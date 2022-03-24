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Рашков: Досъдебното производство срещу Василев е политически акт

Вътрешният министър показа делото в ефир
24 мар 2022 09:46, Нели Христова
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Рашков: Досъдебното производство срещу Василев е политически акт
Снимка: БГНЕС

Вече свикнахме от прокуратурата да се получават неверни данни, заяви пред bTV вътрешният министър Бойко Рашков относно досъдебното производство срещу вицепремиера Асен Василев, за което час по-рано ръководителят на спецпрокуратурата Валентина Маджарова отрече да знае.

Бойко Рашков показа делото в ефир. Вътре се съдържа сигнал на Георги Самуилов до главния прокурор на републиката.

Няма съмнение, че това е досъдебно производство, образувано срещу вицепремиера Асен Василев. Това е злоупотреба с право от прокуратурата, тъй като вътре няма никакви данни за каквото и да е престъпление, не само за престъпление по служба, заяви категорично Бойко Рашков.

Интересно защо прокуратурата продължава да лъже защо производство срещу Василев няма. Те ще се опитат да има нещо, което да размахват в публичното пространство, каза още Рашков.

Министърът бе категоричен, че това досъдебно производство е политически акт, злоупотреба с процесуални правомощия. И заяви, че МВР не е изпращала никакви сигнали до специализираната прокуратура.

По публикацията работи: Нели Христова

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Напиши коментар Коментари
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Вьзмутен преди 1 минута
Няма да закачате кокорчо гешев той наше честно момче личи му от километър
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Вьзмутен преди 7 минути
Мале тоя кокорчо само за -3 месеца се изложи смятай ако беше 4 г финансов
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Анонимен преди 8 минути
Кокорчо има репутация на мошеник, нормално е да има проблеми с правосъдието, в Англия, пак ли Гешев направи производство
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Анонимен преди 9 минути
Олеле-е, бият ни - зарева Рашков, докато беззащитно бъхтеше ГЕРБ!
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Dinosaurus преди 10 минути
Що, показното шоу-арест и обиск на ББ посред нощ "по неотложност" не беше ли политически акт? Да не е било резултат на пиянски делириум? Щото законосъобразност нямаше. А и Кокорчо все пак е стигал до съд в САЩ за крупна финансова измзма. Извънсъдебно споразумение се сключва при осъдителна присъда, а не след "публикации в медиите"
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Вьзмутен преди 11 минути
Абе рашков той киро от честните нови лица го доведе налиСрещу него е политически акт а срещу борисов не е жалко имах ти доверие
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Анонимен преди 14 минути
Има и досъдебно срещу Дамаджанов, скоро ще се изясни как и защо се сдобил с 19 имота
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реалист преди 17 минути
Гледах итервюто с Дамаджаната. Нещо много нервен ми се видя и много неестествено потропваше с крак, а може би не си е взел сутрешната дажба!
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Диана преди 19 минути
До Диана *** си ти, златенце..Погледни се в огледалото - има ли някаква мисъл в тази бедна главица или всичко влиза през едното й ухо и излиза през другото, синхронизирайки се с ритъма на БСП, разбира се /толкова е музикален този БСПарски език, така искри от тъ.пиз.ми...просто неустоим!/
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Анонимен преди 23 минути
Както Рашков пази Киро- ашколсун! Бате май чак толкова не са го пазили...
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Диана преди 23 минути
Яко опорки. Давайте трол4ета
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Анонимен преди 25 минути
На тоя човек на лицето му е изписано "Червен крадец" - учудвам се някакви хора му се радват, при положение, че има 19 апартамента, които няма как да ги е купил с държавната заплата на която е работил цял живот. Тоя е топ крадец и сега случи на Черепа - как стана така, че той ще бори корупцията ми е непонятно.
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Диана преди 26 минути
До Анонимен26 Съгласна съм с теб, че е решил да копае до дъно, само че то само с копане нищо не става..Нужен е и малко мозък - Бойко не по-малко от него искаше да изкорени корупцията и вкара на топло доста бели якички и тъмни ножове, но срещу законите не може да се изправи..Този тъ.па.нар сам си слага таралеж в гащите защото всички тези закони са направени така, че да защитават такива крадци и мошеници като него..Ще видим какъв цирк го чака..
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Анонимен преди 29 минути
драскайте тpoл4eтa, драсйайте. Заработвайте си копейките. Това ви остана. Колкото и да защитавате мафията - свърши и времето. Ще се наложи да се хванете за нормална работа. В общината търсят метачи и чистачи. Добре ще ви отива. За първи път в живота си ще си заработвате честно хляба. По вашите писаци може да се определи колко я боли мафията. Днес Рашков добре се е справил. Пищите на умряло в 9 от 10 поста. Прасчо го е заболяло. Само така Рашков. Разкажи им играта. Самуилов зад решетките още днес
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Анонимен преди 31 минути
Рашков е номер 1. Най-накрая един, който да се изправи срещу цялата прогнила система. Бойко наля милиони, сложи свой прокурор, който му вика "Шефе", а вие очаквате да свърши работа или да се изправи срещу него. Не знам, за рези, които все пишат и говорят против Рашков, но човека има смелост и е решен да завърши всичко до край - без Гешев, с осъдени за курупция лица.
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Анонимен преди 31 минути
А от къде този пияндурник се е сдобил с 19 недвижими имота+ 12 кензефа? Нали е държавен служител? От къде е взел тези средства? Кога прокуратурата ще го разследва? Ми той си е крадец от където и да го погледнеш!
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Анонимен преди 32 минути
Когато се напие започва да арестува наред, става недосегаем и всемогъщ. Кой е тоя Гешев - Мешев . Само Путин е над него. Така до като изтрезнее стават досъдебни производства. обвинения, арести. Най-надежден свидетел- Божков, Петков и др. актьори ( извинявам се на истинските актьори, нямат нищо общо с тази клика).
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dakotabg преди 32 минути
Америка са освободители,а раша са агресори...Рашко-същата работа!
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Анонимен преди 33 минути
Много е изнервен тоя Рашков, дали е защото господаря му Черепа иска резултати за милионите които е налял в това управление?
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Диана преди 33 минути
До GOGO Бойко има дядо царски генерал и не знам да е потомствен комунист, а по-скоро е потомствен пожарникар, доколкото БКПто е позволила на баща му да бъде пожарникар и той е искал да прилича на баща си, явно..За да стане пожарникар обаче е трябвало да стана член на БКП! - не може то така хората да стават разни пожарникари, а БКПто нищо, значи..БКП винаги трябва да е най-отпред, както стриктно спазват този завет днешните му "наследници" - БСП! БСП И СИЕ ВЪН ОТ ПОЛИТИКАТА!
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