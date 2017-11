Царят за 800-те дни: Извадиха ми душата! Ако не са били 800, били са 1000!

"Тук ми извадиха душата с тези 800 дни, а всъщност, ако не са били 800, може би са били хиляда, но са се променили много неща".

Така бившият премиер Симеон Сакскобургготски коментира очакванията си провежданите от правителството му реформи да дадат резултат за 800 дни. Той даде заявката през април 2001 година, когато обяви, че се включва в политиката на България.

"Може би аз надценявах трудолюбието и желанието да се модернизираме, идвайки от частния сектор и виждайки динамиката. Но общо взето, стига да се проверят обективно фактите, стигаме до заключението, че много неща се промениха за три години", каза Сакскобургготски в интервю за EURACTIV.

Той коментира и критиките заради думите му като премиер, че българите трябва да си сменят чипа: "Да, ама сега го казват всички. Значи не съм бил съвсем нестандартен. Ама и в толкова други страни го има същото явление, с липсата на новаторско мислене, или на приемане на новото".

Сакскобургготски допълва, че българите не сме най-неспособните, или най-бедните, затова трябвало да бъдем обективни и да не се самобичуваме.

Бившият премиер коментира и предстоящото председателство от страна на България на Съвета на Европейския съюз. Той припомни, че през 2009 г. е казал, че трябва да се готвим за него, събеседниците му го гледали като извънземен, защото мислели, че е рано.

"Личното ми мнение е, че това ще бъде първото и последното председателство на България", казва Сакскобургготски и разяснява: "Второто се пада през 2032 година или нещо такова, а дотогава сигурно ще има повече членове на ЕС, и дали този начин на ротация въобще ще бъде възможен, така че we might as well да се постараем сега да направим необходимия ефект".

Бившият премиер разкритикува изказванията на български управляващи срещу Русия.

"Това са неща, които аз мисля, че са твърде небалансирани и неразумни, и не говоря само за Русия, да предизвикаш която и да е от по-влиятелните страни е негативно за нас, но се случва. А тук напоследък отново са се развили тези, бих казал в кавички "страсти", дали човек е русофил или русофоб, сякаш не сме се научили от 150 години на нещо малко по-нормално и по-прагматично", казва той.

В интервюто си Сакскобургготски коментира и напрежението в Испания около обявяването на независимост от Каталуния.

"На Испания й бяха нужни 500 години, за да стане една, затова такива моменти са твърде мъчителни", казва той. Според него случилото се е "безкрайно рисков" прецедент за цяла Европа.

"Това е нещо, което много предпазливо, внимателно, с много диалог, разум и спокойствие трябва да се реши. Защото ако оставим само бомбастиката, ескалацията е неизбежна, а пък и дава идеи на други. Например, направи ми впечатление, когато бяха показани картини от сблъсъци по улиците в Барселона, с не знам колко ранени, в болниците не бяха постъпили никакви ранени. Няколко души само. А се хвърляха цифри – 800 ранени, това е страшно опасно", обяснява бившият премиер.

Той съжали и за решението на Великобритания да напусне Европа: "Мисля, че повечето хора съжаляват за това. Ако можеше Англия да даде заден ход, това щеше да е най-знаменитото събитие, но едва ли е възможно. Този прецедент тежи на Европа".