Кочеткова
Солидар Кесьов
Спасител Златков
Стадион Колев
Станетко Пикянски
Стенограф Николов
Стихия Балканска
Столетник Стойков
Стоман Каракашев
Стоян-Клод Чуканов
Сърнела Докова
Т
Ташо Мераков
Телефонка Негритова Коритарова
Тинтява Мустакова
Титко Педалов
Тодор Тъпчилещов
Тонет Въртунински
Трендафил Кукуригов
Трендафил Юрганчев
Трифон Клатикрушев
Трошка Пръндачка
Трудолюб Монтянов
У
Унчо Топчийски
Утеха Яркова
Ф
Фото Костов
Франчешко Колипатков
Х
Хамомилия Васовa
Харалампи Чукчуков
Храбър Геройски
Храбър Кобиларов
Христо Лимонадов
Ц
Цоликофер Недялков
Ч
Черешка Червенкова
Ш
Шумейкър Йорданов
Шунка Сапунджиева
Щ
Щильон Щърбов
Щраус Занов
Я
Ягода Вампирска