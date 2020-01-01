Патриарх Неофит: Да се обичаме и да си помагаме!

"Ще се помолим за успех на българския народ. През новата година - нови успехи. Много радости в нашите усилия в спазването на Христовия закон. Да се обичаме, да си помагаме, да бъдем истински Христови ученици. За много години!", пожела Негово светейшество патриарх и Софийски митрополит Неофит.



Десетки миряни присъстваха на Светата Василиева литургия, която започна с празничен камбанен звън.



Богослужението се отслужва от Негово светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит. Той бе посрещнат от хората преди богослужението. Патриарх Неофит отправи своя благослов към народа ни по повод големия християнски празник Обрезание Господне.