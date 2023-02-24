БСП обяви листите: Корнелия нинова водач в два града

Лидерът на БСП Корнелия Нинова ще бъде водач на две листи, в Благоевград и в 25 столичен МИР, реши Националният съвет на социалистите, съобщи БНТ.

В надпреварата за столицата влизат Христо Проданов, който оглавява листата в 23 МИР-София, Георги Свиленски, който е начело в 24 МИР-София, а Иван Ченчев ще води листата за София област.

Организационният секретар Борислав Гуцанов оглавява две листи във Варна и Търговище. Кристиян Вигенин ще се бори за гласовете във Велико Търново и Ямбол. Пловдив е поверен на Иван Петков-Бебето, а Бургас на икономиста Петър Кънев.

Финансовият експерт проф. Румен Гечев е начело в Плевен. Медик ще води битката за Смолен в лицето на проф. д-р Георги Михайлов. Драгомир Стойнев ще бъде начело в Габрово, а в Русе Иван Иванов.

Вижте пълния списък на водачите на листи от коалиция "БСП за България":

Бургас - Петър Кънев

Варна - Борислав Гуцанов

Велико Търново - Кристиан Вигенин

Видин - Филип Попов

Враца - Атанас Зафиров

Габрово - Драгомир Стойнев

Добрич - Мая Димитрова

Кърджали - проф. Жени Стайкова

Кюстендил - Бойко Клечков

Ловеч - Ирена Анастасова

Монтана - Стоян Мирчев

Пазарджик - Драгомир Стойнев

Перник - Борис Цветков

Плевен - проф. Румен Гечев

Пловдив - Иван Петков-Бебето

Пловдив област - Манол Генов

Разград - Наско Анастасов

Русе - Иван Иванов

Силистра - Иво Боянов Атанасов

Сливен - Деян Дечев

Смолян - проф. Георги Михайлов

23-и МИР София - Христо Проданов

24-и МИР София - Георги Свиленски

25-и МИР София - Корнелия Нинова

София област - Иван Ченчев

Стара Загора - Георги Гьоков

Търговище - Борислав Гуцанов

Хасково - Атанас Зафиров

Шумен - Иван Иванов

Ямбол - Кристиан Вигенин