Измамниците за милиони в Англия в кадър: Разгул и пачки без пудели

ѕреди дни на ќстрова бе разкрита най-мащабната схема за източване на социални помощи в јнгли€ и ”елс. «ад не€ сто€т петима българи, които в продължение на близо четири години са източвали с фалшиви документи пари за т.нар. универсален кредит - социална помощ за бедни и безработни.

ќбвин€еми са √алина Ќиколова, на 38 г., —то€н —то€нов, на 27 г., ÷ветка “одорова, на 52 г., √юнеш јли, на 33 г., и ѕатрици€ ѕанева, на 26 г.

ак е работила схемата?

√рупата е подавала хил€ди фалшиви молби за универсален кредит, като е използвала крадени самоличности на реални хора. ”частниците са предлагали консултациите си на желаещи да се регистрират в системата за помощи.

ѕри обиска в домовете на им полици€та е открила пачки със 750 000 британски лири. ѕарите са получени през 6000 фалшиви за€влени€, част от т€х подадени през откритите 900 мобилни устройства, стотици формул€ри за кандидатстване, натъпкани в кашони. ѕрисвоената сума е общо 54 млн. британски лири

Ћукс, пачки и м€тане на банкноти

Ќай-гол€м отзвук новината намери сред последователите на “ик“ок, съобщава bTV. ¬ стотици видеокоментари се показваха клипчетата, намерени в телефоните на един от обвин€емите, на които хвърл€т банкноти от 20 паунда из апартамента на един от обвин€емите. ѕудели н€ма, но пачките са впечатл€ващи.

ќткрити са и други клипчета, на които се е вижда луксозни€т живот на българите на гърба на английската социална система.

—ред коментарите не липсват и въпроси за това дали √алина Ќиколова, —то€н —то€нов, ÷ветка “одорова, √юнеш јли и ѕатрици€ ѕанева ще получат справедлива присъда или ще се разминат с минимално наказание, след като са се признали за виновни в съда.

Five Bulgarian gang members have been described as Britain's biggest-ever benefit fraud gang.

They all pleaded guilty after falsely claiming more than £50 million in Universal Credit.

5 News' @peterofthelane reports. pic.twitter.com/yzubzcCXcb