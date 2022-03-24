Рашков: Досъдебното производство срещу Василев е политически акт

Вече свикнахме от прокуратурата да се получават неверни данни, заяви пред bTV вътрешният министър Бойко Рашков относно досъдебното производство срещу вицепремиера Асен Василев, за което час по-рано ръководителят на спецпрокуратурата Валентина Маджарова отрече да знае.

Бойко Рашков показа делото в ефир. Вътре се съдържа сигнал на Георги Самуилов до главния прокурор на републиката.

Няма съмнение, че това е досъдебно производство, образувано срещу вицепремиера Асен Василев. Това е злоупотреба с право от прокуратурата, тъй като вътре няма никакви данни за каквото и да е престъпление, не само за престъпление по служба, заяви категорично Бойко Рашков.

Интересно защо прокуратурата продължава да лъже защо производство срещу Василев няма. Те ще се опитат да има нещо, което да размахват в публичното пространство, каза още Рашков.

Министърът бе категоричен, че това досъдебно производство е политически акт, злоупотреба с процесуални правомощия. И заяви, че МВР не е изпращала никакви сигнали до специализираната прокуратура.