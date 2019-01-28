Не, не е на шега, това са: Портокал Портокалов, Марулка Сланинкова...

Според Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) в България съществуват най-различни лични имена, пише в. "Монитор".

Ето някои от нетрадиционните:

А

Автономка Торимацова

Автономка Шестакова

Анна Кокошкова

Африкан Симеонов

Б

Босилчо Кърков

Братухчо Въчев Братухчев

Брилянт Иванов

Букетка Градинарова

Буря Куртакова

В

Ваньоздрав Яназов

Великан Тодоров

Веселазасмяна Тодорова

Винету Келешев

Г

Генчо Бърборков

Георги Дришльов

Георги Макаронски

Гита Пътечкова

Графиня Скринска

Гуца Контопишева

Гъргурин Китов

Гьончо Горчев Гьоков

Д

Делчо Кукуряшков

Джанка Таралингова

Дойничка Многознаева

Е

Европ Европов Кирилов

Етко Хвърчилков

Ефремилия Сопаджиева

Жана-Дарк Илиева

Златохрист Месаров

И

Идеал Тухчиев

Изгрев Топков

Изографил Яков

Иконом Иликьов

Исперих Бурханларски

Испиридон Вражалски

К

Касиер Бранков

Кимирсен Зенгинов

Кинче Кривошапкова

Кокона Катърова

Куцар Фенеров

Л

Ласкар Възвъзов

Левент Кьоров

Лимонка Крушовска

Лука и Лушка Тъпанарови

М

Марулка Сланинкова

Менто Ментешев

Мечтати Андонов

Мочо Мочев

Мучачо Младенов

Н

Надежден Тошев

Нана Певецова

Нягул Тумангелов

Обретен Негрилов

Олимпия Първанова

П

Паганини Канчин

Партизан Миленков

Патко Патков

Патьо Пондьов Бътовски

Патьо Самоходов

Паун Четрафилски

Паца Пачаръзка

Пацка Куртажова

Пеперудка Йоткова

Перко Смърдански

Петилетка Пенджакова

Плутон Вакрилов

Портокал Портокалов

Пульо Пулев

Р

Рад Манавски

Райна Точева-Клопова

С

Салфетка Габровлиева

Самолетка Първанова

Семка Пройкова

Симфония Младенова

Славка Кочеткова

Солидар Кесьов

Спасител Златков

Стадион Колев

Станетко Пикянски

Стенограф Николов

Стихия Балканска

Столетник Стойков

Стоман Каракашев

Стоян-Клод Чуканов

Сърнела Докова

Т

Ташо Мераков

Телефонка Негритова Коритарова

Тинтява Мустакова

Титко Педалов

Тодор Тъпчилещов

Тонет Въртунински

Трендафил Кукуригов

Трендафил Юрганчев

Трифон Клатикрушев

Трошка Пръндачка

Трудолюб Монтянов

У

Унчо Топчийски

Утеха Яркова

Ф

Фото Костов

Франчешко Колипатков

Х

Хамомилия Васовa

Харалампи Чукчуков

Храбър Геройски

Храбър Кобиларов

Христо Лимонадов

Ц

Цоликофер Недялков

Ч

Черешка Червенкова

Ш

Шумейкър Йорданов

Шунка Сапунджиева

Щ

Щильон Щърбов

Щраус Занов

Я

Ягода Вампирска