ИТН оповести имената на водачите на листи за парламентарния вот

"Има такъв народ" оповести имената на водачите на листи за предсрочните парламентарни избори на 14 ноември 2021 г. Станислав Трифонов не участва в изборите.

Ето пълен списък:

1. Благоевград - Виктория Василева

2. Бургас- Ивайло Вълчев

3. Варна - Филип Станев

4. Велико Търново - Андрей Чорбанов

5. Видин - Иво Атанасов

6. Враца - Георги Георгиев

7. Габрово - Деляна Пешева

8. Добрич - Филип Станев

9. Кърджали - Александър Вълчев

10. Кюстендил - Виктрия Василева

11. Ловеч - Любомир Каримански

12. Монтана - Пламен Абровски

13. Пазарджик - Станислав Балабанов

14. Перник - Станислав Балабанов

15. Плевен- Радостин Василев

16. Пловдив град- Тошко Йорданов

17. Пловдив област - Тошко Йорданов

18. Разград - Ива Митева

19. Русе- Светлин Митев

20. Силистра- Петър Димитров

21. Сливен - Ивайло Вълчев

22. Смолян - Мика Зайкова

23. София 23 МИР- Николай Радулов

24. София 24 МИР - Ива Митева

25. София 25 МИР - Андрей Михайлов

26. София област - Андрей Чорбанов

27. Стара Загора- Тихомир Тенев

28. Търговище- Радослав Бойчев

29. Хасково- Силви Кирилов

30. Шумен - Пламен Николов

31. Ямбол - Златомира Мострова

Припомняме, че според последните социологически проучвания партията би била четвърта политическа сила в бъдещото Народно събрание.

(БГНЕС)