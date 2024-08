Между офиса и сцената: Група ALI – рок сега и в бъдеще време

Група ALI безспорно е едно от откритията на музикалната сцена през последните години. Зад гърба си имат шест сингъла, превзели рок класациите, а съвсем скоро ще стане факт и новия им албум. Вече има предварителни заявки, засега само за винил. Двигател на бандата е Али Абдала (вокал, китари, текстописец, композитор), а редом до него рокприказката на ALI пишат Антони Иванов и Петар Шварц (китари), Орлин Станчев (барабани), Боби Ганчев (кийборд) и Емил Доков (вокали). Басът пък е в ръцете на Калоян Димитров, но не само - той отговаря и за финалния звук на продукцията заради опита си като продуцент, натрупан през последните 20 години. Любопитното е, че музикантите трупат трудов стаж в IT сферата, а Али е уебдизайнер. 2024 г. се очертава като най-силната им досега - предстои издаването на албум, участие на Hills of Rock в Пловдив, предстои и голямото признание - ще забият на една сцена с Editors на 29 август. Ето какво сподели Али Абдала пред Dnes.bg дни преди концерта.

Наричате ALI авторска офисна банда. Продължава ли да вървите без проблеми пътя от офиса до сцената? Не идва ли вече момента музиката да надделее?

До момента сме изградили достатъчно солидни рутина и микроклимат, за да понасяме минимално количество стрес при съвместяването на двете. Все още не е необходимо едното да надделее, просто, имаме огромно доверие в процеса. Нещата сами ще си дойдат на мястото, когато му дойде времето.

Пътят на вашата банда е малко нетрадиционен - не сте тинейджърите от гаража, а улегнали хора. С какво ви помага и какви пречки преодолявате заради този факт?

Честно казано, единствените позитивни неща от това да си тийнейджър, е чисто физическата издръжливост за дълги периоди и повечето свободно време. Да имаш възможността на 40 да решиш да правиш яка музика с колеги-приятели, с които, благодарение на възрастта си, сте достатъчно социално интелигентни и егото ви е сведено до нула; да сте достатъчно зрели, за да оценявате този дар и да можете да изпълнявате музиката си пред стотици хора, дошли да празнуват заедно с вас това ваше житейско решение – обещавам ви – това е най-невероятното, изпълващо и вдъхновяващо чувство на света и не бих го заменил дори с тийнейджърските си години.

Снимка: Projector Plus

Нов албум, участие на Hills of Rock, банда с лоялни фенове, само след няколко дни ще забиете с Editors, предстои и ви и симпатичният морски независим фестивал Rebel Rebel... Какви бяха мечтите ви, когато сформирахте ALI, виждахте ли подобен успех?

В самото начало нямахме някакви мечти или стремежи, просто бяхме много ентусиазирани, след като години наред сме свирили кавър песни по фирмените си партита, най-после да издадем една авторска песен. Успехът е безкрайно и неясно понятие. Гледаме да не мислим за него, като такъв, а да се наслаждаваме на пътя. Всеки ден имаме нов успех, защото всеки ден има по някое малко хълмче, което покоряваме заедно, като банда. Отново ще кажа, щастлив съм, че всички сме достатъчно зрели, за да оценим къде се намираме и какво сме постигнали, в сравнение с преди 4 години, но и в сравнение с преди 2 дни.

Издаването на албум предполага и повече концерти тази и следващата година. Готови ли сте на тази стъпка, какво да очакват почитателите ви?

Нямаме търпение за тази стъпка. Всеки артист, който работи „day job“ знае колко чутовни усилия от страна на бандата, нашите семейства, партньори и приятели се изискват, за да може този албум да бъде факт. И въпреки, че се развиваме с по 1000% с всеки следващ концерт, нямате представа какви турнета ще последват! Ние сме банда, която се учи адски бързо и то от най-новите и най-креативни решения на големите артисти по света и гледаме мигновено да инкорпорираме тези решения в нашите концерти. Но за турнетата ще мислим, след като държим албума физически, в ръцете си.

Снимка: Projector Plus

Вие сте част от независимото обединение на алтернативни артисти Projector Plus. Това ли се оказа вашата формула за успех?

От имиджова гледна точка, това не е формулата. Това е целият ни успех! Не мисля, че ако Дени, ръководителят на цялата тази канонада от страхотни артисти и екип, не ни се беше доверила още преди да издадем първата си песен, щяхме да имаме и 5% от възможностите, които имаме в момента – да свирим на такива сцени, пред толкова хора. Разбира се, осъзнаваме, че това няма как да се случи, без един мощен сет от супер яки песни и това сме си го извоювали сами, но в нашата вселена всеки има своята закована с десет инчови пирони роля.

Шест сингъла, първи позиции в рок класациите. Песните ви са различни, клиповете също. Това съзнателно ли е или още сте в експериментаторски период?

Ако се върна към втория въпрос, третият позитив на младостта е това да имаш времето да експериментираш с всеки следващ албум. Ние това време го нямаме, затова ни се налага да го правим с всяка песен. За момента се чувстваме прекрасно, защото нямаме никакви стилови лимити и всяка идея е „добре дошла“. Това ни развива като артисти и изпълнители и прави творчеството и концертите ни изключително разнообразни и интересни.

Клипът към последния ви сингъл The list е на ново ниво, но доколко оправдано е днес песните да имат клипове, които се доближават до киното?

Гледаме да не мислим за оправдано и неоправдано. Също както с продуцентските ни решения в студиото – каквото песента изисква – тя трябва да го получи. В случая на The List искахме дама да режисира клипа и по-подходяща от Рая Руменова, просто нямаше как да намерим. По-голямата част от екипа също бяха дами и това си личи – от клипа просто струи необходимата ни чувственост. Страхотен е!

Рокът винаги е бил бунт, стремеж към свобода... Доколко проблемите на обществото ви провокират да направите нова песен?

Всяка наша песен отразява някакъв проблем в обществото. Работата на рокендрола е да ги изкарва на светло и да ги пребори. Той е единствената съвременна сила, която може да издърпа едно общество от тъмните векове към светлината, без задни помисли. Прави го от 70 години и ще продължи да го прави. Работата на масовките и комерса пък, е да се бунтуват срещу него и накрая позорно да загубят.

Има ли обществена прослойка, на която искате да бъдете глас чрез песните си? Зад каква кауза бихте застанал без да се замисляте?

Всички, които се стремим към достоен живот в общество, в което всеки допринася за общото развитие и свобода, сме една обществена прослойка. Каузата ни винаги ще бъде емпатията, образованието, свободата и душевното здраве.

Първият ви сингъл, който определено ви изстреля, е озаглавен I Come From the Future. Виждаш ли в това бъдеще ALI и Изкуствения интелект заедно? Има ли опасност живите концерти да бъдат задушени?

Аз вярвам в микроклимата и влиянието му върху общото. Дали AI е светец или демон е прожекция на собствените ни страхове или мечти. Просто са необходими по-еволюирали контрол и морални граници. Не виждам нищо лошо в развитието на технологиите. Например – дори и в момента ползвам ефект за китара, който е на базата на AI и се учи сам как обичам да оформям звука си на сцена и в студио. И това е полезно. Рокендрол концертите ще стават по-яки, с още по-добро шоу, на все по-достъпни за артистите цени, концертите за масовките – също, но това е неминуемо. Бъдещето е страшно, само ако си страхлив и тъп.

