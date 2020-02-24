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7 години от избирането на Неофит за български патриарх

Патриархът благослови присъствалите на празничното богослужение
24 фев 2020 14:27, Павел Гълъбов
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7 години от избирането на Неофит за български патриарх
Снимка: БГНЕС

Днес се навършиха седем години от избора и интронизацията на Негово Светейшество Неофит за Български патриарх и Софийски митрополит. Това съобщи Агенция "Фокус".

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Българската православна църква отбеляза това събитие в митрополитския храм „Св. вмчца Марина“ с тържествена архиерейска св. Литургия.

Богослужението оглави Негово Преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит. В съслужение с него бяха Негово високопреподобие архимандрит Евтимий, ставрофорен иконом Ангел Ангелов - духовен надзорник на Софийска епархия и предстоятел на храм "Св. София - Премъдрост Божия", иконом Стефан Стайков, предстоятел на храм „Св. св. Кирил и Методий“ в кв. Красно село - епархийски съветник, както и протодякон Иван Петков.

На светата Литургия молитвено участваха Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, Негово високопреподобие архимандрит Василий, протосингел на Софийска св. митрополия, духовници и миряни. Църковните песнопения изпълниха софийски клиросни певци, ръководени от иконом Кирил Попов и д-р Андрей Касабов.

В края на богослужението, от името на Софийска света митрополия Светейшият Български патриарх беше поздравен от епископ Поликарп .

От своя страна Софийският митрополит и Български Патриарх Неофит благослови присъствалите на богослужението и им благодари за участието в духовното тържество.

По публикацията работи: Павел Гълъбов

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Здрасти преди 3 месеца
За наше съжаление през 1944г. ни е връхлетяла свръх-токсичната червена чума, тя е повсевместна. Вече няма шанс за нас.
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Аро преди 3 месеца
Това никой ме го е еня освен шепата бездарни фанатици, които го имат за свой духовен водач. На уверен, щастлив, успешен човек не му трябват поученията на хитри старчета, несъздали нищо за 80 години житейски път.
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Алексий преди 3 месеца
Агент Симеонов от ДС.
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xxx преди 3 месеца
няма значение..ние си знаем - Псевдоним:„СИМЕОНОВ”.
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Анонимен преди 3 месеца
НЕ МУ ИЗКАРАХА ДОСИЕТО, КАТО И НА МАКСИМ- МОСКОВСКИ ВЪЗПИТАНИЦИ!
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Анонимен преди 3 месеца
За Историята ще остане като мерача на кръвното на Мутрата
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баба мара преди 3 месеца
този чиляк е болен не може да стои на краката си да се сменя и да върви
в манастир
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Анонимен преди 3 месеца
Колко бързо минават годините.
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