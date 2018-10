Австралиецът Орландо Марцо е новият носител на титлата WORLD CLASS Барман на годината

Орландо надделя над 10 000 бармана от цял свят в състезание, което се простира на пет континента в продължение на шест месеца и включва стотици предизвикателства и безброй коктейли. Кулминацията на всичко това беше 4-дневен финал с 56-те най-добри бармани в индустрията, които се изправиха един срещу друг в световната културна столица Берлин. На тази динамична и непрестанно развиваща се сцена бяха представени новаторските тенденции в индустрията, идеи и техники, които постоянно издигат бар изкуството на все по-високо ниво.

Пътят до победата не беше никак лесен, но коктейлите, които спечелиха титлата на Орландо, наистина изумиха съдиите. "Всички финалисти бяха в превъзходна форма, но Орландо наистина действаше на друго ниво. Аперитивният коктейл с ром Zacapa, който приготви за състезанието "Before and After" беше един от най-добрите, които някога съм опитвала, а начинът, по който запази самообладание във финалното предизвикателство – за мен това беше поведение на един истински WORLD CLASS барман", коментира коктейлният експерт Лорън Моут.

Българският финалист Павел Памукчиев беше сред най-добре подготвените и харизматични участници, които спечелиха симпатиите и уважението на съдиите. От 56-те участника от цял свят Павел се класира сред върховите 20. Собственикът на Travel Cocktails – първият бар-каравана в България, представи страната с изключителна класа и професионализъм и демонстрира своите умения и познания за съвременния бар свят във всяко състезание.

Българският представител - Павел Памукчиев, който завърши в топ 20

