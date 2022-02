Пролетта настъпва с новата колекция на Jenny Fairy "Момичетата просто искат да се забавляват"

Под звуците на един от най-жизнерадостните хитове на всички времена – „Girls Just Want To Have Fun“ на Синди Лоупър от 80-те – супермоделът Джил Кортлев представя колекцията на Jenny Fairy пролет-лято 2022 г., пълна с цвят, енергия и оптимизъм.

Настъпват първите топли дни и се отдаваме на природата, слънцето, на срещите и пътуванията с приятели, на пикници на открито – с една дума, на всичко, за което сме мечтали през дългите сиви зимни дни. Заразителна с оптимизъм, цветове и енергия, точно като пролетта е и новата колекция на Jenny Fairy – Момичетата просто искат да се забавляват.

Визиите перфектно улавят атмосферата на неподправена радост и спонтанност, показана в кадрите на световноизвестния фотограф Дарио Кателани, чиито снимки са в "WSJ. Magazine", "Le Monde" и "Purple". Звездата на колекцията е моделът Джил Кортлев, класирана сред 50-те най-добри модела в света от models.com. Съблазнителната холандка дефилира в ревютата за висша мода на Chanel и Valentino и във фотосесиите на Alexander McQueen. До нея са андрогинната австрийка Грета Хофер, Бабет Стрийбос, която изглежда като икона от 80-те, и изгряващата звезда Кукуа Уилямс. Момичетата представят аксесоари от колекцията пролет-лято 2022.

Перфектният външен вид за новия сезон започва от… краката. Списъкът ни за пазаруване трябва да включва цветни сандали и чехли на висок ток в стил Y2K, както и обувки на платформа или с масивен ток. Ако сте фенове на удобството, може да се спрете на масивни маратонки като от 80-те. Сред дамските чанти се открояват ватираните във формата на бъбрек, плетени кошници, карирани чанти в стил хипи и чанти XS в ярки цветове. Да, през пролетта на 2022 не се страхувайте от ярките и светли цветове. Колкото по-цветни и шарени са обувките и аксесоарите ви, толкова по-модерно ще изглеждате. Главният стремеж на дизайнерите е към комбинацията от комфорт и елегантност, от дързост и романтика, които перфектно се комбинират в новата колекция на Jenny Fairy. А тя вече е налична в магазините на ССС, както и онлайн на ccc.eu/bg!

CCC е пазарният лидер в търговията на дребно с обувки и един от най-големите производители в Полша. CCC S.A. е една от най-мащабните обувни компании в Централна Европа и един от топ производителите на обувки на континента. Широкият асортимент от обувки на достъпни цени се предлага за дамите, мъжете, младежите и деца от всички възрастови групи. Освен разнообразие от обувки, в ССС се предлагат също чанти, козметика за обувки и аксесоари. В момента ССС продава над 45 милиона чифта обувки в близо 1000 магазина в 29 държави в света.

В България веригата има 17 физически магазина и онлайн магазин www.ccc.eu.

CCC въвежда най-новите тенденции в света на модата на полския пазар, като в същото време предлага достъпни цени. Компанията е фокусирана към обслужването и работи за това предлаганата продуктова гама и качеството на услугата да отговарят на най-високите очаквания на клиентите. Модни и достъпни продукти се предлагат на клиенти в Полша, Унгария, Словакия, Чехия, Австрия, Хърватска, Словения, България, Германия, Сърбия, Русия, Латвия, Литва, Украйна, Румъния и Естония, Молдова, Гърция и Швеция, както и в Обединени Арабски Емирства, Катар, Саудитска Арабия, Бахрейн и Оман.

В магазините на ССС се предлагат обувки и аксесоари, които са практични, качествени и в крак с последните модни тенденции. Kлиентите на ССС имат възможност да избират от широк спектър продукти за всеки повод – от всекидневни или спортни обувки до елегантни кожени обувки. Групата предлага продукти от собствени марки, както и над 1000 лицензирани такива.

CCC работи на принципа на мулти-бранд концепцията, която включва продажбата на много марки обувки „под един покрив”. Най-популярният бранд в CCC е Lasocki, който предлага изделия от естествена кожа. На българския пазар вече са познати и търсени Gino Rossi, Sprandi, Jenny Fairy, DeeZee, Quazi и др. собствени марки от портфолиото на ССС. Групата предлага и над 1000 други марки, освен собствените.