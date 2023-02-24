БСП обяви листите: Корнелия нинова водач в два града

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Снимка: БГНЕС
Лидерът на БСП Корнелия Нинова ще бъде водач на две листи, в Благоевград и в 25 столичен МИР, реши Националният съвет на социалистите, съобщи БНТ.
В надпреварата за столицата влизат Христо Проданов, който оглавява листата в 23 МИР-София, Георги Свиленски, който е начело в 24 МИР-София, а Иван Ченчев ще води листата за София област.
Организационният секретар Борислав Гуцанов оглавява две листи във Варна и Търговище. Кристиян Вигенин ще се бори за гласовете във Велико Търново и Ямбол. Пловдив е поверен на Иван Петков-Бебето, а Бургас на икономиста Петър Кънев.
Финансовият експерт проф. Румен Гечев е начело в Плевен. Медик ще води битката за Смолен в лицето на проф. д-р Георги Михайлов. Драгомир Стойнев ще бъде начело в Габрово, а в Русе Иван Иванов.
Вижте пълния списък на водачите на листи от коалиция "БСП за България":
Бургас - Петър Кънев
Варна - Борислав Гуцанов
Велико Търново - Кристиан Вигенин
Видин - Филип Попов
Враца - Атанас Зафиров
Габрово - Драгомир Стойнев
Добрич - Мая Димитрова
Кърджали - проф. Жени Стайкова
Кюстендил - Бойко Клечков
Ловеч - Ирена Анастасова
Монтана - Стоян Мирчев
Пазарджик - Драгомир Стойнев
Перник - Борис Цветков
Плевен - проф. Румен Гечев
Пловдив - Иван Петков-Бебето
Пловдив област - Манол Генов
Разград - Наско Анастасов
Русе - Иван Иванов
Силистра - Иво Боянов Атанасов
Сливен - Деян Дечев
Смолян - проф. Георги Михайлов
23-и МИР София - Христо Проданов
24-и МИР София - Георги Свиленски
25-и МИР София - Корнелия Нинова
София област - Иван Ченчев
Стара Загора - Георги Гьоков
Търговище - Борислав Гуцанов
Хасково - Атанас Зафиров
Шумен - Иван Иванов
Ямбол - Кристиан Вигенин