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Петков освободи нов служебен министър

Шестима заместник-министри са освободени от длъжност
1 авг 2022 18:24, Александър Попов
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Петков освободи нов служебен министър
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Със заповед на министър-председателя в оставка Кирил Петков са освободени шестима заместник-министри.

От длъжността заместник-министър на здравеопазването са освободени Петър Грибнев, Невена Цанкова и Любомир Бакаливанов.

Ивайло Стайков е освободен от длъжността заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

От длъжността заместник-министър на финансите са освободени Андрей Цеков и Росица Велкова-Желева, която днес бе обявена от Румен Радев като финансов министър в служебния кабинет.

По публикацията работи: Александър Попов

35
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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 10 минути
Радев още не е назначил служебните министри, а Киро ги освобождава?! Що за наглост?
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Асан преди 22 минути
Кирльо :)))
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Кире преди 46 минути
Браво купи седем танкера виртуално Боко 8 ф 16 кво ли още ще си купим от САЩ виртуално браво браво
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Анонимен преди 56 минути
Напълно безсмислен акт...
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Анонимен преди 58 минути
Е то и него днеска го освободиха.
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перко преди 1 час
Българинът докато не се научи да преценява политиците си по физиономията им го чака тежък живот! Бил Джон Траволта, а още в самото начало ми приличаше на варена злка!
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Анонимен преди 1 час
Поредния безхаберен крадец, опитал се да затрие тотално тази държавица. Те са безчет...!
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анонимен преди 1 час
На същото последно заседание МС раздаде и едни милиони като за последно. И веднага възниква въпрос с какво тази псевдопромяна се различава с управлението на ГЕРБ, които правеха същото.
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ивани вазов преди 1 час
може ли някои да ми отговори на въроса моля ви колко време к.петков ще е на валаст като преитер сед като си подаде оставкат и защо му позволяват той да освобождава министр от длъжност аз не знам
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Анонимен преди 1 час
Тиквата трябва да бъде в затвова, а Киро-тъпото в лудницата - и двама до края на живота си!
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Анонимен преди 1 час
Кирчо, oцaпa kълkитe, мойто момче..
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Анонимен преди 1 час
В заглавието се казва, че ***(ия)о_киро е освободил СЛУЖЕБНИ министри, а в текста по-долу се говори само за Заместник-министър и.
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Карлуково преди 1 час
Този трябва да бъде въдворен в клиника, НЕЗАБАВНО!
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само да питам преди 1 час
"служебен", или заместник-министър освобождава?!?
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Гешев преди 1 час
кики , ела да те питам некои неща .
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абе преди 1 час
тоя още ли получава заплата ?!
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Анонимен преди 2 часа
Ей, тая власт голям магнит - вече има нав премиер, а оакалия се Кики още седи в креслото, пише някакви хартийки, подпечатва, издава укази...
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Анонимен преди 2 часа
Това видимо не е добре
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Анонимен преди 2 часа
що се зъби така този,на какви субстанции е?
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Анонимен преди 2 часа
Кирил Петков трябва да бъде съден.
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