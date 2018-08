Колаборация между шопски фолклор и хит на Бийбър

"Let me love you" на Джъстин Бийбър звучи в комбинация с българска фолклорна музика от шопския край. Това представлява кавър версията на песента, която изпълняват Тихомир Митов в компанията на Ваня Вакари и Кристина Карамфилова от квартет "Славей".

Певецът сподели в студиото на "България сутрин", че българският фолклор звучи модерно и може спокойно да се вплита със съвременна музика.

"Със сигурност смятам да продължа с фолклора в бъдеще. Имам два проекта, върху които сега работя, които отново ще са поп с фолклор", разкри Митов пред Bulgaria ON AIR.

Той добави, че иска да запази тази тенденция и вълна, защото според него това е успешна формула, която дори предоставя възможност по-лесно да се представя автентичната българска фолклорна музика пред публиката.

Песента, която звучи с "Let me love you" е "Леле Яне, бело Яне", а Тихомир Митов разказа, че работата му с Ваня Вакари и Кристина Карамфилова от квартет "Славей" е била много лесна и бърза.