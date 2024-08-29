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Èëêîâ: Ïðîìåíèòå â ÌÂÐ ùå áúäàò ïðàâåíè ïðåöèçíî

Åäèíñòâåíî ïðåìèåðúò Ãëàâ÷åâ å ðàçãîâàðÿë ñ ìåí
Îáíîâåíà: 29 àâã 2024 13:09 | 29 àâã 2024 13:09, Ãåðãàíà Ïîïîâà
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Èëêîâ: Ïðîìåíèòå â ÌÂÐ ùå áúäàò ïðàâåíè ïðåöèçíî

Íîâèÿò ìèíèñòúð íà âúòðåøíèòå ðàáîòè Àòàíàñ Èëêîâ çàÿâè â èíòåðâþ çà ÁÍÐ, ÷å íå èçêëþ÷âà ñìåíè íà ðúêîâîäíè ñëóæèòåëè â ñèñòåìàòà íà ÌÂÐ.

Îùå ïî òåìàòà
Àòàíàñ Èëêîâ: Àç ñúì ìèíèñòúðà íà ÌÂÐ, îáè÷àì ÿñíè è òî÷íè çàäà÷è
28 àâã 2024 09:48
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"Èñêàì ìíîãî ïðåöèçíî äà áúäå ïðàâåíà âñÿêà òàêàâà ïðîìÿíà. Ùå ñå âúçäúðæàì îò ïðèáúðçàíè ñìåíè íà ðúêîâîäèòåëè, áåç äà ñúì ñèãóðåí, ÷å òå íå ñà èçïúëíÿâàëè ñâîèòå çàäúëæåíèÿ åôåêòèâíî è çàêîíîñúîáðàçíî, òàêà, ÷å ùå èìà, íî òå ùå áúäàò êîçìåòè÷íè, òàêà, ÷å äà íå ñúçäàâàìå äîïúëíèòåëåí ñòðåñ â ñèñòåìàòà. Òÿ å äîñòàòú÷íî ñòðåñèðàíà", êàçà îùå Èëêîâ.

Ñëåäâàùàòà ñåäìèöà â ÌÂÐ ïðåäñòîè íàöèîíàëíî ñúâåùàíèå.

Ïî äóìèòå ìó, òîé å íîìèíèðàí îò ïðåìèåðà Ãëàâ÷åâ.

"Åäèíñòâåíî òîé å ðàçãîâàðÿë ñ ìåí. Â ðàçãîâîðà ìè áåøå íàïðàâåíî òîâà ïðåäëîæåíèå, êîåòî àç ïðèåõ íà ñëåäâàùèÿ äåí, òàêà, ÷å òîâà å åäèíñòâåíèÿò ðàçãîâîð, êîéòî å âîäåí ñ ìåíå", êîìåíòèðà íîâèÿò âúòðåøåí ìèíèñòúð Àòàíàñ Èëêîâ ïî ïîâîä èçðàçåíèòå îò ÏÏ-ÄÁ ìíåíèÿ äà íåãîâè îáâúðçàíîñòè ñ Äåëÿí Ïååâñêè.

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Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Ãåðãàíà Ïîïîâà

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Îùå îò Ïîëèòèêà
Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
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Äî Çîçî ïðåäè 9 ìèíóòè
Òè îáñåáåí ëè ñè îò ÏÏ-ÄÁ?
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Èëêîâ, ïðåäè 10 ìèíóòè
Öÿëîòî ÌÂÐ ñòå çà ñìÿíà.Êàòî ñå ïî÷íå îò òåá .
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ÁÃ ïðåäè 12 ìèíóòè
Ïðàùàé áàðåòèòå äà ñúáèðàò îðúæèåòî íà äÿäîâöèòå ïî ñåëàòà, *** !
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Çîçî ïðåäè 16 ìèíóòè
Êåô ãîëÿì îîîîõõõõõ... :)))) Àé ÷åñòèòî!!! Âñè÷êè íàçíà÷åíè îò ÏÏÄÁ è Äåíêîâ ùå áúäàò òúðæåñòâåíî óâîëíåíè áåç îáÿñíåíèÿ çà ðàçòóõà íà òúëïèòå :)))))))))))))))))))))))))))
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áã ïðåäè 23 ìèíóòè
äîñòîéíî
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Àíîíèìåí ïðåäè 23 ìèíóòè
Êàòî â Ëÿñêîâåö.
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îò ñåëî ïðåäè 28 ìèíóòè
Àìà êàêâè ïðîìåíè ùå ïðàâè ,êàòî ñè íàçíà÷åí çà äâå íåäåëè !! È åäèí îâ÷àð äà ñëîæàò íà òâîåòî ìÿñòî ,âñå òîâà ùå å !
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Àíîíèìåí ïðåäè 31 ìèíóòè
Ìäà.. Îò ïîñîëñòâîòî ùå ïðàòÿò ïîäðîáåí ïëàí..
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