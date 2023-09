Вниманието и грижата за хората са това, което прави Kaufland Топ Работодател

Днес, 28-ми септември, престижният международен независим институт Top Employers Institute отбелязва Top Employers Day 2023. По този случай решихме да се запознаем отблизо с практиките на Kaufland България, която в началото на тази година бе сертифициран като Top Employer (Топ Работодател) за пета поредна година. Повече за тях ще ни разкаже Мила Вълкова, старши ръководител „Подбор, работодателска марка, мотивиране и задържане“, и част от екипа, който отговаря за процеса по сертифицирането на компанията и Виктория Иванова, Експерт Работодателска марка в „Подбор, работодателска марка и мотивиране и задържане“.

Всяка година показателите на Kaufland България нарастват в редица области, одитирани при сертифицирането. Още повече, компанията подобрява собственото си представяне ежегодно. Какво ви мотивира да подобрявате резултатите си с всяко сертифициране?

М.В.: Вече пет години доказваме, че Kaufland България е сред водещите компании не само в страната, но и в Европа, които прилагат високи стандарти в управлението на човешкия капитал, грижата за хората, условията на труд и развитието на своите служители в една стабилна среда. Сертификатът Top Employer (Топ Работодател) и фактът, че ежегодно подобряваме резултата си – от 62% във всички категории през 2019 г., когато сме сертифицирани за първи път, до 89,63% през 2023 г., ни кара да се чувстваме изключително горди и целеустремени към още по-високи резултати. Те измерват нашите усилия в грижата за колегите ни и затова са толкова важни за нас – означава, че всяка година ставаме по-добри в това, което правим.

В.И.: Основните ни мотиватори са няколко, но на първо място безспорно са всички наши близо 7 000 колеги, които са ключът към всички наши успехи. Независимо дали става дума за класически бизнес показатели, инвестиции, иновации и т.н., без тяхната отдаденост и усилията, които полагаме ежедневно, не бихме могли да ги постигнем. Затова се грижим както за тяхното благосъстояние, така и за това на техните семейства, като същевременно им предоставяме стимулираща и сигурна работна среда, ръководен стил с разбиране и отдаденост. Към мотивационните фактори следва да добавим и стремежът ни към постоянно развитие и надграждане на постиженията не само вътре в компанията, но и в ритейл индустрията, както и сплотеността на екипа и увереността, че Kaufland е един от най-добрите работодатели.

Разкажете ни как успявате да сте успешни във всички показатели и да имате максимален резултат в редица ключови области?

М.В.: В Kaufland винаги се вслушваме в обратната връзка от нашите колеги, тъй като тя е пълноценен и достоверен източник на информация. За целта предоставяме на екипите ни редица възможности, чрез които свободно да могат да комуникират своите предложения, притеснения или идеи. В резултат на тях, както и на допълнителни проучвания, правим подробен анализ на вече прилаганите политики и дейности и тяхното отражение върху резултатите на компанията и възприятията за нея като работодател. Стремим се да имаме индивидуален подход към всяка целева група, което води до по-голямо разбиране и припознаване от страна на хората. В случай че целим да въведем изцяло нови програми и инициативи, го правим след внимателен анализ и премисляне на инвестициите и позитивите за нас - като компания, и ползите за нашитеколегите.Разбира се, следим тенденциите в страната и чужбина и се стараем да прилагаме иновативни подходи и активности. Не се страхуваме да сме първи във въвеждането на новости – напротив, смятаме, че това е правилният подход и даваме допълнителен стимул на бизнеса в България да се развива.

Благодарение на тези ни практики през 2023-та постигнахме забележителен резултат в редица области. Още повече, бяхме оценени с максималните 100% в ключови категории, отнасящи се до грижата за екипа. Сред тях са припознаването от страна на служителите в мисията и ценностите на компанията, прилагането на етични принципи и етично отношение в управление на екипите и положените усилия за привличане на таланти. Максимален резултат постигнахме и при показателя, оценяващ цялостния лидерски подход в Kaufland, като по отношение на бизнес стратегията ни и стратегията ни в областта на човешките ресурси сме отговорили на 100% на изискванията на сертификата.

Има ли области, които приоритизирате?



М.В.: Бих казала, че нашата цел е колегите в екипа да се чувстват удовлетворени. Всички наши усилия са в посока да надграждаме стратегията си и това да води до по-висока ангажираност и повишаване на щастието на колегите ни. Затова мога да кажа, че всяка от 20-те области е важна за нас. В голяма част от тях стоят грижата за екипа, възможностите за развитие и ръководният стил в компанията. Всеки от нашите колеги, независимо в коя от трите структури работи, има достъп до богат социален пакет от над 17 придобивки, който включва допълнително здравно осигуряване, спортни карти на преференциални цени, месечни ваучери за храна на стойност 200 лв., гъвкаво работно време и много други. Също така, предоставяме множество възможности за развитие на знанията и уменията им. Инвестицията ни в социални придобивки за само 2022 г. надхвърля 7 млн. лева и близо 400 000 лв. в обучения.

В.И.: Тема, която в България не е сред най-комуникираните е приемствеността и многообразието, които също са обект на по-целенасочени усилия от наша страна. Към момента в трите структури на компанията работят близо 7 000 души, които представляват пъстра мозайка от различни по възраст и пол колеги, изповядващи различни религии, култури или образователни среди. Чрез реализираните инициативи ние сме уверени, че всеки от тях ще се чувства като истински Kaufländer, който е оценен на работното си място, има възможности за развитие и е част от приобщаващ екип. Горди сме, че над 2700 от колегите ни са повече от 5 години в компанията и припознават Kaufland като място, в което искат да продължат кариерното си развитие.

Какво означава сертифицирането на Kaufland като Top Employer вече пет поредни години?

М.В.: На първо място признание. Признание, че работим в правилната посока, че положените усилия биват забелязани и оценени. Сертификатът доказва, че Kaufland България е работодател, който покрива редица международни стандарти. А фактът, че с всяка година представянето ни става все по-добро, говори за последователните усилия, които полагаме ежедневно за подобряване на грижата към нашите колеги. Сертификатът също така доказва успеха на подходите и инструментите, които използваме при управлението на човешките ресурси, и ни поставя сред предпочитаните работодатели при търсещите работа, а колегите ни се чувстват горди и удовлетворени, че са част от екипа ни.

Определянето ни като Top Employer с всяка година ни мотивира повече и повече да развиваме и усъвършенстваме мерките, които предприемаме в дългосрочната ни стратегия за затвърждаването на образа ни на грижовен работодател. За нас е изключително важно служителите ни да усещат своята съществена роля в този процес, да се припознават в ценностите на компанията, както и да имат възможно най-пълноценен и положителен кариерен път още от първия си ден в Kaufland България.

Защо решихте да започнете процеса по сертификация на компанията?



М.В.: Най-вече, защото вярвам, че Kaufland България заслужава да бъде отличена като Top Employer (Топ Работодател). Непрестанните ни усилия в посока затвърждаване на имиджа на компанията ни като водещ и предпочитан работодател ни дават увереност, че всяко действие има значение. От друга страна имаме изцяло независима външна оценка на работата ни, което ни позволява да си „сверим часовника“ и да се уверим, че наистина положените от нас усилия са на международно ниво и можем да предложим едно от най-добрите работни места в страната.

В.И.: Неслучайно освен от сертификата, от началото на 2022 г. до момента утвърждаването на работодателската марка на Kaufland България беше засвидетелствано и от над 50 отличия в едни от най-оспорваните категории на значими конкурси като Employer Branding Awards на b2b Media, Career Show Awards, My Love Marks, Business Lady, Employer of choice и други. За втори пореден път заслужихме и престижното първо място като „Най-добър работодател“ според класацията на Career Show Index 2023, както и като Любим международен работодател от единствената в България изцяло потребителска класация My Love Marks.