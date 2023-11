Протестът срещу БФС започва в 17 часа, канят и унгарски фенове

Огранизаторите на протестите срещу ръководството на Българския футболен съюз измислиха нова схема, при която ще бъдат позиционирани извън Националния стадион "Васил Левски".

Откъм Сектор "Б" по булевард "Евологи и Христо Георгиеви" ще са позиционирани феновете на Левски, откъм Сектор "Г" - тези на ЦСКА, а на ул. "Генерал Гурко" - привържениците на останалите отбори. Огранизаторите на протеста поканиха и унгарските привърженици, които ще пътуват до България. Протестът е насрочен за деня на мача, 16 ноември, два часа преди началото му - в 17:00 часа.

Ето какво написаха от "Оставка на БФС начело с Боби Михайлов" във Фейсбук:

"16-ти ноември, 17:00ч., всички пред ст."Васил Левски" в София! Обединен протест срещу БФС с искане за незабавна ОСТАВКА!! и насрочване на извънреден конгрес в началото на 2024г.

Националното обединение и мирен протест срещу Борислав Михайлов и некадърното управление на футбола в последните 18 години е факт - СЕГА ИЛИ НИКОГА излизаме, за да ни чуят ясно и за да подадат оставки незабавно! На българския фен му писна и ще се съобразят с нас!

ПРОТЕСТЪТ

"Дела трябват, а не думи!", затова е време да излезем по улиците, господата в Бояна социални мрежи нямат!

I. В София, 17:00 часа, за всички от града и тези, които ще пътуват специално! Очакваме ви пред националния стадион! Подготвени със знамена, транспаранти и с пълно гърло за викове ОСТАВКА, КЗБФС и т.н.

II. В цялата страна, пред вашия клубен стадион или пред зонален съвет на БФС, снимка с транспаранти и знамена против БФС и Борислав Михайлов.

(Моля, изпращайте ни снимките си, не по-късно от 10 часа на следващата сутрин, за да ги публикуваме накуп!)

... и последно, но не само:

III. Онлайн, сложете си профилна снимка като нашата, разпространете за протеста навсякъде по онлайн групи, страници и сред приятелите ви.

Още по темата Последно: Мачът България - Унгария ще се играе в София 14 ное 2023 13:08 29

ИСКАМЕ

Незабавна #ОСТАВКА на Борислав Михайлов и ръководството на БФС!

Свикване и провеждане на спешен нов Конгрес на БФС и избор на ново ръководство, не по-късно от февруари месец 2024г.!

18 години стигат! България вече е футболно джудже! Футболът у нас по всички нива е аматьорски! Корупцията по високите етажи е отвратителна и добре прикрита. Нехайството, аматьорщината и безобразната НАГЛОСТ на Борислав Михайлов, Йордан Лечков, Емил Костадинов и останалите в трупата от Бояна трябва и ще приключи сега!

ВАЖНО! Призоваваме протестът да бъде МИРЕН! Изключително важно е, да изразим мнението и позицията на всеки български фен, спрямо законите на Република България. Използвайте транспаранти, знамена, пиротехника (без бомбички, без агресия срещу органите на реда, и на тях им е писнало като на нас) и изразете мнението си така, че да бъде отразено позитивно от медиите.

Всяка агресия и нарушаване на правилата ще бъде използвана срещу нас и ще ни обявят за лумпени, платени провокатори и т.н., а в БФС точно това очакват.

Знаем, че емоциите взимат връх, но мислете и изразете демократично и спрямо закона, какво мислите за тях.

Молим, всеки от вас да направи знаме, транспарант или тениска с някое от ясните послания. Оставяме и файл за печат на основното знаме със задраскания лик на Борислав Михайлов. Може да го напечатате в най-близката до вас печатница за платнени или винилни знамена, потърсете я в Google.

А основните послания са:

- ОСТАВКА НА БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ И БФС

- 18 ГОДИНИ СТИГАТ!

- ВИЕ УНИЩОЖИХТЕ БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛ - НЕЗАБАВНО ВЪН!

- ИСКАМЕ СПЕШЕН КОНГРЕС И НОВА УПРАВА НА БФС!

... и всичко друго, което ви е на сърце!

Разчитаме безкрайно много на всички организирани фен клубове и фракции, да покажат единство, организация, както и досега и заедно да свалим Диктатора от Бояна! Той прие българския футбол за бащиния и за негов личен, нещо което видяхме в последните дни, но това не е така, футболът е за нас феновете, а ние не искаме той да бъде управляван от пияницата Борислав Михайлов! Да се вземем футбола обратно, сега или никога!

To all Hungarian fans who will travel to Sofia! You're welcome to Bulgaria and to join our protest, because football is for the fans! Carpathian Brigade '09

Мачът между България и Унгария да бъде изигран на Националния стадион „Васил Левски“ в София на 16.11.2023 година от 19:00 часа при закрити врата, поради една единствена причина - СТРАХ ТРЕСЕ КОЧИНАТА!

Или както Унгарската федерация каза за БФС: Безпрецедентно, несериозно и неспортсменско - не може да организирате дори семейна ваканция!

Има минимална възможност да се върне и първоначалният вариант на протеста ни, с публика на стадиона. Входирана е жалба към УЕФА! Тогава, всички вътре на стадиона", пишат организаторите.