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Èçõîä îò êðèçàòà: Äà çàêëþ÷èì äåïóòàòèòå áåç àëêîõîë è õðàíà

Äðóã âàðèàíò - àä-õîê ïðàâèëà çà ïàðëàìåíòàðíèòå ãðóïè
21 íîå 2024 09:04, Ïåòúð Áîé÷åâ
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Èçõîä îò êðèçàòà: Äà çàêëþ÷èì äåïóòàòèòå áåç àëêîõîë è õðàíà
Ñíèìêà ÁÃÍÅÑ

Âñè÷êè çíàåì êàêâî å Ïàïñêè êîíêëàâ è ìîæå áè å âðåìå äà çàêëþ÷èì äåïóòàòèòå âúòðå ñàìî íà âîäà, áåç õðàíà è àëêîõîë, äîêàòî ñè èçáåðàò ïðåäñåäàòåë. Õîðàòà î÷àêâàò òîâà Íàðîäíî ñúáðàíèå íå ñàìî äà ñè èçáåðå ïðåäñåäàòåë, à è äà ñâúðøè ðàáîòà. Òîâà çàÿâè ïðåä bTV áèâøèÿò äåïóòàò îò Ðåôîðìàòîðñêèÿ áëîê è èçâåñòåí þðèñò Ïåòúð Ñëàâîâ.

Àêî íÿìà èçõîä è ñå ñòèãíå äî ïðåêàëåíî ðàçòÿãàíå âúâ âðåìåòî è íÿìà èçáîð íà ïðåäñåäàòåë íà ïàðëàìåíòà, òî íà áàçàòà íà ïðèíöèïà íà ðåãëàìåíòàðíà àâòîíîìèÿ íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå, ìîæå äà ñå ïðèåìå åäèí êðàòúê òåêñò -  àä-õîê ïðàâèëà, ñ êîéòî ïàðëàìåíòàðíèòå ãðóïè äà áúäàò îáÿâåíè îò òðèáóíàòà è íà òîâà îñíîâàíèå äà ñå çàâúðòè ïðîöåäóðàòà ñ âðú÷âàíåòî íà ìàíäàòèòå.

Òîâà å åäèíñòâåíèÿò èçõîä â êîëîâîçèòå íà êîíñòèòóöèÿòà. Âñè÷êî îñòàíàëî îçíà÷àâà õàîñ è áëîêàæ,  îáÿñíè äîö. Áîðèñëàâ Öåêîâ. Òîâà áèëî êðàéíîòî ðåøåíèå ïðè çàäúíåíà óëèöà, à ïðåäè òîâà äåïóòàòèòå ñà äëúæíè äà ïðåìèíàò ïðåç íîðìàëíèÿ èçáîð íà ïðåäñåäàòåë.

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Ïåòúð Áîé÷åâ

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Îùå ïî òåìàòà: Àëêîõîëïåòúð ñëàâîâäåïóòàòèïàïñêè àíêëàâ
Îùå îò ÅÑ
×óêîâ: Íÿìà ðèñê Âëàäèìèð Ïóòèí äà íàòèñíå ÿäðåíîòî êîï÷å
Îùå îò Ïîëèòèêà
Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
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Åìèãðàíò ïðåäè 1 ìèíóòà
"Äà çàêëþ÷èì äåïóòàòèòå áåç ÀËÊÎÕÎË è ÕÐÀÍÀ" - Ïåòðå, òè áåøå äåïóòàò, çíàåø êàêâè ñòå ãè âúðøèëè è âúðøàò äíåñ, íàïðàâî ãè ïðåäàäå, çíà÷è â ÍÑ âúòðå öÿë äåí ñå ßÄÅ È ÏÈÅ è òîâà äîêàçâà, ÷å íàðîäà å áóäàëà è çàñëóæåíî å áåäåí !
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Àíîíèìåí ïðåäè 5 ìèíóòè
Íàðîäåí ñúä è äîæèâîòíà êàòîðãà
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äî 16 ïðåäè 7 ìèíóòè
Äî ÅìèãðàíòÂñúùíîñò âñè÷êè èñêàìå òîâà, êîåòî ñè èçáðîèë. Âúïðîñúò å, ÷å îò 2009 ã. íàñàì Áîðèñîâ è Ïååâñêè ñèñòåìíî îâëàäÿõà öÿëàòà äúðæàâà, áàðàáàð ñ èíñòèòóöèèòå. Â÷åðà - íà Ïååâñêè áå îñèãóðåí îôèñ, êàòî çà öåëòà ÄÚÐÆÀÂÍÈ ñëóæèòåëè áÿõà èçõâúðëåíè íà ïúòÿ. À Ãëàâ÷åâ ñå ãúð÷è êàòî íèùîæåí ÷åðâåé! Äàëè ñúçíàâàìå äîêúäå ñìå äîêàðàíè.
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Åìèãðàíò ïðåäè 12 ìèíóòè
È êàêâî ùå ñòàíå àêî ñè èçáåðàò ìåæäó òÿõ åêçåìïëÿð, íàëè âñè÷êè ñà òàì îò ãëóïîñòà íà ñóâåðåíà, êàòî ðàçáåðàò, ÷å íÿìàò çàïëàòè âåäíàãà ùå "êóðäèñàò" åäèí çà ïðåäñåäàòåë, àç èì èñêàì ÈÌÓÍÈÒÅÒÀ, äà íÿìàò ñèãóðíîñò, ÷å êàòî ìå îáèðàò ñà çàùèòåíè îò çàêîíà ! Èñêàì ïî÷òåíè ïðîêóðîðè è ñúäèè, èñêàì äà âúðíàò ìèëèàðäèòå â õàçíàòà, òîâà áåç çàïëàòè å ñàìî "êüîð ôèøåê", òîçè êàî áåøå äåïóòàò çàùî òîãàâà íå ïîèñêà òàçè ìÿðêà, à ñåãà êîãàòî å èçâúí ÍÑ ?
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Àíîíèìåí ïðåäè 12 ìèíóòè
äà áå, çàùîòî òîé ñàìèÿò å èçâúí ïàðëàìåíòà, âëÿçîõà â ïðàâèòåëñòâî íà áîðèñîâ è àóò, äåïóòàòèòå ðàçãîâàðÿò, äà ïðèåìàò íàçàðÿí ñàìî çàùîòî å ëþáèìêà íà áîðèñîâ ëè, ùå èçáåðàò ïðåäñåäàòåë, êîéòî äà íå å èçïúëíèòåë íà èñêàíèÿòà íà ïååâñêè ïðåç áîðèñîâ
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Äî 10 ïðåäè 19 ìèíóòè
Çàùî áåç Òèêâàòà ñè èçðåäèë íåíóæíèòå, áåç îíèÿ ìàôèîòè áèâøè ìèíèñòðè íà ÂÐ, çàùî áåç Áèêîâ, Ñà÷åâà è ò.í., àìè íàïðàâî ñè êàæè äà îñòàíàò â ÍÑ ñàìî ãåðáåðàñòèòå ?
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Àíîíèìåí ïðåäè 21 ìèíóòè
È áåç ïàðàïåòè, êàêòî è áåç ïèöè ñ êðèñòàëè ñúùî òàêà...
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Àíîíèìåí ïðåäè 22 ìèíóòè
ÑÒÐÀÕÎÒÍÎ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ !
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ïàðè ëè? ïðåäè 26 ìèíóòè
Ïàðè ñðåùó ñâúðøåíà ðàáîòà - ïðîñòî ïðàâèëî! Ïðèåìàò çàêîí - ñëåäâà ïëàùàíå. Äà íè óâåäîìÿò êàêâè çàêîíè ùå ïðèåìàò, äà ãè âèäèì. Êàòî ñå ñúãëàñèì, à òå ãè ïðèåìàò, òî òîãàâà èì ïëàùàìå. Íàëè íèå ñìå èì ðàáîòîäàòåëè.
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ÍÀÐÎÄÀ Å ÂÈÍÎÂÅÍ ïðåäè 28 ìèíóòè
ÙÎÌ ÈÇÁÈÐÀÒ ÈÍÄÈÂÈÄÈ, ÊÀÒÎ ÃÅËÎÑÀÍÈß, ÎÊÎÊÎÐÅÍÈß, ÊÐÈÑÒÀËÍÎ-ÍÅÓÐÀÂÍÎÂÅÑÅÍÊß, ×ÀËÃÀÐß, ÄÀÌÀÄÆÀÍÅÑÒÈß, ÅÍÈ×ÀÐÈÍÀ...... ÑÅÃÀ ÄÀ ÍÅ ÑÅ ×ÓÄÈ ÊÚÄÅ ÌÓ ÎÒÈÄÎÕÀ ÏÀÐÈ×ÊÈÒÅ ÍÀ ÂßÒÚÐÀ
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ïðåäëàãàì ïðåäè 32 ìèíóòè
Áåç õðàíà è àëêîõîë âñå íÿêàê ùå ñå îïðàâÿò. Íî áåç çàïëàòè, ñ òîâà íèêîãà íÿìà äà ñå ñúãëàñÿò. Ñïðåòå èì çàïëàòèòå è îò äíåñêà çà óòðå ùå èìàò è ïðåäñåäàòåë íà ñúáðàíèåòî, ÷å è êîìèñèè. Ñåãà íèùî íå ïðàâÿò, íî ïîëó÷àâàò ïî îêîëî 15 000 íà ìåñåö. Ñïðåòå èì ïàðèòå, òà è íèå äà âèäèì ðàõàò íÿêàêúâ îò òÿõ.
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òîòè ïðåäè 37 ìèíóòè
Àêî òðÿáâà ,êàêòî Ïàïàòà äà ñåäàò òàì áåç õëÿá è âîäà äîêàòî ñå ðàçáåðàò...íà íàñ íè ïèñíà äà èì ãëåäàìå öèðêàäæèéñêèòå íîìåðà è òúíêè ñìåòêè!!Õîðàòà ðàçáèðàò,÷å êîêàëà íèêîé íÿìà äà ïóñíå ,çàòîâà èìà èíñòèòóöèè,êîèòî ñà ,,ÄÅÏÎËÈÒÈÇÈÐÀÍÈ''è ñà äëúæíè äà ñè ãëåäàò ðàáîòàòà,à íå ïîëèöàé äà ñòàâàò óòðå ïîëèòèöè ,ïðåäè äà ñà ìèíàëè 10ã.Êúäå å òàéíàòà,äîñòîéíñòâîòî è íå ëè å òîâà ÈÇÌßÍÀ !!!
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Àíîíèìåí ïðåäè 40 ìèíóòè
Âúîáùå íå íè òðÿáâàò äåïóòàòè .Òîâà ñà åäíè ãîñïîæèöè êîèòî ñå õàðåñâàò èëè íå åäíà äðóãà è êîèòî õàð÷àò ïàðèòå íà äúðæàâàòà à äîñåãà èçõàð÷èõà ïî÷òè 1ìèëèîðä çà èçáîðè.
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Áàé Ñòàâðè ïðåäè 41 ìèíóòè
Ñúãëàñåí ñúì äà ãè çàêëþ÷èì.
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Àíîíèìåí ïðåäè 42 ìèíóòè
Õàðåñâà ìè èäåÿòà íî âîäàòà îò Õàñêîâî äà ÿ äîêàðàò ñïåöèàëíî çà äåïóòàòèòå.
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Ï Î Ä Ê Ð Å Ï ß Ì ïðåäè 43 ìèíóòè
Ñàìî ñ åäíà äîáàâêà - íåêà äà ñìå õóìàííè è äà èì äàâàìå õëÿá è âîäà.
Âèæ âñè÷êè

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Èìîòíèÿò ïàçàð â Ãåðìàíèÿ èçëèçà îò ëåäíèêîâèÿ ïåðèîä ñ ðúñò íà ãîëåìèòå ñäåëêè
Øåôúò íà OpenAI å ïîëó÷èë çàïëàòà îò ñàìî 76 õèë. äîëàðà ìèíàëàòà ãîäèíà

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