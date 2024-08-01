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Èëõàí Êþ÷óê: Âèíàòà íè å, ÷å òîëêîâà äúëãî ìúë÷àõìå

Öÿëàòà êúùà, êîÿòî áå èçãðàäåíà ñ ëúæè, ðóõíà
1 àâã 2024 11:27, Ñòåëà Ñòîÿíîâà
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Èëõàí Êþ÷óê: Âèíàòà íè å, ÷å òîëêîâà äúëãî ìúë÷àõìå
Ñíèìêà ÁÃÍÅÑ

Íÿìà äà âëåçåì ñ íèòî åäíà ïàðòèÿ â äèàëîã, àêî íå ñå ðàçãðàíè÷è îò ìîäåëà "Ïååâñêè". Ïîëèòè÷åñêèòå ñèëè òðÿáâà äà êàæàò êúäå çàñòàâàò â ðàçãîâîðà, íî êàòåãîðè÷íî çàÿâÿâàì, ÷å ìîäåëúò "Ïååâñêè" òðÿáâà äà áúäå ðàçãðàäåí.

Òîâà çàÿâè çàì.-ïðåäñåäàòåëÿò íà ÄÏÑ è åâðîäåïóòàò Èëõàí Êþ÷þê ïðåä Áè Òè Âè.

Òîé îáÿñíè, ÷å íàðîäíèòå ïðåäñòàâèòåëè ñà äëúæíè äà îïèòàò äà íàïðàâÿò ïðàâèòåëñòâî ñ òðåòèÿ ìàíäàò, çà äà ðåøàò íåðåøåíèòå ïðîáëåìè ïðåä äúðæàâàòà.

Êþ÷þê ïîñî÷è, ÷å â ñëåäâàùèòå äíè ùå ñòàíå ÿñíî äàëè Áúëãàðèÿ ùå èìà ðåäîâíî ïðàâèòåëñòâî. Àêî Äåëÿí Ïååâñêè èñêà äà óíèùîæè ÄÏÑ, çà íàñ òÿ å öåííà, êàòåãîðè÷åí áå Èëõàí Êþ÷þê.

Òîé ïîä÷åðòà, ÷å íÿìà âðàæäóâàùè â ÄÏÑ. "Â÷åðà ïðåä êàìåðèòå â Íàðîäíîòî ñúáðàíèå Ïååâñêè àòàêóâà ìíîãî äèðåêòíî ãîñïîäèí Äîãàí - ÷å òîé å ïåíñèîíèðàí ïîëèòèê è òðÿáâà äà ñè ñòîè â Ðîñåíåö", êàçà Èëõàí Êþ÷þê.

Èìàìå âèíà, ÷å òîëêîâà äúëãî ìúë÷àõìå, êàçà îùå ïîëèòèêúò. "Â èìåòî íà áúäåùåòî íà ÄÏÑ ñìå ìíîãî âíèìàòåëíè è çàòîâà íÿìà äà äåðèáåéñòâàìå ïî òåëåâèçèîííèòå ñòóäèà. Èìà ñèñòåìíè íàðóøåíèÿ íà óñòàâà îò ñòðàíà íà ïðåäñåäàòåëÿ Äåëÿí Ïååâñêè è ùå ñå ñâèêàò îðãàíèòå, êîèòî äà äîâåäàò äî èçêëþ÷âàíåòî ìó", êàçà Èëõàí Êþ÷óê.

Öÿëàòà êúùà, êîÿòî áå èçãðàäåíà ñ ëúæè, ðóõíà. Ïúðâîíà÷àëíî òå êàçâàõà, ÷å íÿìàëî êîíôëèêò, ïîñëå ñå îêàçà, ÷å èìà êîíôëèêò, êàçà îùå Êþ÷óê ïî àäðåñ íà ïîääðúæíèöèòå íà Ïååâñêè â ÄÏÑ.
 

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Ñòåëà Ñòîÿíîâà

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Îùå ïî òåìàòà: ÄÏÑÈëõàí Êþ÷óê
Îùå îò Îáùåñòâî
Ïàòðèàðõ Äàíèèë òðúãâà ïåøà êúì Ðèëñêàòà îáèòåë
Îùå îò Îáùåñòâî
Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
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ËÅËß ÏÅÍÀ ïðåäè 7 ìèíóòè
È ÂÈÅ ÑÒÅ ÅÄÍÀ ÏÀÐÒÈßßßß,ÂÚÐÕÓØÊÀ ÁÎÃÀÒÈ,ÇÀËÈÇÀÍÈ È ËÚÑÍÀÒÈ ÑÀÉÁÈÈ,À ÕÎÐÀÒÀ ÂÈ ÏÎ ÌÅÑÒÀ ÄÚÐÆÈÒÅ Â ÑÒÐÀÕ È ÇÀÏËÀÕÈ ÇÀ ÕËßÁÀ. À ÏÚÊ ÃÈ ÊÀÊÀÍÈÆÅÒÅ ÅÄÍÈ,×Å ÍÀÏÐÀÂÎ ÄÀ ÂÈ ÏÎÂßÐÂÀ ×ÎÂÅÊ.ÇÀ ÇÀÒÂÀÐßÍÅ ÑÒÅ.
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Ñúëçà è ñìÿõ ïðåäè 32 ìèíóòè
Çàùî íà îäúðòåëèÿ,êðàäëèâ è èçêóôÿë òóð÷èí ìó âèêàòå ä-ð è ïî÷åòåí?!
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Àíîíèìåí ïðåäè 58 ìèíóòè
Åõ àìà êîëêî ñòå ìè ËÀÐÆ âñè÷êè äî åäèí ôèëîñîôè è ìúäðåöè. Äèëÿí÷î êàòî âè âúðøåøå ðàáîòà äîðè íàìàãåíèòèçðàí âñè÷êî áåøå òîê, àìà âèäèø ëè òîé âèíàãè ñè áèë ïðåñòúïíèê àìà íåêà ìó ñå äàäå øàíñ íà äåòåòî áå êîè ñìå íèå äà ñúäèì íàëè
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Èëõàíå ïðåäè 1 ÷àñ
ÄÏÑ ñòå åäíà åòíè÷åñêî-èêîíîìè÷åñêè áàçèðàíà îëèãàðõèÿ, íà ïðàêòèêà ìàôèÿ, êîÿòî å îôîðìåíà îêîëî êóëò êúì ëè÷íîñòòà íà äîêòîð Äîãàí. Êîãîòî âèå âúîáùå íå ãî ðàçáèðàòå, íå âè å ðàáîòà òîâà. Òàì ñà äðóãè íèâà íà çàäêóëèñèå.Íåäåé ñå îïèòâà äîðè äà ãîâîðèø, çàùîòî å ñìåøíî. Ðîëÿòà òè íå å äà ãîâîðèø, íèòî ïúê äà ìèñëèø. Ñòîé ñè ñ õóáàâîòî òóðñêî èìå, öèòèðàé âèíàãè äîêòîð Àõìåä Äîãàí, è ñè ïðèáèðàé ìàôèîòñêèòå ïàðè îò íåãîâèòå ïàðòíüîðè-ôåíîìåíè. Êàêâîòî è äà êàæåø è àíàëèçèðàø, ùå ñè â ãðåøêà.
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×èêî ïðåäè 1 ÷àñ
Íàïðàçíî íàñàæäàòå åòíè÷åñêî íàïðåæåíèå âñè÷êèòå øîóòà ñâúðøèõà. À çàùî ðåâàõòå ÷å òîé å ÄÏÑ è å íàé-ïðèåìëèâèÿ çà ëèäåð çàùî íèêîé íå ãîâîðè òîé êàêâî è âèå êàêâî ìú îáåùàõ òå çà äà áúäå ëèäåð íà ÄÏÑ ÍÅ íàñàæäàéòå èçêóñòâåíà åòíè÷åñêî íàïðåæåíèå. ã-ï Ïååâñêè ïðàâè òîâà êîåòî òðÿáâàøå äà ñå ñëó÷è ïðåäè 10 ãîä.
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ÀÕ ÊÎÃÀ ËÈ ïðåäè 1 ÷àñ
ÙÅ ÑÅ ÑÚÁÓÄÈ ÅÒÍÈ×ÅÑÊÈß ÁÚËÃÀÐÈÍ
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Èëõàíå äà áëàãîäàðèø çà ìèëèîíèòå çà ëóêñà íà òâîèòå ãëàñîïîäàâàòåëè âåðíè íà òÿõíîòî âåðóþ
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ÅÉ ÒÀÊÈÂÀ ÑÀÏÀ ÒÓËÈ ïðåäè 1 ÷àñ
ÏËÀ×ÀÒ ÇÀ ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ
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Íèêàêâè Ïååâöè è ïðåäè 1 ÷àñ
íèêàêâè Êþòóöè ïîâå÷å! Äà æèâåå Áúëãàðèÿ!
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Ïëåøèâ ñ.èãàíèí ñúñ ñèíè î÷è ìåíòîñâà çà ïàðè :)))
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ÓÑÒÈ ÏÚËÍÈ ïðåäè 1 ÷àñ
ÑÚÑ ÏÀÐÈ ÌÚË×ÀÒ
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Èëõàíå, ñìåøíè ñòå ïðåäè 1 ÷àñ
Îùå îò âðåìåíàòà íà Êàðàäàéú, ïî êîëêî Ïàíîðàìè ñúì ãî ãëåäàë è ñëóøàë âíèìàòåëíî. Ïî êîëêî òåëåâèçèè ñúì âè ñëóøàë âíèìàòåëíî âñè÷êè îò ÄÏÑ. Íèùî íå êàçâà ÷îâåêà. Íèùî íå êàçâàò è îñòàíàëèòå. Èìàòå òðè-÷åòèðè çàó÷åíè åâðîàòëàíòè÷åñêè ôðàçè, è ñå çàâúðòàò. Òîâà å. Íÿìà ìèñúë, íÿìà îðèãèíàëíîñò. Êàêâîòî å êàçàë ïî÷åòíèÿ ïðåäñåäàòåë, äîêòîð Àõìåä Äîãàí, òîâà å. Íÿìà íóæäà äà ìèñëèòå. Âèå ïðîñòî íå ãî óìååòå òîâà. Â òàçè ïàðòèÿ ñòîèòå ñ òóðñêèòå ñè èìåíà è åòíîñ, è ìîíåòèçèðàòå òåçè ñè àòðèáóòè.
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ÀÕ ÊÚÄÅ Å ÑÀÁßÒÀ ïðåäè 1 ÷àñ
ÍÀ ÊÀÐÀÄÆÀÒÀ ÎÒÐÅÆÈÌÅ ÊÐÀÊÀÒÀ ÍÀ ËÚÆÀÒÀ
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Äî ÄÏÑ == ìúë÷àíèå..à òè äà ñè ãî ÷óâàë äà ãîâîðè ñêîðî ? Ìîæå ïúê äà êàæå êàê òîÿ Ôèëîñîô îò ñåëî Äðúíäàð ñå ñäîáè ñ àêòèâè çà ìèëèîíè- íÿêúäå ìó êàçâàò êðàæáè à òå òàêèâà ïî÷åòíè ëåæàò â çàòâîðà çà ïðàíå íà ïàðè è ÿêè êðàæáè!
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ïðè ïúëíà ãóøà ïðåäè 1 ÷àñ
Âèíàòà íè å, ÷å òîëêîâà äúëãî ìúë÷àõìå äà çàãóáèì ÷åêìåäæåòà è ñëóæáèöè
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àáå ïðåäè 1 ÷àñ
È òîÿ ùå ñå áîðè ñ ìîäåëè. Àéäå, íåìà íóæäà! Íèå ìîäåëà ãî ãëåäàìå âå÷å 35 ãîäèíè, âèíàãè åäèí è ñúù - çàâèñèìè è ïîñëóøíè õîðà ñâåæäàò äî çíàíèåòî íà ðàÿòà çàïîâåäèòå íà íà÷àëíèöèòå. Òîçè ìîäåë áåøå ïðèâíåñåí íà òåðèòîðèÿòà îò âåëèêèòå çàïàäíè "äåìîêðàöèè" è íÿìà äà ñå îòúðâåì îò íåãî, äîêàòî íå ñå îòêîï÷èì îò "Ñâîáîäíèÿ ñâÿò". Èëè äîêàòî ñàìèÿò "Ñâîáîäåí ñâÿò" íå ïðèêëþ÷è ó÷àñòèå. Òàêà ÷å ñïðåòå äà ìó÷èòå ïî ìåäèèòå, ÿñíè ñòå íè è íèêîé íå âè ñëóøà.
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Èëõàíå- ñàìî äà çíàåòå êàê ñå èçäúíèõòå- îàêàõòå ñå îêîëî Äóãàíÿ- õà îáÿñíåòå íà áåäíèòå è ìíîãî òðóäîëþáèâè âàøè èçáèðàòåëè îò êúäå ïàðè çà äâîðöè, çàìúöè è ÒÅÖ Âàðíà
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ÄÏÑ == ìúë÷àíèå ïðåäè 1 ÷àñ
Òîâà å àêñèîìà. Òàêà å áèëî, òàêà ùå áúäå. Â ÄÏÑ íå ñå ìèñëè, íå ñå ãîâîðè. Íà âñåêè âúïðîñ ñå îòãîâàðÿ êàòî ñå äåëåãèðà êúì ïî÷åòíèÿ ïðåäñåäàòåë, äîêòîð Àõìåä Äîãàí. Äðóãèòå õîðà ñà îâöå. Ïîâòàðÿò êàòî ãðàìîôîí. Ïðàâ å Èëõàí, ìíîãî ñå ìúë÷à. Íî íå âèæäàì òîâà êàê ùå ñå ïðîìåíè.Åäèíñòâåíèÿò â ÄÏÑ, êîéòî ìîæå äà ãîâîðè, å ïî÷åòíèÿ ïðåäñåäàòåë, äîêòîð Àõìåä Äîãàí.
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Ïàê ñå îáúðêàõ .Ïååâñêè äíåñ êàçà , ÷å ùå îñâåòëè âñè÷êè ïîëèòèöè è öÿëîòî çàäêóëèñèå è ùå ëúñíå èñòèíàòà çà ïðåõîäà . Êþ÷óê îò ñâîÿ ñòðàíà êàçâà , ÷å ùå îñâåòëè ìîäåëà Ïååâñêè . Âçåõ äà ñè ìèñëÿ , ÷å ñëóæáèòå òðÿáâà äà ñè âëÿçàò â ðîëÿòà è äà îñâåòÿò âñè÷êè ìîäåëè , àìà òîâà â íîðìàëíà äúðæàâà ..............
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Èëõàí Êþìþð ïðåäè 1 ÷àñ
Âðåìåòî íà *** èçòå÷å. Ïååâñêè å ïúòÿ.
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Âèæ âñè÷êè

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