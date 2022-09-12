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Румен Радев поздрави Негово Величество Чарлз III

Уверен е, че делото на Елизабет Втора ще бъде продължено
12 сеп 2022 17:07, Камелия Цветанова
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Румен Радев поздрави Негово Величество Чарлз III
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Държавният глава Румен Радев поздрави Негово Величество Чарлз III по повод провъзгласяването му за Крал на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.
 
Румен Радев изразява увереност, че достойното дело на Нейно Величество Кралица Елизабет II ще бъде продължено от Крал Чарлз III чрез отдаденост на хората, далновидност и мъдрост.
 
„Искрено вярвам, че водени от общи интереси, нашите две страни ще разширяват и обогатяват своето взаимодействие и занапред, в името на благополучието и мира в Европа“, заявява президентът в поздравителния си адрес.




 

По публикацията работи: Камелия Цветанова

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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 10 минути
Браво другарю. А картофена нива кога ще станем?
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Анонимен преди 11 минути
Браво
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Анонимен преди 14 минути
фигурантът си отговаря на името
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Анонимен преди 16 минути
Точно така! Надявам се нашите общи интереси да са свързани с Обединеното кралство, а не с Русия г-н Президент. И предлагам да направим референдум за Монархия.
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Анонимен преди 17 минути
не разбрах какво дело да продължи... тя нищо не правеше..също като нашия фигурант..
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Глобален Тероризъм преди 18 минути
В България се изтезават и Екзекутират хора от милиции близки до Борисов, същите преследват жертвите като животни в целият Европейски Съюз! Явно това е нормално за Президента Радев, защото е уведомен но мълчи!
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Уонко Нормалния преди 19 минути
Слугинаж на Лазията ей! Военно Престъпление е Кралицата бре. ИСТОРИЯ!
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Анонимен преди 19 минути
Крале, принцове, принцеси... Добре дошли отново в 18 век.
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Слънцето преди 24 минути
Богатите трябва да се уважават!
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