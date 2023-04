Георгиев: Общият кандидат на ПП-ДБ и "Спаси София" за кмет е Васил Терзиев

Първата цел на обединението ПП, ДБ и "Спаси София", които ще вземат София, е вдигането на данъците за софиянци. Втората цел е мнозинство в общинския съвет, за да може всяка "непопулярна" идея на общия им кмет да минава без усилия. Честита радост, граждани на София!

Това заяви председателят на СОС Георги Георгиев, коментирайки "щедрите" обещания на шефката на ДСБ-София и заместник-кмет на Оборище Бонка Василева.

Георгиев признава, че е изненадан не толкова от това, че може да има единен кандидат за кмет, колкото от идеята за вдигане на данъците "максимално справедливо и безболезнено за хората".

"Изненадан съм, признавам си. Че ще имат общ кандидат е ясно - казва се Васил Терзиев. Лена щеше да е шеф на общинския съвет. В замяна Борис Бонев ще стане зам.-кмет по транспорта, а Любо Георгиев - главен архитект. Голяма сделка, голяма изненада. Нарича се "пазаруване", "за всекиго по нещо" и вече сме го виждали как работи в Министерство на транспорта и в кабинета "Петков", заяви Георгиев.

Той призова кандидатите за всичко в София и на всяка цена, първо "максимално справедливо" и "безболезнено" да споделят истината по следните въпроси:

1.Колко детски градини построиха вашите кметове от ДСБ и ДБ за 4 години при осигурени пари от данъците на хората, сегашните данъци, които искате да вдигате без да можете да ги инвестирате?

2.Колко тротоари направихте в кварталите в управляваните от вас 8 големи столични райони - при налични 14 пъти повече средства за ремонт на тротоари след нашите решения в съвета?

3.Моля ПП да кажат колко пари даде правителството им за строителство на детски градини в София след като Кирил Петков обеща 70 млн. лв.?

"За да не се мъчат – ще ви кажа - НУЛА. 0 лева и 0 стотинки. Кръгли нули за София от страна на отбора на "Продължаваме промяната", подчерта Георгиев.

Председателят на СОС настоява, преди да удрят по джоба на хората във време на растяща инфлация и покачващи се цени, да покажат какво са направили досега в София.

"Защото аз виждам хленчещи и оправдаващи се районни кметове, които не построиха дори по една нова детска градина при осигурени от „"лошата" Фандъкова пари – НУЛА нови градини в "Слатина", НУЛА нови градини в "Красно село", НУЛА нови детски градини в "Лозенец". ДСБ управлява вече 8 (осем) години центъра на София - в "Оборище" и "Средец". Това са два мандата и 8 годишни бюджета. Резултатите от тяхното управление определено заслужава промяна, съгласен съм! Още от същото и то на нова, по-висока цена през по-високи данъци в София? Thank you but no thank you", категоричен е Георги Георгиев.