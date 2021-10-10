ИТН оповести имената на водачите на листи за парламентарния вот

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Снимка: БГНЕС
Ето пълен списък:
1. Благоевград - Виктория Василева
2. Бургас- Ивайло Вълчев
3. Варна - Филип Станев
4. Велико Търново - Андрей Чорбанов
5. Видин - Иво Атанасов
6. Враца - Георги Георгиев
7. Габрово - Деляна Пешева
8. Добрич - Филип Станев
9. Кърджали - Александър Вълчев
10. Кюстендил - Виктрия Василева
11. Ловеч - Любомир Каримански
12. Монтана - Пламен Абровски
13. Пазарджик - Станислав Балабанов
14. Перник - Станислав Балабанов
15. Плевен- Радостин Василев
16. Пловдив град- Тошко Йорданов
17. Пловдив област - Тошко Йорданов
18. Разград - Ива Митева
19. Русе- Светлин Митев
20. Силистра- Петър Димитров
21. Сливен - Ивайло Вълчев
22. Смолян - Мика Зайкова
23. София 23 МИР- Николай Радулов
24. София 24 МИР - Ива Митева
25. София 25 МИР - Андрей Михайлов
26. София област - Андрей Чорбанов
27. Стара Загора- Тихомир Тенев
28. Търговище- Радослав Бойчев
29. Хасково- Силви Кирилов
30. Шумен - Пламен Николов
31. Ямбол - Златомира Мострова
Припомняме, че според последните социологически проучвания партията би била четвърта политическа сила в бъдещото Народно събрание.
(БГНЕС)