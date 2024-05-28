Èãðà÷êà çà 1 þíè: Çà êàêâî äà âíèìàâàò ðîäèòåëèòå ïðè ïîêóïêà?

"Òðÿáâà äà ñå âíèìàâà äà íÿìà åëåìåíòè, íà êîèòî äåöàòà ìîãàò äà ñå ïîðåæàò, äà íå ïóñêàò áîÿ. Èìà áîè, êîèòî ìîãàò äà ñå îêàæàò âðåäíè, çàùîòî ñúäúðæàò õèìè÷íè âåùåñòâà, êîèòî ñ íàòðóïâàíå â îðãàíèçìà áèõà ìîãëè äà äîâåäàò äî îíêîëîãè÷íè çàáîëÿâàíèÿ è ðåïðîäóêòèâíè ïðîáëåìè", çàÿâè ñúçäàòåëÿò íà ïëàòôîðìàòà "Íèå ïîòðåáèòåëèòå" Ãàáðèåëà Ðóìåíîâà â ñòóäèîòî íà "Áúëãàðèÿ ñóòðèí".
Òÿ ïîä÷åðòà, ÷å å âàæíî äà ñå ÷åòàò èíñòðóêöèèòå çà óïîòðåáà, çà äà íå ñå ñòèãà äî èíöèäåíòè. Êàòî ïðèìåð äàäå çàðåæäàíåòî íà âëàæíà áàòåðèÿ íà åëåêòðè÷åñêà òðîòèíåòêà, êîåòî ìîæå äà äîâåäå äî âçðèâ.
"Ïðåäè ðîäèòåëèòå äà êóïÿò èãðà÷êà, å äîáðå äà ïðåãëåäàò ðåãèñòúðà íà ÅÊ è äà âèäÿò êîè èãðà÷êè ñà çàáðàíåíè è ïîðàäè êàêâè ïðè÷èíè. Äåöàòà ñà ìíîãî èçîáðåòàòåëíè, èìà äîñòà åëåìåíòè, êîèòî ìîãàò äà ñå îêàæàò îïàñíè. Áàòåðèèòå ñúùî ìîãàò äà ñòàíàò îïàñíè, àêî ïîòåêàò", ïðåäóïðåäè Ðóìåíîâà ÷ðåç åôèðà íà Bulgaria ON AIR.
Ãîñòúò ïîñúâåòâà êóïóâà÷èòå, àêî âèäÿò ðèñê â íÿêîÿ èãðà÷êà, äà ñåçèðàò êîíòðîëíèòå îðãàíè è àêî ñå óñòàíîâè, ÷å òÿ å îïàñíà, äà ñè òúðñÿò ïàðèòå îò ïðîäàâà÷à.
"Àêî ñìå êóïèëè ïðåç èíòåðíåò èãðà÷êà è äåòåòî íå ÿ å õàðåñàëî íàïðèìåð, èìàìå 14-äíåâåí ñðîê, â êîéòî äà çàÿâèì ðàçâàëÿíåòî íà ñäåëêàòà è ñðîê îò 14 äíè çà âðúùàíå íà ñòîêàòà. Ðåêëàìàöèÿòà å äî 2 ã. çà âðúùàíå, à àêî å îïàñíà - íåçàáàâíî ñå ïðåóñòàíîâÿâà óïîòðåáàòà ѝ è ñå âðúùà", äîáàâè Ðóìåíîâà.
Ïî äóìèòå ѝ áàíêîâîòî èçâëå÷åíèå ïðè ïëàùàíå ñ êàðòà ìîæå äà áúäå àëòåðíàòèâà íà êàñîâàòà áåëåæêà, àêî òÿ å èçãóáåíà: "Èçâëå÷åíèåòî ïîêàçâà, ÷å òàçè èãðà÷êà å çàêóïåíà îò òîçè òúðãîâåö. Ïîêàçâà ïëàùàíåòî çà êàêâî è êúì êîãî å áèëî".
Âúâ âðúçêà ñ ïîðú÷êèòå îò ñàéòîâå è òúðãîâöè, êîèòî íå ñà îò ÅÑ, Ðóìåíîâà çàÿâè, ÷å òå íå ñà äëúæíè äà ñïàçâàò ðåãëàìåíòèòå çà áåçîïàñíîñò.
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase