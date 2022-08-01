Петков освободи нов служебен министър

Със заповед на министър-председателя в оставка Кирил Петков са освободени шестима заместник-министри.



От длъжността заместник-министър на здравеопазването са освободени Петър Грибнев, Невена Цанкова и Любомир Бакаливанов.



Ивайло Стайков е освободен от длъжността заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.



От длъжността заместник-министър на финансите са освободени Андрей Цеков и Росица Велкова-Желева, която днес бе обявена от Румен Радев като финансов министър в служебния кабинет.