Èëêîâ: Ïðîìåíèòå â ÌÂÐ ùå áúäàò ïðàâåíè ïðåöèçíî

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Íîâèÿò ìèíèñòúð íà âúòðåøíèòå ðàáîòè Àòàíàñ Èëêîâ çàÿâè â èíòåðâþ çà ÁÍÐ, ÷å íå èçêëþ÷âà ñìåíè íà ðúêîâîäíè ñëóæèòåëè â ñèñòåìàòà íà ÌÂÐ.
"Åäèíñòâåíî òîé å ðàçãîâàðÿë ñ ìåí. Â ðàçãîâîðà ìè áåøå íàïðàâåíî òîâà ïðåäëîæåíèå, êîåòî àç ïðèåõ íà ñëåäâàùèÿ äåí, òàêà, ÷å òîâà å åäèíñòâåíèÿò ðàçãîâîð, êîéòî å âîäåí ñ ìåíå", êîìåíòèðà íîâèÿò âúòðåøåí ìèíèñòúð Àòàíàñ Èëêîâ ïî ïîâîä èçðàçåíèòå îò ÏÏ-ÄÁ ìíåíèÿ äà íåãîâè îáâúðçàíîñòè ñ Äåëÿí Ïååâñêè.
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase