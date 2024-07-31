Èççåõà 1400 ëèòðà íåëåãàëåí àëêîõîë ïî ×åðíîìîðèåòî

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Ñíèìêà ÁÃÍÅÑ, àðõèâ
Ìèòíè÷åñêè ñëóæèòåëè îòêðèõà 1407 ëèòðà íåëåãàëåí åòèëîâ àëêîõîë ïðè ïðîâåðêè ïî ×åðíîìîðèåòî.
Íåëåãàëíèÿò àëêîõîë ñ õàðàêòåðèñòèêè íà ðàêèÿ è àëêîõîëíî ñúäúðæàíèå íàä 41 ãðàäóñà å îòêðèò â òðè îáåêòà.
Êîíòðîëíèòå äåéñòâèÿ ñà èçâúðøåíè ñúâìåñòíî ñúñ ñëóæèòåëè îò Ãëàâíà äèðåêöèÿ "Ôèñêàëåí êîíòðîë" íà ÍÀÏ â èçïúëíåíèå íà „Îïåðàòèâåí ïëàí çà ñúâìåñòíè äåéñòâèÿ ïðåç ëåòíèÿ òóðèñòè÷åñêè ñåçîí“, óòâúðäåí îò äèðåêòîðèòå íà Àãåíöèÿ "Ìèòíèöè" è Íàöèîíàëíà àãåíöèÿ çà ïðèõîäèòå.
Íàé-ãîëÿìîòî êîëè÷åñòâî îò 922 ëèòðà íåëåãàëåí íàëèâåí àëêîõîë â ïëàñòìàñîâè áóòèëêè è áèäîíè å îòêðèòî â ðåñòîðàíò è ñêëàäîâî ïîìåùåíèå â åòíî êîìïëåêñ â áëèçîñò äî ãðàä Ïîìîðèå. Íàëèâíàòà ðàêèÿ å áèëà ïðåäëàãàíà íà êëèåíòèòå êàòî äîìàøíà.
Äðóãè 415 ëèòðà àëêîõîëíà òå÷íîñò ñ ðàçëè÷íè ãðàäóñè (îò 41 äî 68 ãðàäóñà), ñúùî â áèäîíè è ïëàñòìàñîâè áóòèëêè, å îòêðèòà â ãàðàæ äî ñïåöèàëèçèðàí ìàëúê îáåêò çà äåñòèëèðàíå (ÑÌÎÄ) -„êàçàí“ çà èçâàðÿâàíå íà ðàêèÿ íà òåðèòîðèÿòà íà êâàðòàë „Àñïàðóõîâî“, ãðàä Âàðíà. Ïðè ïðîâåðêàòà â "êàçàíà" äâå ëèöà ñà èçâàðÿâàëè ðàêèÿ, êàòî íå ñà ïîïúëíèëè ñïðàâêè-äåêëàðàöèè çà âèäà è êîëè÷åñòâîòî íà ïëîäîâåòå. Óñòàíîâåíî å îùå, ÷å â îáåêòà îñâåí èçâàðÿâàíå íà ðàêèÿ ñå èçâúðøâà è ïðîäàæáà íà àëêîõîëíà òå÷íîñò ñ óòàéêà è íèñêî êà÷åñòâî. Â õîäà íà êîíòðîëíèòå äåéñòâèÿ ñëóæèòåëèòå îò ÍÀÏ ñà óñòàíîâèëè, ÷å êàñîâèÿò àïàðàò íà îáåêòà íå ðàáîòè.
Îùå 70 ëèòðà àëêîõîëíà òå÷íîñò ñ õàðàêòåðèñòèêè íà ðàêèÿ å óñòàíîâåíà ïðè ïðîâåðêà íà åêîêîìïëåêñ â áëèçîñò äî ñ. Àêñàêîâî, îáëàñò Âàðíà. Ïðåäïîëàãà ñå, ÷å íåëåãàëíèÿò àëêîõîë å ïðåäëàãàí íà êëèåíòè íà ðåñòîðàíò è áàð â ñúùèÿ êîìïëåêñ. Ïðè ñúâìåñòíàòà ïðîâåðêà ñëóæèòåëèòå îò ÍÀÏ ñà óñòàíîâèëè â òîçè îáåêò ðàçëèêà ìåæäó îò÷åòåíîòî è êàñîâàòà íàëè÷íîñò.
Çà èççåòèòå îáùî 1407 ëèòðà àëêîõîë íå ñà ïðåäñòàâåíè äîêóìåíòè çà íà÷èñëåí, îáåçïå÷åí èëè ïëàòåí àêöèç, ñïîðåä èçèñêâàíèÿòà íà Çàêîíà çà àêöèçèòå è äàíú÷íèòå ñêëàäîâå (ÇÀÄÑ). Ïî ñëó÷àèòå ùå áúäàò îáðàçóâàíè àäìèíèñòðàòèâíîíàêàçàòåëíè ïðîèçâîäñòâà.
Ïðåç ïåðèîäà îò 15.07.2024 ã. äî 27.07.2024 ã. ïî áúëãàðñêîòî ×åðíîìîðèå ñà èçâúðøåíè îáùî 37 ïðîâåðêè è íà õîòåëè, ïðåäëàãàùè óñëóãàòà îë èíêëóçèâ, ñêëàäîâå íà åäðî çà òúðãîâèÿ ñ âèíà è àëêîõîëíè íàïèòêè, ïèòåéíè çàâåäåíèÿ, íîùíè áàðîâå è äðóãè îáåêòè. Óñòàíîâåíè ñà 10 íàðóøåíèÿ íà ñúõðàíåíèå íà ñïèðòíè íàïèòêè, îáëåïåíè ñ àêöèçíè áàíäåðîëè ñ èçòåêúë ñðîê íà âàëèäíîñò. Êîíñòàòèðàíè ñà 2 íàðóøåíèÿ íà ñúõðàíåíèå è òúðãîâèÿ ñ òþòþí çà íàðãèëå – 2,5 êã áåç àêöèçåí áàíäåðîë, êàòî åäíîòî å èçâúðøåíî îò ôèçè÷åñêî ëèöå îò ãðàä Âàðíà, çà êîåòî òîâà å òðåòè ïîðåäåí ñëó÷àé.
Óñòàíîâåíî å è íàðóøåíèå, ñâúðçàíî ñ ïðîèçâîäñòâîòî íà âèíî áåç ñúîòâåòíèÿ ëèöåíç/ðåãèñòðàöèÿ ïî ÇÀÄÑ, èçâúðøâàíî â îáîñîáåí öåõ - ïîìåùåíèå â ñêëàä çà òúðãîâèÿ íà åäðî íà òåðèòîðèÿòà íà ãðàä Áóðãàñ. Â ñúùèÿ ñêëàä íà åäðî ñà îòêðèòè íàä 7000 áóòèëêè ñ âèíî, çà êîåòî ñúùåñòâóâà ñúìíåíèå, ÷å ñúäúðæà åòèëîâ àëêîõîë (ñïèðò), êàòî ïðîáèòå ñà èçïðàòåíè â ñïåöèàëèçèðàíà âèñîêîòåõíîëîãè÷íà ëàáîðàòîðèÿ â Óíãàðèÿ ñ öåë èçâúðøâàíå íà ñúîòâåòíèÿ ïðåöèçåí àíàëèç è òàðèôèðàíå íà àêöèçíàòà ñòîêà. | ÁÃÍÅÑ
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase