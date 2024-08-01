Èëõàí Êþ÷óê: Âèíàòà íè å, ÷å òîëêîâà äúëãî ìúë÷àõìå

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Ñíèìêà ÁÃÍÅÑ
Íÿìà äà âëåçåì ñ íèòî åäíà ïàðòèÿ â äèàëîã, àêî íå ñå ðàçãðàíè÷è îò ìîäåëà "Ïååâñêè". Ïîëèòè÷åñêèòå ñèëè òðÿáâà äà êàæàò êúäå çàñòàâàò â ðàçãîâîðà, íî êàòåãîðè÷íî çàÿâÿâàì, ÷å ìîäåëúò "Ïååâñêè" òðÿáâà äà áúäå ðàçãðàäåí.
Òîâà çàÿâè çàì.-ïðåäñåäàòåëÿò íà ÄÏÑ è åâðîäåïóòàò Èëõàí Êþ÷þê ïðåä Áè Òè Âè.
Òîé îáÿñíè, ÷å íàðîäíèòå ïðåäñòàâèòåëè ñà äëúæíè äà îïèòàò äà íàïðàâÿò ïðàâèòåëñòâî ñ òðåòèÿ ìàíäàò, çà äà ðåøàò íåðåøåíèòå ïðîáëåìè ïðåä äúðæàâàòà.
Êþ÷þê ïîñî÷è, ÷å â ñëåäâàùèòå äíè ùå ñòàíå ÿñíî äàëè Áúëãàðèÿ ùå èìà ðåäîâíî ïðàâèòåëñòâî. Àêî Äåëÿí Ïååâñêè èñêà äà óíèùîæè ÄÏÑ, çà íàñ òÿ å öåííà, êàòåãîðè÷åí áå Èëõàí Êþ÷þê.
Òîé ïîä÷åðòà, ÷å íÿìà âðàæäóâàùè â ÄÏÑ. "Â÷åðà ïðåä êàìåðèòå â Íàðîäíîòî ñúáðàíèå Ïååâñêè àòàêóâà ìíîãî äèðåêòíî ãîñïîäèí Äîãàí - ÷å òîé å ïåíñèîíèðàí ïîëèòèê è òðÿáâà äà ñè ñòîè â Ðîñåíåö", êàçà Èëõàí Êþ÷þê.
Èìàìå âèíà, ÷å òîëêîâà äúëãî ìúë÷àõìå, êàçà îùå ïîëèòèêúò. "Â èìåòî íà áúäåùåòî íà ÄÏÑ ñìå ìíîãî âíèìàòåëíè è çàòîâà íÿìà äà äåðèáåéñòâàìå ïî òåëåâèçèîííèòå ñòóäèà. Èìà ñèñòåìíè íàðóøåíèÿ íà óñòàâà îò ñòðàíà íà ïðåäñåäàòåëÿ Äåëÿí Ïååâñêè è ùå ñå ñâèêàò îðãàíèòå, êîèòî äà äîâåäàò äî èçêëþ÷âàíåòî ìó", êàçà Èëõàí Êþ÷óê.
Öÿëàòà êúùà, êîÿòî áå èçãðàäåíà ñ ëúæè, ðóõíà. Ïúðâîíà÷àëíî òå êàçâàõà, ÷å íÿìàëî êîíôëèêò, ïîñëå ñå îêàçà, ÷å èìà êîíôëèêò, êàçà îùå Êþ÷óê ïî àäðåñ íà ïîääðúæíèöèòå íà Ïååâñêè â ÄÏÑ.
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase