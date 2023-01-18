Проф. Ангелов за Петков: Има гранично личностово разстройство

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Снимка: БГНЕС
Според депутатът от ГЕРБ проф. Костадин Ангелов бившият премиер Кирил Петков има гранично личностово разстройство.
"Момчето не е добре, казвал съм ви го", написа той във Facebook.
Ето и пълният му пост:
Когато твърдиш две коренно противоположни неща едновременно е симптомокомплекс.
Той включва обърканост, нестабилно настроение и поведение, неадекватни реакции, несигурност, импулсивност.
Засега говорим за гранично личностово разстройство. Но само, засега...
Патологичното лъжене е отделен симптом на друга диагноза.
Момчето не е добре, казвал съм ви го.
Но вече симптомите започват да се открояват ярко.