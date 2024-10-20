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Частични и нови местни избори в 16 общини

Кметствата са публикувани на сайта на ЦИК
Обновена: 20 окт 2024 08:04 | 20 окт 2024 08:00, Стела Стоянова
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Частични и нови местни избори в 16 общини
Снимка БГНЕС, архив

Частични и нови избори за местна власт се провеждат днес в 16 общини и кметства в страната.

Според публикуваните на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) президентски укази ще се състоят нови избори за кмет на кметство Габровница, община Монтана, област Монтана, както и за кмет на община Омуртаг, област Търговище.

Частични избори са насрочени за кметове на: кметство Висока поляна, община Хитрино, област Шумен; кметство Череша, община Руен, област Бургас; кметство Ковачевци, община Самоков, Софийска област; кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен; кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив; кметство Бузовград, община Казанлък, област Стара Загора; кметство Трояново, община Камено, област Бургас; кметство Ясенково, община Венец, област Шумен; кметство Студена, община Свиленград, област Хасково; кметство Бистрица, община Дупница, област Кюстендил; район „Одесос“, община Варна, област Варна; район „Приморски“, община Варна, област Варна; кметство Лозен, Столична община, област София; кметство Войнягово, община Карлово, област Пловдив, пише БТА.

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По публикацията работи: Стела Стоянова

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Анонимен преди 2 минути
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