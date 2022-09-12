Държавният глава Румен Радев поздрави Негово Величество Чарлз III по повод провъзгласяването му за Крал на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.



Румен Радев изразява увереност, че достойното дело на Нейно Величество Кралица Елизабет II ще бъде продължено от Крал Чарлз III чрез отдаденост на хората, далновидност и мъдрост.



„Искрено вярвам, че водени от общи интереси, нашите две страни ще разширяват и обогатяват своето взаимодействие и занапред, в името на благополучието и мира в Европа“, заявява президентът в поздравителния си адрес.









