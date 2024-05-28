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Èãðà÷êà çà 1 þíè: Çà êàêâî äà âíèìàâàò ðîäèòåëèòå ïðè ïîêóïêà?

Èìà åëåìåíòè, êîèòî ìîãàò äà ñå îêàæàò îïàñíè
28 ìàé 2024 13:55, Àíèñèÿ Èâàíîâà
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Õèëÿäè ïîäàðúöè ùå áúäàò äàäåíè íà äåöàòà íà 1 þíè. Òîãàâà è ïî Êîëåäà ñå êóïóâàò íàé-ìíîãî èãðà÷êè. Âàæíîòî å äà áúäàò è áåçîïàñíè.

"Òðÿáâà äà ñå âíèìàâà äà íÿìà åëåìåíòè, íà êîèòî äåöàòà ìîãàò äà ñå ïîðåæàò, äà íå ïóñêàò áîÿ. Èìà áîè, êîèòî ìîãàò äà ñå îêàæàò âðåäíè, çàùîòî ñúäúðæàò õèìè÷íè âåùåñòâà, êîèòî ñ íàòðóïâàíå â îðãàíèçìà áèõà ìîãëè äà äîâåäàò äî îíêîëîãè÷íè çàáîëÿâàíèÿ è ðåïðîäóêòèâíè ïðîáëåìè", çàÿâè ñúçäàòåëÿò íà ïëàòôîðìàòà "Íèå ïîòðåáèòåëèòå" Ãàáðèåëà Ðóìåíîâà â ñòóäèîòî íà "Áúëãàðèÿ ñóòðèí".

Òÿ ïîä÷åðòà, ÷å å âàæíî äà ñå ÷åòàò èíñòðóêöèèòå çà óïîòðåáà, çà äà íå ñå ñòèãà äî èíöèäåíòè. Êàòî ïðèìåð äàäå çàðåæäàíåòî íà âëàæíà áàòåðèÿ íà åëåêòðè÷åñêà òðîòèíåòêà, êîåòî ìîæå äà äîâåäå äî âçðèâ.

"Ïðåäè ðîäèòåëèòå äà êóïÿò èãðà÷êà, å äîáðå äà ïðåãëåäàò ðåãèñòúðà íà ÅÊ è äà âèäÿò êîè èãðà÷êè ñà çàáðàíåíè è ïîðàäè êàêâè ïðè÷èíè. Äåöàòà ñà ìíîãî èçîáðåòàòåëíè, èìà äîñòà åëåìåíòè, êîèòî ìîãàò äà ñå îêàæàò îïàñíè. Áàòåðèèòå ñúùî ìîãàò äà ñòàíàò îïàñíè, àêî ïîòåêàò", ïðåäóïðåäè Ðóìåíîâà ÷ðåç åôèðà íà Bulgaria ON AIR.

Ãîñòúò ïîñúâåòâà êóïóâà÷èòå, àêî âèäÿò ðèñê â íÿêîÿ èãðà÷êà, äà ñåçèðàò êîíòðîëíèòå îðãàíè è àêî ñå óñòàíîâè, ÷å òÿ å îïàñíà, äà ñè òúðñÿò ïàðèòå îò ïðîäàâà÷à.

"Àêî ñìå êóïèëè ïðåç èíòåðíåò èãðà÷êà è äåòåòî íå ÿ å õàðåñàëî íàïðèìåð, èìàìå 14-äíåâåí ñðîê, â êîéòî äà çàÿâèì ðàçâàëÿíåòî íà ñäåëêàòà è ñðîê îò 14 äíè çà âðúùàíå íà ñòîêàòà. Ðåêëàìàöèÿòà å äî 2 ã. çà âðúùàíå, à àêî å îïàñíà - íåçàáàâíî ñå ïðåóñòàíîâÿâà óïîòðåáàòà ѝ è ñå âðúùà", äîáàâè Ðóìåíîâà.

Ïî äóìèòå ѝ áàíêîâîòî èçâëå÷åíèå ïðè ïëàùàíå ñ êàðòà ìîæå äà áúäå àëòåðíàòèâà íà êàñîâàòà áåëåæêà, àêî òÿ å èçãóáåíà: "Èçâëå÷åíèåòî ïîêàçâà, ÷å òàçè èãðà÷êà å çàêóïåíà îò òîçè òúðãîâåö. Ïîêàçâà ïëàùàíåòî çà êàêâî è êúì êîãî å áèëî".

Âúâ âðúçêà ñ ïîðú÷êèòå îò ñàéòîâå è òúðãîâöè, êîèòî íå ñà îò ÅÑ, Ðóìåíîâà çàÿâè, ÷å òå íå ñà äëúæíè äà ñïàçâàò ðåãëàìåíòèòå çà áåçîïàñíîñò.

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

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Îùå ïî òåìàòà: èãðà÷êèáåçîïàñåíBulgaria ON AIR
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Íàâðåìåòî íèòî èìàøå ðåãèñòúð íà ÅÊ, íèòî íÿêîé ñå âòåëÿñâàøå. Äåöàà îò ìàëêè çíàåõà êàêâî áèâà è êàêâî íå äà ñå ïðàâè. Åäèíñòâåíîòî îò êîåòî ñåãà íÿìà êàê äà ñå îïàçèø ñà áîèòå ñúäúðæàùùè íåùà, êîèòî íàâðåìåòî ãè íÿìàøå, íî â òàêîâà âðåìå æèâååì.
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íà ìîåòî êåëåìe øàìàð çàä âðàòà ìó ñòèãà :))))
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