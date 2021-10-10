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ИТН оповести имената на водачите на листи за парламентарния вот

Станислав Трифонов не участва в изборите
Обновена: 10 окт 2021 20:19 | 10 окт 2021 19:19, Анисия Иванова
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ИТН оповести имената на водачите на листи за парламентарния вот
Снимка: БГНЕС

"Има такъв народ" оповести имената на водачите на листи за предсрочните парламентарни избори на 14 ноември 2021 г. Станислав Трифонов не участва в изборите.
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Ето пълен списък:

1. Благоевград - Виктория Василева

2. Бургас- Ивайло Вълчев

3. Варна - Филип Станев

4. Велико Търново - Андрей Чорбанов

5. Видин - Иво Атанасов

6. Враца - Георги Георгиев

7. Габрово - Деляна Пешева

8. Добрич - Филип Станев

9. Кърджали - Александър Вълчев

10. Кюстендил - Виктрия Василева

11. Ловеч - Любомир Каримански

12. Монтана - Пламен Абровски

13. Пазарджик - Станислав Балабанов

14. Перник - Станислав Балабанов

15. Плевен- Радостин Василев

16. Пловдив град- Тошко Йорданов

17. Пловдив област - Тошко Йорданов

18. Разград - Ива Митева

19. Русе- Светлин Митев

20. Силистра- Петър Димитров

21. Сливен - Ивайло Вълчев

22. Смолян - Мика Зайкова

23. София 23 МИР- Николай Радулов

24. София 24 МИР - Ива Митева

25. София 25 МИР - Андрей Михайлов

26. София област - Андрей Чорбанов

27. Стара Загора- Тихомир Тенев

28. Търговище- Радослав Бойчев

29. Хасково- Силви Кирилов

30. Шумен - Пламен Николов

31. Ямбол - Златомира Мострова

Припомняме, че според последните социологически проучвания партията би била четвърта политическа сила в бъдещото Народно събрание.

(БГНЕС)

По публикацията работи: Анисия Иванова

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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 7 секунди
никога повече чегърталките дадоха мандати на Румен Радев служебното правителство което ни докара до просешка тояга
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Христо преди 4 минути
Все тая вече...
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До ? преди 44 минути
Типично за поклонниците на Tuквeния, имаш къса изчeгъpтaна памет!
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До ? преди 1 час
като ти дойде сметка за ток ще се сетиш да погледнеш ИТН дали не е сгрешен
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Анонимен преди 1 час
Да, Има Такъд Политически Труп!
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Анонимен преди 1 час
Тошко защо забрави от къде си тръгнал, къде си първо мляко засукал, защо се срамуваш от Ямбол? С какво село Пловдив е по-хубав от град Ямбол, че и областта си заграбил
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? преди 1 час
Кво беше това ИТН, че нещо не се сещам?
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Анонимен преди 1 час
Ужааас ,как няма да участва,фейса ли ще спират?
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Anonimen преди 1 час
Пак същите ***.Тотален провал.Явно в тая държава няма читав материал способен да замени корумпираната тиква
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ПроСоТо преди 1 час
надникнах тук само щот са притесних дън са пропуснали онова..подскачащото...Е,стигнах до номерата 16 и 17 и са успокоих...А че Славейко га нема, не е верно..Има го!..На флашка "Адата"..
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Анонимен преди 1 час
Защо пропадналия чалгар отказа да подкрепи Луна за президент. Откажеш ли се от корените си за нищо не ставаш.
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Анонимен преди 1 час
Макс между 10-15 % колкото да лалат срещу управляващите коити и да са те !
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Не позна преди 2 часа
Мaмyкът и този път ще е за бат Бойко и калинките му.
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Prima преди 2 часа
Тази статия е за гастарбайтърския вестник на миячите в Лондон. Какво прави тук и кой го интересува откъде са кандидати сценаристите и репортера. В България няма да има кой да гласува повече за тези!
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АМИИИИИИИИИИИИ преди 2 часа
ТЕЗИ *** ДА НЕ СТЪПВАТ В ПАРЛАМЕНТА ВЕЧЕ СА МИНАЛО
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Анонимен преди 2 часа
Някоя нова статия за нямането в ЮК няма да пуснат...
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Анонимен преди 2 часа
Тия мошеници тоя път че хванат мамула
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Асан преди 2 часа
Баба Минка е на 100 години :)))
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