Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

БСП обяви листите: Корнелия нинова водач в два града

Няколко решения
24 фев 2023 18:22, Росен Стойчев
4
БСП обяви листите: Корнелия нинова водач в два града
Снимка: БГНЕС

Лидерът на БСП Корнелия Нинова ще бъде водач на две листи, в Благоевград и в 25 столичен МИР, реши Националният съвет на социалистите, съобщи БНТ.

В надпреварата за столицата влизат Христо Проданов, който оглавява листата в 23 МИР-София, Георги Свиленски, който е начело в 24 МИР-София, а Иван Ченчев ще води листата за София област.

Още по темата
Политолози: Залогът на годината са местните избори
20 фев 2023 22:16
31
Ченчев за драмите в БСП: Едни и също хора напускат, те отдавна не са част от партията
14 фев 2023 21:09
11

Организационният секретар Борислав Гуцанов оглавява две листи във Варна и Търговище. Кристиян Вигенин ще се бори за гласовете във Велико Търново и Ямбол. Пловдив е поверен на Иван Петков-Бебето, а Бургас на икономиста Петър Кънев.

Финансовият експерт проф. Румен Гечев е начело в Плевен. Медик ще води битката за Смолен в лицето на проф. д-р Георги Михайлов. Драгомир Стойнев ще бъде начело в Габрово, а в Русе Иван Иванов.

Вижте пълния списък на водачите на листи от коалиция "БСП за България":

Бургас - Петър Кънев
Варна - Борислав Гуцанов
Велико Търново - Кристиан Вигенин
Видин - Филип Попов
Враца - Атанас Зафиров
Габрово - Драгомир Стойнев
Добрич - Мая Димитрова
Кърджали - проф. Жени Стайкова
Кюстендил - Бойко Клечков
Ловеч - Ирена Анастасова
Монтана - Стоян Мирчев
Пазарджик - Драгомир Стойнев
Перник - Борис Цветков
Плевен - проф. Румен Гечев
Пловдив - Иван Петков-Бебето
Пловдив област - Манол Генов
Разград - Наско Анастасов
Русе - Иван Иванов
Силистра - Иво Боянов Атанасов
Сливен - Деян Дечев
Смолян - проф. Георги Михайлов
23-и МИР София - Христо Проданов
24-и МИР София - Георги Свиленски
25-и МИР София - Корнелия Нинова
София област - Иван Ченчев
Стара Загора - Георги Гьоков
Търговище - Борислав Гуцанов
Хасково - Атанас Зафиров
Шумен - Иван Иванов
Ямбол - Кристиан Вигенин

По публикацията работи: Росен Стойчев

4
Още по темата: градкорнелия ниновалисти
Още от Политика
Гешев: Няма да позволя безогледен погром върху прокуратурата
Още от Политика
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
4
0
 
0
 
! Отговори
Анонимен преди 5 минути
В пет града да се беше писала. Не може ли кой от където е? Изборите са такива глупости, че няма на къде повече.
3
0
 
0
 
! Отговори
Изнервен преди 7 минути
Уф, едни и същи втръснали ни муцуни. Няма ли други бе????
2
1
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 11 минути
Отиди в София, бе Корни? Или се страхувате, че и едно мяасто няма да вземете там ...
1
1
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 13 минути
Е гати и дебелогъзите комунисти ли са,капиталисти или фашисти,не знам и аз какви са.
Виж всички

Investor

Dow губи близо 400 пункта след данните за потребителските разходи в САЩ
Потребителските разходи в САЩ растат изненадващо силно през януари

BGONAIR

Районният прокурор на София: Ръст на делата срещу пияни и дрогирани шофьори, наказанията са ниски
Финансовият министър на САЩ: Руските официални лица са съучастници в зверствата на Путин

BLOOMBERGTV

Проф. Станчев: Войната няма да свърши, докато се запазва олигархията в Русия и Украйна
Земетресенията са неизбежни. Огромният брой на загиналите не е

GOL

Тотнъм без Конте и срещу Челси
От Казахстан до Созопол, Гамаков отиде в слабак от Б група

AUTOMEDIA

Най-скъпият VW Beetle отново се продава
Без изненади – най-много се крадат Mercedes, BMW и Audi

TIALOTO

Никола Пелц показа коремче: Бременна ли е?
Принц Андрю няма да се изнесе от имението в Уиндзор

PULS

Хормони на щитовидната жлеза и нива на холестерола
Каква е връзката между хипотиреоидизма и високия холестерол?
Всичко за взаимоотношенията с Лучия Таскова: Пътят към промяната

AZ-JENATA

Женски хороскоп за март
Започват положителни промени
Колекцията на Emporio Armani за есен-зима 2023/2024

TEEN

Близнаците на Дженифър Лопес навършиха 15 г.
Ето как тя отбеляза това
Шон Мендес и 51-годишната му приятелка се насладиха на поход
Нюзлетър RSS Мобилна версия Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+
Инвестор.БГ АД © 2001-2023 Dnes.bg
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта | Лични данни
Investor.BG AD © 2001-2023 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |
 