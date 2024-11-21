Èçõîä îò êðèçàòà: Äà çàêëþ÷èì äåïóòàòèòå áåç àëêîõîë è õðàíà

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Ñíèìêà ÁÃÍÅÑ
Âñè÷êè çíàåì êàêâî å Ïàïñêè êîíêëàâ è ìîæå áè å âðåìå äà çàêëþ÷èì äåïóòàòèòå âúòðå ñàìî íà âîäà, áåç õðàíà è àëêîõîë, äîêàòî ñè èçáåðàò ïðåäñåäàòåë. Õîðàòà î÷àêâàò òîâà Íàðîäíî ñúáðàíèå íå ñàìî äà ñè èçáåðå ïðåäñåäàòåë, à è äà ñâúðøè ðàáîòà. Òîâà çàÿâè ïðåä bTV áèâøèÿò äåïóòàò îò Ðåôîðìàòîðñêèÿ áëîê è èçâåñòåí þðèñò Ïåòúð Ñëàâîâ.
Àêî íÿìà èçõîä è ñå ñòèãíå äî ïðåêàëåíî ðàçòÿãàíå âúâ âðåìåòî è íÿìà èçáîð íà ïðåäñåäàòåë íà ïàðëàìåíòà, òî íà áàçàòà íà ïðèíöèïà íà ðåãëàìåíòàðíà àâòîíîìèÿ íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå, ìîæå äà ñå ïðèåìå åäèí êðàòúê òåêñò - àä-õîê ïðàâèëà, ñ êîéòî ïàðëàìåíòàðíèòå ãðóïè äà áúäàò îáÿâåíè îò òðèáóíàòà è íà òîâà îñíîâàíèå äà ñå çàâúðòè ïðîöåäóðàòà ñ âðú÷âàíåòî íà ìàíäàòèòå.
Òîâà å åäèíñòâåíèÿò èçõîä â êîëîâîçèòå íà êîíñòèòóöèÿòà. Âñè÷êî îñòàíàëî îçíà÷àâà õàîñ è áëîêàæ, îáÿñíè äîö. Áîðèñëàâ Öåêîâ. Òîâà áèëî êðàéíîòî ðåøåíèå ïðè çàäúíåíà óëèöà, à ïðåäè òîâà äåïóòàòèòå ñà äëúæíè äà ïðåìèíàò ïðåç íîðìàëíèÿ èçáîð íà ïðåäñåäàòåë.
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase