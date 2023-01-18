Проф. Ангелов за Петков: Има гранично личностово разстройство

Според депутатът от ГЕРБ проф. Костадин Ангелов бившият премиер Кирил Петков има гранично личностово разстройство.

"Момчето не е добре, казвал съм ви го", написа той във Facebook.

Ето и пълният му пост:

Когато твърдиш две коренно противоположни неща едновременно е симптомокомплекс.

Той включва обърканост, нестабилно настроение и поведение, неадекватни реакции, несигурност, импулсивност.

Засега говорим за гранично личностово разстройство. Но само, засега...

Патологичното лъжене е отделен симптом на друга диагноза.

Момчето не е добре, казвал съм ви го.

Но вече симптомите започват да се открояват ярко.