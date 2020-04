Михаела Маринова търси пробив навън с Now or Never

Михаела Маринова направи поредната стъпка напред към музикалната сцена извън България. Англоезичната версия на актуалния й сингъл "Само теб" - Now or Never, беше лицензиран в няколко големи чужди територии. Той тръгва в Русия, Полша, Гърция, Турция и Румъния.

"Мечтая за пробив и извън България, както повечето български артисти. Усещам в себе си сила за това и съм благодарна, че имам възможността с някои от проектите си да достигам до публика в други държави. Знам, че тази мечта изисква много специални усилия, но имам късмета тя да е споделена от екипа, с който работя", споделя Михаела Маринова.

Преди броени дни песен, на която Михаела Маринова е съавтор, се появи като част от новия албум на най-успешната женска K-pop банда Twice, който само за седмица успя да продаде 154 000 копия, да се изкачи до №1 в чарта за най-продаван албум в iTunes в целия свят и да оглави класациите в Япония, Тайланд, Виетнам, Чили, Малайзия и Сингапур.

Now or Never е наличен за стрийминг и даунлоуд във всички дигитални платформи - Apple Music, Spotify и др.