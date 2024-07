Новата песен на Поли Генова е посветена на децата

Певицата Поли Генова представи най-новата си песен "We only have today". Като национален посланик на УНИЦЕФ за България тя посвещава песента на каузата за най-добър старт на живота на всяко дете на Детския фонд на ООН.

Новият ѝ сингъл вдъхновява и ни кара да подкрепяме децата да не спират да мечтаят, да вярват в себе си и да преследват мечтите си докрай.

"Имам две деца - на 2 и 5 г. Опитвам се да бъда възможно най-добрата версия на родител, която мога да постигна. С помощта на УНИЦЕФ и всички примери, които те дават, помагат много", сподели Поли Генова в съботното издание на "България сутрин" по Bulgaria ON AIR.

Тя разказа, че пишейки текста на новото си парче, е усетила меланхолия, която я е накарала да се тревожи, както и да мечтае за бъдещето.

"Живеем в много размирно време. Много ми се иска да дам увереност на децата. Трябва да се концентрираме върху това, което е днес, защото този момент няма да се върне", каза певицата пред Bulgaria ON AIR.

Според нея изкуството е важно, защото носи послание и казва нещо на хората.

"Много е важно какво пише в текста, на която и да е песен. Има неща, които не одобрявам и не мога да си представя себе си в такава роля, колкото и актуално да е. Ако не намирам себе си в тези думи, няма да го направя. Най-много слушам вътрешното си усещане за песента", добави Генова.



Гледайте целия разговор във видеото.

