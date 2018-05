Макс Кавалера и Soulfy идват в разгара на лятото

Култовият Макс Кавалера и бандата му Soulfy идват в София в разгара на лятото. Бандата ще представи новия си албум на 6 юли, петък, в зала "Универсиада", съобщиха организаторите от M.E. Music.

Продажбата на билети стартира в 10:00 часа на 24 май в мрежа и онлан на Тикетпро. Първите 200 билета ще бъдат на промоционална цена от 35 лв., а след тяхното изчерпване редовната цена ще бъде 45 лв.

В разгара на лятото ни очаква поредната среща с легендарния бразилец и неговите музиканти, на която българските фенове ще чуят на живо знаменитите "Back to the Primitive", "Inner Spirit", "Eye for an Eye", "Prophecy", "Kingdom", "Tribe" и много други. Съвсем скоро се очаква да излезе и най-новият студиен албум на Soulfly, който ще отбележи 20-та годишнина от издаването на дебюта на бандата – едноименния "Soulfy" (1998).

Както самият Макс споделя, стилът на албума ще бъде "трайбъл траш" - своеобразна комбинация от трайбъл и груув парчета с перкусии, характерни за ранния Soulfly и бързи дет и траш метъл елементи, които чухме в последния албум на Cavalera Conspiracy "Psychosis" (2017).

"Опитах да "сглобя" тези два албума и се получи страхотно! Новият Soulfly е наистина много вълнуващ и мисля, че уцелихме правилната посока. Марк Ризо направи супер откачени сола и по време на записите на целия албум издаваше странни звуци, които запазихме. Изключително съм доволен и от сина ми Зайън, който записа барабаните. Стилът му на свирене ми напомня ранния Дейв Ломбардо, комбиниран с Bad Brains – супер енергични и леко хаотични барабани, които звучат невероятно добре. Мога да кажа, че свършихме чудесна работа", споделя Макс.

Албумът е продуциран от Джош Уилбър, познат от работата си с Lamb Of God, Gojira, Hatebreed и Trivium.

В подкрепа на новия албум, Soulfly тръгват на голямо турне, част от което ще бъде и шоуто им на 6 юли в София. Гастролът ще премине през почти цяла Европа, като очакваме сериозен поток на фенове от съседни държави за концерта у нас, тъй като само България и Сърбия са балканските страни, включени в графика на турнето.

И нас ще ги видим в състав Макс Кавалера, Зайън Кавалера (барабани), Марк Ризо (китара) и Майк Леон (бас).