Много хакери могат да ударят НАП, не са правени тестове за сигурност

Има много хакери, които са способни да направят пробив като Кристиян Бойков, атакувал безпроблемно сървърите на НАП и достигнал до данните на милиони българи. Това обясни програмиста и собственик на софтуерна компания Иван Аржентински в "България сутрин".

В НАП се оказа, че не са правени тестое за сигурност на системите, където се съхраняват лични и финансови данни за работещите физически и юридически лица.

"Базата данни на НАП показва не много високо на IT експертиза. Не само, че не са правени тестове, но не са спазвани елементарни изисквания за сигурност при изработката на тези системи", разясни Аржентински.

Припомняме, че премиерът Бойко Борисов нарече хакерите "вълшебници". Иван Аржентински пък е на мнение, че държавата не може да се пребори с частните IT фирми и да предложи по-добри условия, тъй като заплащането било в по-ниско.

"Отдавна алармираме, че нивото на IT експертиза в държавата е ниско. Не е достатъчно високо, за да покрие желанието за събиране на толкова много данни. Опазването на тази информация е от изключителна важност", подчерта IT експертът пред Bulgaria ON AIR.

Туроператори пък не желаят връзка с НАП и заплашват да изместят офисите си в чужбина, ако Наредба 18 влезе в сила. Тя задължава връзка между системата за резервации на туроператорите и системата на НАП.

Аржентински обърна внимание, че не само туроператорите отказват връзка с НАП, а проблемът е повсеместен.

"Рисковете са огромни, а апетитът на държавата за събиране на данни нараства. В същото време не се отговаря адекватно като IT стратегия. ЕГН-то вече е публично по толкова начини, че не е чак толкова скрита информация", посочи гостът в студиото на Гергана Венкова.