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Проф. Ангелов за Петков: Има гранично личностово разстройство

Момчето не е добре, казвал съм ви го, допълни той
18 яну 2023 10:11, Нели Христова
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Проф. Ангелов за Петков: Има гранично личностово разстройство
Снимка: БГНЕС

Според депутатът от ГЕРБ проф. Костадин Ангелов бившият премиер Кирил Петков има гранично личностово разстройство.

"Момчето не е добре, казвал съм ви го", написа той във Facebook.

Ето и пълният му пост:

Когато твърдиш две коренно противоположни неща едновременно е симптомокомплекс.

Той включва обърканост, нестабилно настроение и поведение, неадекватни реакции, несигурност, импулсивност.

Засега говорим за гранично личностово разстройство. Но само, засега...

Патологичното лъжене е отделен симптом на друга диагноза.

Момчето не е добре, казвал съм ви го.

Но вече симптомите започват да се открояват ярко.

По публикацията работи: Нели Христова

35
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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 3 секунди
А що не го каза това преди, а? Или тогава лапахте от една паница! Професор - едва ли, по-скоро профан си
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Анонимен преди 2 минути
Ох,от тия вече направо ми се драйфа.Само Лъчо мозъка още не се е изходил.
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Руме преди 3 минути
След НДСВ власта я взе ГЕРБ и започна колективно ограбване Земеделие ,Енергетика. Развитието на самостоятелни стопанства се прекрати. Арендаторите намазаха от това и боноси , еврофондове само в тях от земите на собствениците
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Черноризец Хлабав преди 4 минути
А ГЕРБ дето вечер подкрепят някой, а сутрин го плюят с какво разтройство са?
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Анонимен преди 6 минути
Кой пък на тебе ти обръща някакво внимание?Какъв авторитет имаш сред свои и чужди?Не е ли по-добре да млъкнеш,за да престанеш да се излагаш?На вас,герберите,гьонсуратлъка запазена марка ли ви е?
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Анонимен преди 10 минути
За награда,че фалира две големи универзитетски болници ,ГЕРБ го направиха министър на здравеопазването.На ГЕРБ им трябва хора ,които унищожават.Това беше целта на ГЕРБ,унищожаваш всичко качествено за да може да крадеш спокойно.Погледнете прокурора им.Според вас има ли нещо в главата му нормално и човешко.МВР,прокуратура и съда е контролиран от ГЕРБ.
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Анонимен преди 11 минути
Тебе вече и в болниците никой не те иска.Ще си останеш един гербав плювалник и толкоз.
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Анонимен преди 11 минути
То всички си знаем, че Кирето лъже. Още от ден първи, като го осъдиха за гражданството му.
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Анонимен преди 11 минути
Тая противна личност, която открадна милиони за детска болница и каскета го пази ,той пък защо се изказва!?
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Случаен минувач преди 12 минути
Всичко това го кажи на татко Смърф! Татко Петко! Той отговаря за отрочето си и го познава добре! Затова ходи често заедно с него, да не вземе да се превъзбуди! Че знаеш ли го какво може да му дойде наум... А Линда е невероятно спокойна жена, щом го търпи толкова години!
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Джемкорп преди 13 минути
Идеята на Кирил Петков с консорциума Джемкорп беше българската енергетика да се даде на офшорна компания от Сейшелските острови.
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Анонимен преди 13 минути
Не мога да разбера хоратя как може да гласуват за подобни ***.
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Анонимен преди 14 минути
А Чекмеджан с каква диагноза е,когато си сменя мнението на 180 градуса за 24 часа. А че е доказан и осъден многократно птологичен лъжец, това каква диагноза е?
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Анонимен преди 14 минути
Kиpo Шoyмeнa...
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Анонимен преди 15 минути
Защо всички в ГЕРБ са толкова противни?
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Баче Кико преди 15 минути
Кажи за Боко как е, не се пръй.
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Анонимен преди 15 минути
Той Петков каза и, че Китай е един голям магазин за един лев!?
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Анонимен преди 16 минути
Този хомосексуалист с 50 козметични корекции да не се обажда, никой не му е виновен че се е наврял в най-корумпираната комунистическа партия в България.
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Анонимен преди 16 минути
Боко си е пуснал всички глашатаи да плюят по медиите предишните,белким се излъже още някой и друг наивник да си пусне гласа за тях.
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Анонимен преди 16 минути
Ангелов ти какво ще кажеш за твоите отклонения? Познавам хора,които те познават още от детството и от студентските години.До сега хубави неща не съм чувал.Аз съм лекар няколко випуска преди теб. Имам един въпрос към теб: Как те назначиха като директор на по -голяма болница ,при условие че в предишанта ти болница беше на загуба.В новата болница постигна същото.Болницата беше на печалба,а ти я доведе до загуба.ГЕРБ уволни директор,който преди теб доведе болницата на печалба.
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