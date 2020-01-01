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Патриарх Неофит: Да се обичаме и да си помагаме!

Да бъдем истински Христови ученици, пожела той
1 яну 2020 11:35, Александър Попов
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Патриарх Неофит: Да се обичаме и да си помагаме!
Снимка: БГНЕС

"Ще се помолим за успех на българския народ. През новата година - нови успехи. Много радости в нашите усилия в спазването на Христовия закон. Да се обичаме, да си помагаме, да бъдем истински Христови ученици. За много години!", пожела Негово светейшество патриарх и Софийски митрополит Неофит.

Десетки миряни присъстваха на Светата Василиева литургия, която започна с празничен камбанен звън.

Богослужението се отслужва от Негово светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит. Той бе посрещнат от хората преди богослужението. Патриарх Неофит отправи своя благослов към народа ни по повод големия християнски празник Обрезание Господне.

По публикацията работи: Александър Попов

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Анонимен преди 3 месеца
Как са кадилаците и ролексите бе дедо попе.
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добро пожелание, преди 3 месеца
но по-скоро е посочил дефицитите ни. Нито се обичаме, нито си помагаме. 90% са забити в телефоните си борсуци, а свестните 10% ги считат за луди, както е открай време по тези места.
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Анонимен преди 3 месеца
Бог е всесилен и всевластен. Логично, не му трябват посредници, служители, говорители и смехортвирни ритуали. Хора, мислете с главите си, слушайте сърцето си, обичайте и бъдете добри. Нека новата година да е по-радостна за всички!
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Анонимен преди 3 месеца
В тоа сайт всичките ли 11 на Контакти долу сте на хонорар и работа от вкъщи щото ако се съди по кое време поствате дефакто копирате и поставяте "новините" в тоа сайт?
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Анонимен преди 3 месеца
Патриарха какво му е мнението за Християнизирането само у нас няма вероятно умишлено Материали на български за Процеса Християнизиране и така 12 века всичко капсуловано , никой да не разбере
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ГРАД КОЗЛОДУЙ преди 3 месеца
честита нова година ХОРА
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Анонимен преди 3 месеца
Патриарх Неофит как гледа на Геноцида извършен над Българите при Борис 1 тоест 52 Български Рода са наказани със смърт защото отказват да станат християни

Патриарха да се ангажира лично с Паметна Плоча с 52-та Български рода убити отказали християнството
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ДртПрч преди 3 месеца
Не ми дреме за пожеланията нито на Патриарха, нито на Резидента.
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Анонимен преди 3 месеца
Няма ли да вдигне Църквата таксите за погребения все пак не са увеличавани а има доста работа!
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Анонимен преди 3 месеца
Направи добро изяж л..но казвам ви го от много личен опит с роднини и приятели
Бисмарк го е казал цитирам
- Само глупаците се учат от собствените си грешки
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до Цецо преди 3 месеца
То само един гол мерак не е грях
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arch enemy преди 3 месеца
Църквата пък на кого е помогнала, освен на себе си.
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Цецо Мен преди 3 месеца
До 6
Щом си имал такива подбуди значи не е било безкористно.
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Haide преди 3 месеца
Тази година никои на никого да не помага и да си е.т маиката добрите.Писнало ми е от добри.Всички да сме лоши и п...а да го ***.....
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Анонимен преди 3 месеца
Помагах на една студентка да завърши но тя така и не ми пусна значи съм го правил безкористно като *** а след веме тя ме сиктероса с думите сега за какво си ми а АЗ от нея никога не съм имал полза!
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Анонимен преди 3 месеца
Да се обичаме и да си помагаме!
Дай Боже!Амин!
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Анонимен преди 3 месеца
Постъпих толерантно с хора от друг етнос дадох им работа защото ме помолиха дадох им да пият и да пушат а те ме ограбиха!
Не помагам на никои защото подадеш ръка а те ти я откъснат
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Анонимен преди 3 месеца
Отче на любовта се отвръща с любов, но да ми ударят шамар и да си дам и другата буза няма да стане!
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House M.D. преди 3 месеца
Другарю полковник от КДС Старофит, защо отново не каза, че преброяването е грях?
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Цецо Мен преди 3 месеца
Да ни е жив и здрав патриарха.
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