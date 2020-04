Slipknot идват за първи път у нас, забиват на Hills of Rock

Американската банда Slipknot идва за първи път у нас. Те ще са хедлайнери на третия ден на фестивала Hills of Rock 2020 в Пловдив на 26 юли.

"Чувството да сме отново на турне в Европа е несравнимо! Без значение колко пъти се връщаме, винаги усещаме нужда да свирим там отново и отново. Едно е сигурно – публиката в Европа винаги е една от най-добрите в света", заяви фронтменът на бандата Кори Тейлър.

През август 2019 година излезе новия албум на Slipknot "We Are Not Your Kind", който е шестият студиен запис в кариерата им. Считан за един от най-добрите албуми на бандата, той оглавява класациите Billboard 200 в САЩ и Albums Chart в Обединеното кралство, и заема челни позиции в чартовете на десетки държави по света. Сингълът към албума - "Unsainted", и видеото към него става номер едно в стрийминг платформите по света за 24 часа, като събира над 60 милиона гледания в Youtube само за няколко седмици.

Hills of Rock 2020 ще се проведе за четвърта поредна година на Гребен канал Пловдив, а датите са 24, 25 и 26 юли.

Припомняме опцията, че всеки, закупил промоционален билет, има на разположение 10 дни от днес, 17 януари, до 26 януари включително, в които да реши дали има възможност за присъствие на обявените дати на фестивала. И може да върне билета си на мястото, от което е закупен. Поръчаните билети онлайн, могат да бъдат върнати в офисите на съответния билетен оператор.

От днес, 17 януари, в продажба са тридневни билети за фестивала на цени:

- 120 лв. – от 17.01 до 29.02.2020;

- 140 лв. – от 01.03 до 30.04.2020;

- 160 лв. – от 01.05 до 30.06.2020;

- 180 лв. – от 01.07.2020

В продажба от днес влизат и еднодневни билети за отделните фестивални дни, които ще бъдат на цена 100 лева.